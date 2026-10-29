79 yaşındaki Erol Evgin’in gençlik sırrı: Kendimi eşime teslim ettim!

"İYİ UYUYORUM"

Erol Evgin açıklamasında, "İyi uyuyorum. Her gün 8 veya 9 saat uyuyorum. Glutensiz ve laktozsuz besleniyorum. Emel onları organize ediyor."

"KENDİMİ EŞİME TESLİM ETTİM"

Ayrıca Erol Evgin, "Kendimi eşime teslim ettim. Gayet iyi besliyor beni. Çok fazla takıntı yapmam yani. Her şey, takıntı yapmam kafaya da takmam. Çocuklar neden mutludur? Bir de hep meşguldür çocuklar. Ben de hep meşgulüm" ifadelerini kullandı.