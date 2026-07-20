 74 yaşında ilk kez estetik yaptırmıştı! Bülent Ersoy nedenini açıkladı: Seda Sayan ve Safiye Soyman itirafı dikkat çekti...

Bugüne kadar yüzüne en küçük bir müdahale bile yaptırmadığını belirterek herkesi şaşırtan ünlü sanatçı, gerçekleştirdiği bu radikal kararın ardından sosyal medya hesabından şu dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu:

"Muhterem takipçilerim; biz starların yaşı yoktur, yaşı olmayan insanlarız. Lakin yaş almak da bir gerçek... Yıllardır estetik denildiğinde, bu konu benden çok uzak bir kavramdı. Belki inanmayacaksınız ama en basitinden, çok uzun yıllardır bir botoks bile yaptırmamıştım. Doktoruma kendimi emanet ettim; aldığım sonucun başarısını ve sevincini sizlerle paylaşıyorum."