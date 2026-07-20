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 74 yaşında ilk kez estetik yaptırmıştı! Bülent Ersoy nedenini açıkladı: Seda Sayan ve Safiye Soyman itirafı dikkat çekti...

Türk sanat müziğinin güçlü sesi, Diva lakaplı usta sanatçı Bülent Ersoy, 74 yaşında aldığı radikal kararla magazin gündemine damga vurmuştu. Yaptırdığı estetik operasyonla dikkat çeken Ersoy, bu kararı almasında magazin dünyasından iki yakın dostunun nasıl etkili olduğunu ve bundan sonraki planlarını tek tek anlattı.

EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 20.07.2026 06:18 Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 06:21
74 yaşında ilk kez estetik yaptırmıştı! Bülent Ersoy nedenini açıkladı: Seda Sayan ve Safiye Soyman itirafı dikkat çekti...

Türk sanat müziğinin efsane ismi, "Diva" lakaplı Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla magazin gündeminde dikkat çekmişti.

74 yaşında ilk kez estetik yaptırmıştı! Bülent Ersoy nedenini açıkladı: Seda Sayan ve Safiye Soyman itirafı dikkat çekti...

Hastane odasından paylaştığı bir fotoğrafla takipçilerinin karşısına çıkan ünlü sanatçı, estetik operasyon geçirdiğini açıklamıştı. Ersoy'un yüzüne lolita lift, orta yüz germe ve alın germe işlemleri yapıldığı öğrenilmişti.

74 yaşında ilk kez estetik yaptırmıştı! Bülent Ersoy nedenini açıkladı: Seda Sayan ve Safiye Soyman itirafı dikkat çekti...

Bugüne kadar yüzüne en küçük bir müdahale bile yaptırmadığını belirterek herkesi şaşırtan ünlü sanatçı, gerçekleştirdiği bu radikal kararın ardından sosyal medya hesabından şu dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu:

"Muhterem takipçilerim; biz starların yaşı yoktur, yaşı olmayan insanlarız. Lakin yaş almak da bir gerçek... Yıllardır estetik denildiğinde, bu konu benden çok uzak bir kavramdı. Belki inanmayacaksınız ama en basitinden, çok uzun yıllardır bir botoks bile yaptırmamıştım. Doktoruma kendimi emanet ettim; aldığım sonucun başarısını ve sevincini sizlerle paylaşıyorum."

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74 yaşında ilk kez estetik yaptırmıştı! Bülent Ersoy nedenini açıkladı: Seda Sayan ve Safiye Soyman itirafı dikkat çekti...

SEYİRCİSİYLE BULUŞTU

Geçtiğimiz haftalarda estetik operasyonu geçiren Bülent Ersoy, önceki gece Ayazağa'daki bir mekanda sahneye çıkmıştı. Ersoy, en sevilen şarkılarını hayranlarına seslendirirken onlarla sahneden sohbet de etmişti.

74 yaşında ilk kez estetik yaptırmıştı! Bülent Ersoy nedenini açıkladı: Seda Sayan ve Safiye Soyman itirafı dikkat çekti...

"NASIL BEĞENDİNİZ Mİ?"

Diva, "Suratın böyle olmuş, şöyle olmuş' diyorlar. Nasıl beğendiniz mi yüzümü?" sorusu karşısında seyirciden "Evet" yanıtını aldı ve teşekkür ederek kahkaha atmıştı.

74 yaşında ilk kez estetik yaptırmıştı! Bülent Ersoy nedenini açıkladı: Seda Sayan ve Safiye Soyman itirafı dikkat çekti...

NEDEN ESTETİK YAPTIRDIĞINI AÇIKLADI

Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy son olarak Maslak'ta yer alan bir mekanda konser verdi. Yüzüne yaptırdığı estetik operasyonun ardından ilk kez kameraların karşısına çıkan sanatçı; hayatında ilk kez estetik yaptırdığını belirterek şunları söyledi:

74 yaşında ilk kez estetik yaptırmıştı! Bülent Ersoy nedenini açıkladı: Seda Sayan ve Safiye Soyman itirafı dikkat çekti...

"SEDA SAYAN VE SAFİYE SOYMAN YÜZÜNDEN"

"Bu kararı almamdaki en büyük etken Safiye Soyman ve Seda Sayan'dır. Safiye her gün bir yerlerini yaptırıyordu, çok güzel olmuştu. Ben de yaptırdım, benim ki de çok güzel oldu" dedi. Halinden memnun olduğunun altını çizen sanatçı, "İlerleyen dönemde yeni estetik işlemler de yaptıracağım" diye de ekledi.

74 yaşında ilk kez estetik yaptırmıştı! Bülent Ersoy nedenini açıkladı: Seda Sayan ve Safiye Soyman itirafı dikkat çekti...

Yıllar süren estetik kuralını bozarak geçirdiği operasyonun ardından duyduğu mutluluğu dile getiren usta sanatçının bu paylaşımı, kısa sürede gündem olmuştu.

74 yaşında ilk kez estetik yaptırmıştı! Bülent Ersoy nedenini açıkladı: Seda Sayan ve Safiye Soyman itirafı dikkat çekti...

Diva'nın bu radikal kararı magazin dünyasında büyük yankı uyandırırken, gözler estetik operasyonlarla adeta bambaşka bir görünüme kavuşan diğer ünlü isimlere çevrildi. İşte geçirdikleri estetik dokunuşlarla yıllar içinde büyük bir değişim yaşayan ve son halleriyle ağızları açık bırakan o isimler...

PINAR DİLŞEKER

Takvimler 1995'i gösteriyordu. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan 23 yaşındaki genç şarkıcı Pınar Dilşeker, Sana Sahibim adlı şarkısıyla bir anda müzik dünyasının yıldızı oldu. Ardından gelen albümler ve şarkılarla büyük bir hayran kitlesi edinen Dilşeker, özellikle Şinanari adlı parçayla 90'lı yıllara damgasını vurdu.

74 yaşında ilk kez estetik yaptırmıştı! Bülent Ersoy nedenini açıkladı: Seda Sayan ve Safiye Soyman itirafı dikkat çekti...

Bugün 50'li yaşlarında olan Dilşeker, yıllar içinde tamamen farklı bir görünüme kavuştu.

74 yaşında ilk kez estetik yaptırmıştı! Bülent Ersoy nedenini açıkladı: Seda Sayan ve Safiye Soyman itirafı dikkat çekti...

Estetik operasyonlar ve yeni imajıyla görenleri şaşkına çeviren ünlü isim, hayranları tarafından neredeyse tanınamaz hale geldi.

74 yaşında ilk kez estetik yaptırmıştı! Bülent Ersoy nedenini açıkladı: Seda Sayan ve Safiye Soyman itirafı dikkat çekti...

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarına yorum yapan takipçileri, "Bu kadar değişime pes!" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.

74 yaşında ilk kez estetik yaptırmıştı! Bülent Ersoy nedenini açıkladı: Seda Sayan ve Safiye Soyman itirafı dikkat çekti...

AYŞENUR BALCI

74 yaşında ilk kez estetik yaptırmıştı! Bülent Ersoy nedenini açıkladı: Seda Sayan ve Safiye Soyman itirafı dikkat çekti...

AYŞENUR BALCI

74 yaşında ilk kez estetik yaptırmıştı! Bülent Ersoy nedenini açıkladı: Seda Sayan ve Safiye Soyman itirafı dikkat çekti...

AYŞENUR BALCI

74 yaşında ilk kez estetik yaptırmıştı! Bülent Ersoy nedenini açıkladı: Seda Sayan ve Safiye Soyman itirafı dikkat çekti...

ÇİŞİL ORAL

74 yaşında ilk kez estetik yaptırmıştı! Bülent Ersoy nedenini açıkladı: Seda Sayan ve Safiye Soyman itirafı dikkat çekti...

ÇİŞİL ORAL

74 yaşında ilk kez estetik yaptırmıştı! Bülent Ersoy nedenini açıkladı: Seda Sayan ve Safiye Soyman itirafı dikkat çekti...

ÇİŞİL ORAL

74 yaşında ilk kez estetik yaptırmıştı! Bülent Ersoy nedenini açıkladı: Seda Sayan ve Safiye Soyman itirafı dikkat çekti...

SILA TÜRKOĞLU

74 yaşında ilk kez estetik yaptırmıştı! Bülent Ersoy nedenini açıkladı: Seda Sayan ve Safiye Soyman itirafı dikkat çekti...

SILA TÜRKOĞLU

74 yaşında ilk kez estetik yaptırmıştı! Bülent Ersoy nedenini açıkladı: Seda Sayan ve Safiye Soyman itirafı dikkat çekti...

HİLAL ALTINBİLEK

74 yaşında ilk kez estetik yaptırmıştı! Bülent Ersoy nedenini açıkladı: Seda Sayan ve Safiye Soyman itirafı dikkat çekti...

HİLAL ALTINBİLEK

74 yaşında ilk kez estetik yaptırmıştı! Bülent Ersoy nedenini açıkladı: Seda Sayan ve Safiye Soyman itirafı dikkat çekti...

HİLAL ALTINBİLEK

74 yaşında ilk kez estetik yaptırmıştı! Bülent Ersoy nedenini açıkladı: Seda Sayan ve Safiye Soyman itirafı dikkat çekti...

ŞARKICI HADİSE

74 yaşında ilk kez estetik yaptırmıştı! Bülent Ersoy nedenini açıkladı: Seda Sayan ve Safiye Soyman itirafı dikkat çekti...

ŞARKICI HADİSE