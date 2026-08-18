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8 ay kemoterapi gördü, zorlu savaşı kazandı! Kanseri yenen Ece Vahapoğlu güçlü haliyle ortaya çıktı: “Yılmadım, düşmedim”
8 ay kemoterapi gördü, zorlu savaşı kazandı! Kanseri yenen Ece Vahapoğlu güçlü haliyle ortaya çıktı: “Yılmadım, düşmedim”
Kanser tedavisinin ardından Bodrum tatilinde moral depolayan Ece Vahapoğlu, geçirdiği değişimi ve yaşadığı süreci takipçileriyle paylaştı. Hem fiziksel hem de ruhsal olarak yeniden güçlendiğini belirten ünlü isim, benzer süreçlerden geçenlere ilham veren bir seslenişte bulundu.
Giriş Tarihi: 18.08.2026 09:43
Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 09:52