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79 yaşındaki Erol Evgin’in gençlik sırrı: Kendimi eşime teslim ettim!

Ünlü şarkıcı Erol Evgin, bugün bir televizyon programına katıldı. Erol Evgin, genç kalma sırrını da hayranlarıyla paylaştı. İşte ünlü şarkıcının genç kalma sırları…

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ASLİN ERŞEN
Giriş Tarihi: 29.10.2026 22:24 Güncelleme Tarihi: 29.10.2026 22:39
79 yaşındaki Erol Evgin’in gençlik sırrı: Kendimi eşime teslim ettim!

Yıllardır müzik dünyasındaki başarısı, enerjisi ve kendine özgü tarzıyla adından söz ettiren Erol Evgin, bu kez özel hayatına ve genç kalma formülüne ilişkin açıklamalarıyla gündeme geldi.

79 yaşındaki Erol Evgin’in gençlik sırrı: Kendimi eşime teslim ettim!

HAYRANLARIN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Katıldığı televizyon programında samimi değerlendirmelerde bulunan usta sanatçı, hayranlarının ilgisini çekti.

79 yaşındaki Erol Evgin’in gençlik sırrı: Kendimi eşime teslim ettim!

GENÇLİK SIRRINI AÇIKLADI

Eşine duyduğu güveni ve hayat arkadaşlığını öne çıkaran sanatçının "Kendimi eşime teslim ettim!" sözleri dikkat çekti. Evgin'in bu açıklaması, programdaki en çok konuşulan ifadeler arasında yer aldı.

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79 yaşındaki Erol Evgin’in gençlik sırrı: Kendimi eşime teslim ettim!

"İYİ UYUYORUM"

Erol Evgin açıklamasında, "İyi uyuyorum. Her gün 8 veya 9 saat uyuyorum. Glutensiz ve laktozsuz besleniyorum. Emel onları organize ediyor."

"KENDİMİ EŞİME TESLİM ETTİM"

Ayrıca Erol Evgin, "Kendimi eşime teslim ettim. Gayet iyi besliyor beni. Çok fazla takıntı yapmam yani. Her şey, takıntı yapmam kafaya da takmam. Çocuklar neden mutludur? Bir de hep meşguldür çocuklar. Ben de hep meşgulüm" ifadelerini kullandı.

79 yaşındaki Erol Evgin’in gençlik sırrı: Kendimi eşime teslim ettim!

İşte sizler için derlediğimiz ünlü isimlerin güzellik sırları...

90'lı yıllarda podyumda fırtınalar estiren ve moda dünyasının altın çağına damga vuran "süper model" kadrosunun en zarif isimlerinden biri olan Christy Turlington, aradan geçen onca yıla rağmen zamana meydan okumaya devam ediyor.

79 yaşındaki Erol Evgin’in gençlik sırrı: Kendimi eşime teslim ettim!

Podyumların tozunu yutalı uzun zaman olsa da dev markaların vazgeçilmez yüzü olmayı sürdüren 57 yaşındaki yıldız, son görüntüsüyle "doğal yaşlanma" dersi verdi.

79 yaşındaki Erol Evgin’in gençlik sırrı: Kendimi eşime teslim ettim!

NEW YORK SOKAKLARINDA DOĞALLIK RÜZGARI

Geçtiğimiz gün New York sokaklarında köpeklerini gezdirirken objektiflere yansıyan Turlington, sadeliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. Peşinde kameraların olacağını bilmesine rağmen makyaj yapma gereği duymayan ünlü model, grileşen saçlarını gizlemek yerine onları özgür bırakmayı tercih etti.

79 yaşındaki Erol Evgin’in gençlik sırrı: Kendimi eşime teslim ettim!

Mavi kot ceketi, beyaz pantolonu ve saçına taktığı güneş gözlüğüyle yakaladığı spor şıklık, Turlington'ın asaletinden hiçbir şey kaybetmediğini bir kez daha kanıtladı.

79 yaşındaki Erol Evgin’in gençlik sırrı: Kendimi eşime teslim ettim!

ESTETİK VE BOYAYA SAVAŞ AÇTI

Güzellik endüstrisinin dayattığı estetik müdahalelere ve yapay gençleşme çabalarına mesafeli duran yıldız isim, her fırsatta doğal yaş almanın savunucusu olduğunu dile getiriyor. Neşter altına yatmayı veya enjeksiyon yaptırmayı reddeden Turlington, saçlarını boyamaktan da vazgeçerek beyazlarını kucakladığını her haliyle belli ediyor.

79 yaşındaki Erol Evgin’in gençlik sırrı: Kendimi eşime teslim ettim!

İŞTE "SÜPER" RUTİNİ!

Peki, dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak kabul edilen Christy Turlington bu görünümünü neye borçlu? Ünlü modelin günlük bakım rutini sanılanın aksine oldukça mütevazı.

79 yaşındaki Erol Evgin’in gençlik sırrı: Kendimi eşime teslim ettim!

Özel bir davet ya da çekim olmadığı sürece abartılı hazırlıklardan kaçınan Turlington, cildini sadece iki temel adımda koruyor: Derinlemesine temizlik ve yoğun nemlendirme.

79 yaşındaki Erol Evgin’in gençlik sırrı: Kendimi eşime teslim ettim!

Makyaj yapması gereken anlarda ise "az çoktur" prensibiyle hareket eden efsane isim sadece kaliteli bir fondöten, hafif bir allık ve bakışlarını belirginleştiren bir rimel ile yetiniyor.

79 yaşındaki Erol Evgin’in gençlik sırrı: Kendimi eşime teslim ettim!

Turlington'ın bu duruşu, yaş almanın saklanacak bir kusur değil, taşınacak bir asalet olduğunu tüm dünyaya bir kez daha hatırlatıyor.

79 yaşındaki Erol Evgin’in gençlik sırrı: Kendimi eşime teslim ettim!

FİZİĞİYLE YILLARA MEYDAN OKUYAN DİĞER İSİM: JLO!

Dünyaca ünlü şarkıcı, güçlü sesi ve büyüleyici sahne performanslarıyla yıllardır zirveden inmeyen Jennifer Lopez, 56 yaşında olmasına rağmen adeta zamana meydan okuyan formda görüntüsüyle sosyal medyayı bir kez daha salladı.

79 yaşındaki Erol Evgin’in gençlik sırrı: Kendimi eşime teslim ettim!

Pazar sabahına gün ağarmadan spor yaparak başlayan efsane yıldız, disipliniyle hayranlarını kendine hayran bıraktı.

79 yaşındaki Erol Evgin’in gençlik sırrı: Kendimi eşime teslim ettim!

Paylaştığı fotoğraflarda özellikle karın kaslarıyla dikkatleri üzerine çeken JLo, spor şıklığını yansıtan beyaz kısa üstü ve siyah spor kıyafetleriyle ayna karşısında poz verdi.

79 yaşındaki Erol Evgin’in gençlik sırrı: Kendimi eşime teslim ettim!

Ünlü yıldızın fit görüntüsü sadece hayranlarını değil, profesyonelleri de etkiledi.

79 yaşındaki Erol Evgin’in gençlik sırrı: Kendimi eşime teslim ettim!

Uzun yıllardır birlikte çalıştığı antrenörü Tracy Anderson, Lopez'in bu paylaşımına kayıtsız kalamayarak "O karın kasları!!!" yorumunu yaptı.

79 yaşındaki Erol Evgin’in gençlik sırrı: Kendimi eşime teslim ettim!

Lopez'in ardından diğer ünlü isimlerin de forma kalma ve güzellik sırları merak edildi.

79 yaşındaki Erol Evgin’in gençlik sırrı: Kendimi eşime teslim ettim!

BU İSİMLERDEN BİRİ DE GEÇTİĞİMİZ HAFTALARDA CHARLİZE THERON OLMUŞTU!

Hollywood'un Oscar ödüllü yıldızı Charlize Theron, yarım asrı geride bırakmasına rağmen yıllara meydan okuyan görüntüsüyle magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

79 yaşındaki Erol Evgin’in gençlik sırrı: Kendimi eşime teslim ettim!

50. yaşını kutlayan dünyaca ünlü oyuncu, her daim fit kalmasını sağlayan o çok merak edilen yaşam rutinini ilk kez bu kadar net bir şekilde paylaştı.

79 yaşındaki Erol Evgin’in gençlik sırrı: Kendimi eşime teslim ettim!

Bir dergiye röportaj veren Theron, yaşlanma süreciyle barışık olduğunu vurgularken vücut formunu korumak için alkolden tamamen uzak durduğunu belirtti. Ancak ünlü yıldızın kusursuz fiziği sadece beslenmeye değil, disiplinli bir egzersiz programına dayanıyor.

79 yaşındaki Erol Evgin’in gençlik sırrı: Kendimi eşime teslim ettim!

VÜCUDUNU DEĞİŞTİREN MUCİZE: PİLATES

Egzersizi bir görev gibi değil, keyif aldığı bir aktivite olarak hayatına dahil eden Theron, "Vücudumu tamamen değiştirdi" dediği Pilates'i rutininin merkezine koyuyor. Haftalık programında çeşitliliğe önem veren yıldızın listesi ise oldukça yoğun:

-Haftada iki kez 90 dakikalık Power Yoga seansları.

-Kardiyo ihtiyacı için haftada dört kez yüksek tempolu Spin (Bisiklet) dersleri.

-Tenis gibi açık hava aktiviteleriyle desteklenen dinamik bir yaşam.

79 yaşındaki Erol Evgin’in gençlik sırrı: Kendimi eşime teslim ettim!

50'li yaşlarında vücudunun toparlanma sürecinin yavaşladığını dürüstçe itiraf eden oyuncu, "Eğer üç gün spor yapmazsam ve sonra spor salonuna dönersem, ertesi gün yürümekte bile zorlanıyorum." diyerek disiplinden asla ödün vermediğinin altını çiziyor.

79 yaşındaki Erol Evgin’in gençlik sırrı: Kendimi eşime teslim ettim!

30'LU YAŞLARDA GELEN BÜYÜK DEĞİŞİM

Cilt güzelliğiyle de adından söz ettiren Charlize Theron, gençlik yıllarında makyajıyla uyumak gibi hatalar yaptığını ancak 30'larından sonra büyük bir farkındalık kazandığını söylüyor.