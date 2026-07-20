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74 yaşında ilk kez estetik yaptırmıştı! Bülent Ersoy nedenini açıkladı: Seda Sayan ve Safiye Soyman itirafı dikkat çekti...
74 yaşında ilk kez estetik yaptırmıştı! Bülent Ersoy nedenini açıkladı: Seda Sayan ve Safiye Soyman itirafı dikkat çekti...
Türk sanat müziğinin güçlü sesi, Diva lakaplı usta sanatçı Bülent Ersoy, 74 yaşında aldığı radikal kararla magazin gündemine damga vurmuştu. Yaptırdığı estetik operasyonla dikkat çeken Ersoy, bu kararı almasında magazin dünyasından iki yakın dostunun nasıl etkili olduğunu ve bundan sonraki planlarını tek tek anlattı.
Giriş Tarihi: 20.07.2026 06:18
Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 06:21