Trend Galeri Trend Magazin 8 ay kemoterapi gördü, zorlu savaşı kazandı! Kanseri yenen Ece Vahapoğlu güçlü haliyle ortaya çıktı: “Yılmadım, düşmedim”

8 ay kemoterapi gördü, zorlu savaşı kazandı! Kanseri yenen Ece Vahapoğlu güçlü haliyle ortaya çıktı: “Yılmadım, düşmedim”

Kanser tedavisinin ardından Bodrum tatilinde moral depolayan Ece Vahapoğlu, geçirdiği değişimi ve yaşadığı süreci takipçileriyle paylaştı. Hem fiziksel hem de ruhsal olarak yeniden güçlendiğini belirten ünlü isim, benzer süreçlerden geçenlere ilham veren bir seslenişte bulundu.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 18.08.2026 09:43 Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 09:52
8 ay kemoterapi gördü, zorlu savaşı kazandı! Kanseri yenen Ece Vahapoğlu güçlü haliyle ortaya çıktı: Yılmadım, düşmedim

Ünlü sunucu, yazar ve yoga eğitmeni Ece Vahapoğlu, kolonoskopi yaptırmasının ardından rektum kanserine yakalandığını öğrenmişti.

8 ay kemoterapi gördü, zorlu savaşı kazandı! Kanseri yenen Ece Vahapoğlu güçlü haliyle ortaya çıktı: Yılmadım, düşmedim

Yaşadığı ilk şoku soğukkanlılıkla atlatan Vahapoğlu, sağlıklı yaşamına, beslenmesine ve spora dikkat etmesine rağmen bu süreçle karşılaştığını belirterek kemoterapi tedavisine başlamıştı.

8 ay kemoterapi gördü, zorlu savaşı kazandı! Kanseri yenen Ece Vahapoğlu güçlü haliyle ortaya çıktı: Yılmadım, düşmedim

Yaşadığı zorlu süreci ve anne ile babasını üst üste kaybetmesinin getirdiği duygusal yükü olgunlukla karşılayan ünlü isim, moralini yüksek tutarak işine ve günlük yaşantısına ara vermeden devam etmişti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
8 ay kemoterapi gördü, zorlu savaşı kazandı! Kanseri yenen Ece Vahapoğlu güçlü haliyle ortaya çıktı: Yılmadım, düşmedim

MÜCADELEYİ BIRAKMADI, ZAFERİNİ İLAN ETTİ

Birkaç ay sürecek tedavinin ardından iyileşeceğine olan inancını hiç kaybetmeyen ünlü sunucu, katıldığı bir etkinlikte müjdeli haberi vererek rektum kanserini tamamen yendiğini duyurmuştu.

8 ay kemoterapi gördü, zorlu savaşı kazandı! Kanseri yenen Ece Vahapoğlu güçlü haliyle ortaya çıktı: Yılmadım, düşmedim

BODRUM'DA MORAL DEPOLADI

8 aylık kemoterapi sürecini ve yaklaşık 2,5 ay önce geçirdiği bağırsak ameliyatını geride bırakan Vahapoğlu, şimdilerde Bodrum Cennet Koyu'nda oğlu Efe ile birlikte moral depoluyor.

8 ay kemoterapi gördü, zorlu savaşı kazandı! Kanseri yenen Ece Vahapoğlu güçlü haliyle ortaya çıktı: Yılmadım, düşmedim

Yeniden spora başlayan ve fit görüntüsüyle dikkat çeken ünlü sunucu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu fotoğraf bugün çekildi. 2,5 ay önce bu seneki 2.bağırsak ameliyatını olup bir hafta hastanede kalmış; 8 ay kemoterapili kanser tedavisi görmüş; yılmamış; düşmemiş; akışa teslim olurken öğretileri alıp yoluna devam etmiş; beden izin verince yeniden spora başlamış; güçlenmiş bir Ece kraliçe bırakıyorum buraya.

8 ay kemoterapi gördü, zorlu savaşı kazandı! Kanseri yenen Ece Vahapoğlu güçlü haliyle ortaya çıktı: Yılmadım, düşmedim

Fit hissediyorum; ruhumda, bedenimde ve zihnimde! Zor süreçten geçiyorsan veya yakının yaşıyorsa, bil ki geçecek; sabırla ve inançla geçecek…" diyerek hem geçirdiği değişimi gözler önüne serdi hem de benzer sağlık mücadeleleri veren herkese umut ışığı oldu.

8 ay kemoterapi gördü, zorlu savaşı kazandı! Kanseri yenen Ece Vahapoğlu güçlü haliyle ortaya çıktı: Yılmadım, düşmedim

IRMAK ÜNAL DA KANSERE YAKALANMIŞTI...

Türk televizyon ve sinema dünyasının usta isimlerinden Cihan Ünal'ın kızı olarak sanatla iç içe bir ortamda büyüyen Irmak Ünal, 3.5 yıl önce oyunculuk kariyerine ara vererek Bali'ye yerleşmişti.

8 ay kemoterapi gördü, zorlu savaşı kazandı! Kanseri yenen Ece Vahapoğlu güçlü haliyle ortaya çıktı: Yılmadım, düşmedim

2 çocuğuyla Bali'de kendine yeni bir yol çizen Ünal, kariyerine yoga eğitmeni olarak devam etme kararı almıştı. Düzenli spor yapması ve fit fiziğini korumasıyla tanınan Ünal, sık sık yaptığı paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyordu.

8 ay kemoterapi gördü, zorlu savaşı kazandı! Kanseri yenen Ece Vahapoğlu güçlü haliyle ortaya çıktı: Yılmadım, düşmedim

47 yaşındaki Irmak Ünal,sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla meme kanserine yakalandığını duyurmuştu.

8 ay kemoterapi gördü, zorlu savaşı kazandı! Kanseri yenen Ece Vahapoğlu güçlü haliyle ortaya çıktı: Yılmadım, düşmedim

Ünal, yaşadığı süreci yazdığı bu duygusal notla dile getirmişti:

"Sonuçların meme kanseri" kelimelerini duyduğumda, yeni yılın ilk günüydü… ne sürpriz!!! ve ben bunun beni hem tamamen yıkıp hem de yeniden inşa edeceğini bilmiyordum. Bu yolculuk hem çok gerçek, hem çok zor, hem de anlatması güç bir şekilde dönüştürücü…

Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı, ve bu süreçte şunu çok net öğrendim: erken teşhis gerçekten hayat kurtarır. Bilgi, korku değil güç demek. Ve ben, yol boyunca bana hem bilimin hem kalbin ışığıyla rehberlik eden inanılmaz bir doktor ekibiyle çevrili olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum.

8 ay kemoterapi gördü, zorlu savaşı kazandı! Kanseri yenen Ece Vahapoğlu güçlü haliyle ortaya çıktı: Yılmadım, düşmedim

Tabii dürüst olayım… benim spiritüel tarafım bazen bilimle çatışıyor. 😄 Doktorlarımın daha önce hiç duymadıkları sorularla uğraşmak zorunda kaldıkları kesin 😬 ve içimdeki uzaylıyla da! 👽 Ama yine de bana sabırla, mizahla ve sonsuz bir motivasyonla yaklaştılar. Yaklaşmaya devam ediyorlar….Bu, benim için tıbbın en saf hali.

İYİLEŞMEK ARTIK BİR SANAT

Şifalanma sürecimde bildiğim her şeyi birleştiriyorum….spiritüel uygulamalar, homeopati, enerji çalışmaları ve bilimin sunduğu en iyi imkanlar… Hepsini sezgiyle, farkındalıkla harmanlıyorum. Benim için iyileşmek artık bir sanat: biraz inanç, biraz bilim, tamamen kalp işi.

ASLA YALNIZ DEĞİLDİM

Bu yoldan geçen ya da bir yakını geçen herkese……..sizi görüyorum, sizi hissediyorum. Şifa düz bir çizgi değil ama izin verdiğinde içinde mucizevi bir zarafet var aslında. Ve yaratanın ışığına şahitlik edebilirsiniz.
Ne kadar ameliyathane kapısında "vay be bir başımayım,yapayalnız gidiyorum" desem de asla yalnız değildim. Önce Allah ın varlığını hep hissettim 🙏🏻 ve yol arkadaşlarıma tüm kalbimle teşekkür etmeliyim…

8 ay kemoterapi gördü, zorlu savaşı kazandı! Kanseri yenen Ece Vahapoğlu güçlü haliyle ortaya çıktı: Yılmadım, düşmedim

PEKİ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN HASTALIKLARINI BİLİYOR MUSUNUZ?

KOAH'A YAKALANDI

1945 yılında Adana'da doğan Salih Güney, hem müthiş oyunculuğuyla hem de karizmasıyla gönülleri fethetmişti. Şimdilerde 80 yaşında olan Güney, geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda görüntülenmişti.

8 ay kemoterapi gördü, zorlu savaşı kazandı! Kanseri yenen Ece Vahapoğlu güçlü haliyle ortaya çıktı: Yılmadım, düşmedim

Doktor muayenesine gittiğini söyleyen 80 yaşındaki usta oyuncu, KOAH'a (kronik obstrüktif akciğer hastalığı) yakalandığını açıklamıştı:

"Zamanında çok sigara içtiğim için nefes alma sorunum var. 5-6 ay önce KOAH başladı. Sigara içenlere tavsiyem; sakın içmeyin. Geçenlerde katıldığım baloda bir doktor beni çağırdı, şimdi ona gidiyorum. Aslında bırakmıştım ama akşam yemeklerinden sonra dayanamıyorum. 60 senedir içiyorum."

8 ay kemoterapi gördü, zorlu savaşı kazandı! Kanseri yenen Ece Vahapoğlu güçlü haliyle ortaya çıktı: Yılmadım, düşmedim

SEDA SAYAN

Özel hayatı ve kariyeri ile her daim dikkat çeken Seda Sayan, yıllardır aynı hastalıkla mücadele ediyor.

8 ay kemoterapi gördü, zorlu savaşı kazandı! Kanseri yenen Ece Vahapoğlu güçlü haliyle ortaya çıktı: Yılmadım, düşmedim

Tiroid bezi rahatsızlığı olan ve düzenli olarak ilaç kullanan ünlü sunucu aç kalamıyor. Yemek yemediği zaman oldukça rahatsızlanan ve başı dönen Seda Sayan hastalığına hala bir çare bulabilmiş değil.

8 ay kemoterapi gördü, zorlu savaşı kazandı! Kanseri yenen Ece Vahapoğlu güçlü haliyle ortaya çıktı: Yılmadım, düşmedim

SEZEN AKSU

'Minik Serçe' lakaplı usta sanatçı Sezen Aksu, günümüzde oldukça yaygın olan bir hastalıkla mücadele ediyor.

8 ay kemoterapi gördü, zorlu savaşı kazandı! Kanseri yenen Ece Vahapoğlu güçlü haliyle ortaya çıktı: Yılmadım, düşmedim

Ünlü sanatçı uzun yıllardır 'panik atak' hastalığı tedavisi görüyor. Uzun süre tedavi gören Minik Serçe hala panik atak hastalığını yenebilmiş değil.

8 ay kemoterapi gördü, zorlu savaşı kazandı! Kanseri yenen Ece Vahapoğlu güçlü haliyle ortaya çıktı: Yılmadım, düşmedim

KIVANÇ TATLITUĞ

Oyunculuğuyla takdir toplayan Kıvanç Tatlıtuğ'un hastalığını belki de duyunca çok şaşıracaksınız.

8 ay kemoterapi gördü, zorlu savaşı kazandı! Kanseri yenen Ece Vahapoğlu güçlü haliyle ortaya çıktı: Yılmadım, düşmedim

Uzun süre uyku apnesi hastalığıyla boğuştu. Oldukça hayati tehlikeler içeren bu hastalığı uzun tedavi yöntemleri ile yendi.

8 ay kemoterapi gördü, zorlu savaşı kazandı! Kanseri yenen Ece Vahapoğlu güçlü haliyle ortaya çıktı: Yılmadım, düşmedim

MEHMET ALİ ERBİL

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in hastalığı, ilk duyulduğunda oldukça tuhaf karşılanıyor.

8 ay kemoterapi gördü, zorlu savaşı kazandı! Kanseri yenen Ece Vahapoğlu güçlü haliyle ortaya çıktı: Yılmadım, düşmedim

Erbil, ''Kaçış Sendromu'' isimli hastalığı nedeniyle sık sık hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılıyor.Ünlü şovmen sürekli doktor kontrolünde yaşıyor.

8 ay kemoterapi gördü, zorlu savaşı kazandı! Kanseri yenen Ece Vahapoğlu güçlü haliyle ortaya çıktı: Yılmadım, düşmedim

EBRU GÜNDEŞ

Ebru Gündeş'in albüm tanıtımı sırasında beyin kanaması geçirdiği anlar kameralara yansıyarak yurt dışına yayılmıştı.

8 ay kemoterapi gördü, zorlu savaşı kazandı! Kanseri yenen Ece Vahapoğlu güçlü haliyle ortaya çıktı: Yılmadım, düşmedim

Ölüm kalım savaşı veren ve oldukça zor bir beyin ameliyatı geçiren Gündeş sağlığına kavuşmuştu. Ebru Gündeş şimdi sağlığına dikkat ediyor ve sık sık kontrole gidiyor.

8 ay kemoterapi gördü, zorlu savaşı kazandı! Kanseri yenen Ece Vahapoğlu güçlü haliyle ortaya çıktı: Yılmadım, düşmedim

AJDA PEKKAN

79 yaşındaki 'Süperstar' Ajda Pekkan'ın hastalığı yıllar sonra ortaya çıkmıştı.