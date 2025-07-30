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8 yıl aynı yastığa baş koydular...Yeşilçam'ın efsanesi Şener Şen'in eski eşi Ekmek Teknesi'nin yıldızı çıktı! Meğer herkes tanıyormuş...
8 yıl aynı yastığa baş koydular...Yeşilçam'ın efsanesi Şener Şen'in eski eşi Ekmek Teknesi'nin yıldızı çıktı! Meğer herkes tanıyormuş...
Züğürt Ağa, Kibar Feyzo, Çiçek Abbas, Davaro, Banker Bilo ve Hababam Sınıfı gibi sayısız filmde rol alan Şener Şen'in eski eşi Ekmek Teknesi'nin yıldızı çıktı. 8 yıl aynı yastığa baş koyan yıldız oyuncular meğer aynı filmi çekerken tanışmış...
Giriş Tarihi: 30.07.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 02.08.2025 08:41