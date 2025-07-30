Trend Galeri Trend Magazin 8 yıl aynı yastığa baş koydular...Yeşilçam'ın efsanesi Şener Şen'in eski eşi Ekmek Teknesi'nin yıldızı çıktı! Meğer herkes tanıyormuş...

8 yıl aynı yastığa baş koydular...Yeşilçam'ın efsanesi Şener Şen'in eski eşi Ekmek Teknesi'nin yıldızı çıktı! Meğer herkes tanıyormuş...

Züğürt Ağa, Kibar Feyzo, Çiçek Abbas, Davaro, Banker Bilo ve Hababam Sınıfı gibi sayısız filmde rol alan Şener Şen'in eski eşi Ekmek Teknesi'nin yıldızı çıktı. 8 yıl aynı yastığa baş koyan yıldız oyuncular meğer aynı filmi çekerken tanışmış...

Giriş Tarihi: 30.07.2025 10:27 Güncelleme Tarihi: 02.08.2025 08:41
8 yıl aynı yastığa baş koydular...Yeşilçam’ın efsanesi Şener Şen’in eski eşi Ekmek Teknesi’nin yıldızı çıktı! Meğer herkes tanıyormuş...

Duayen oyuncu Şener Şen Süt Kardeşler, Şaban Oğlu Şaban, Tosun Paşa, Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı ve Davaro gibi kült filmlerle adını sinema tarihine altın harflerle yazdırmıştı.

8 yıl aynı yastığa baş koydular...Yeşilçam’ın efsanesi Şener Şen’in eski eşi Ekmek Teknesi’nin yıldızı çıktı! Meğer herkes tanıyormuş...

Komediden, dramaya Yeşilçam'da 300'e yakın filmde rol alan sanatçı Ali Şen'in oğlu olan usta oyuncu Şener Şen, özel hayatıyla da oldukça merak ediliyor.

8 yıl aynı yastığa baş koydular...Yeşilçam’ın efsanesi Şener Şen’in eski eşi Ekmek Teknesi’nin yıldızı çıktı! Meğer herkes tanıyormuş...

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Şener Şen'in Bengü Şen adında bir kızı bulunuyor. Şen'in meğer eski eşi de çok ünlüymüş.

8 yıl aynı yastığa baş koydular...Yeşilçam’ın efsanesi Şener Şen’in eski eşi Ekmek Teknesi’nin yıldızı çıktı! Meğer herkes tanıyormuş...

Şener Şen "Eşkıya" ve "Muhsin Bey" filmlerinde rol arkadaşı olan Sermin Hürmeriç ile 8 yıl evli kaldı. İki ünlü isim Muhsin Bey filminde tanışmış.

1989'da ikinci evlenen çift 1997'de boşandı.

8 yıl aynı yastığa baş koydular...Yeşilçam’ın efsanesi Şener Şen’in eski eşi Ekmek Teknesi’nin yıldızı çıktı! Meğer herkes tanıyormuş...

KIZ KARDEŞİ DE ÇOK ÜNLÜ

Komediden, dramaya Yeşilçam'da 300'e yakın filmde rol alan sanatçı Ali Şen'in oğlu olan usta oyuncu Şener Şen hakkındaki gerçekle hayranlarını bir kez daha şaşırttı! Meğer kız kardeşi de uzun yıllardır izlediğimiz ünlü bir oyuncuymuş...

8 yıl aynı yastığa baş koydular...Yeşilçam’ın efsanesi Şener Şen’in eski eşi Ekmek Teknesi’nin yıldızı çıktı! Meğer herkes tanıyormuş...

Yeşilçam'ın cimri adamı olarak tanıdığımız Ali Şen'in oğlunun usta oyuncu Şener Şen olduğunu bilmeyen yoktur. Peki kardeşinin de sevilen bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

8 yıl aynı yastığa baş koydular...Yeşilçam’ın efsanesi Şener Şen’in eski eşi Ekmek Teknesi’nin yıldızı çıktı! Meğer herkes tanıyormuş...

Şener Şen'in kendisi gibi oyuncu olan kız kardeşi sevilen dizilerden aşina olduğumuz İnci Şen.

8 yıl aynı yastığa baş koydular...Yeşilçam’ın efsanesi Şener Şen’in eski eşi Ekmek Teknesi’nin yıldızı çıktı! Meğer herkes tanıyormuş...

Şener Şen ile İnci Şen'in kardeş olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. İnci Şen, verdiği bir röportajda ağabeyi Şener Şen'in torpili olmadığını açıklamıştı.

8 yıl aynı yastığa baş koydular...Yeşilçam’ın efsanesi Şener Şen’in eski eşi Ekmek Teknesi’nin yıldızı çıktı! Meğer herkes tanıyormuş...

İNCİ ŞEN KİMDİR?

İnci Şen, 1953 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Usta oyuncu Şener Şen'in kız kardeşidir. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olmuştur.

Gönül Yarası, Pardon, Ormancı, Çözde Al Mustafa Ali, Geceler Yarim Oldu, Gizli Tünel, Memleket Hikayeleri, Ayakta Kal, Fadik İntikam Peşinde, İhtiras, Ayrılık, Sırlar Dünyası, Bir İstanbul Masalı, Keloğlan, Melekler Adası, Beşinci Boyut, Yaşanmış Şehir Hikayeleri, Yeşeren Düşler, Gurbet Yolcuları, Kaçak Gelin, Dizine Dursun, Kader Çizgisi, Makber, İnsan Aldandı, Tövbeler Tövbesi, Vuslat Yolu, Maral, Filinta ve İki Yalancı gibi dizlerde yer alan İnci Şen son olarak Atv ekranlarında yer alan Hercai dizisinde Nigar karakterine hayat vermişti.

8 yıl aynı yastığa baş koydular...Yeşilçam’ın efsanesi Şener Şen’in eski eşi Ekmek Teknesi’nin yıldızı çıktı! Meğer herkes tanıyormuş...

Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci

8 yıl aynı yastığa baş koydular...Yeşilçam’ın efsanesi Şener Şen’in eski eşi Ekmek Teknesi’nin yıldızı çıktı! Meğer herkes tanıyormuş...

Dinçer Çekmez - Metin Çekmez

8 yıl aynı yastığa baş koydular...Yeşilçam’ın efsanesi Şener Şen’in eski eşi Ekmek Teknesi’nin yıldızı çıktı! Meğer herkes tanıyormuş...

Feri Cansel - Zümrüt Cansel

8 yıl aynı yastığa baş koydular...Yeşilçam’ın efsanesi Şener Şen’in eski eşi Ekmek Teknesi’nin yıldızı çıktı! Meğer herkes tanıyormuş...

Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil

8 yıl aynı yastığa baş koydular...Yeşilçam’ın efsanesi Şener Şen’in eski eşi Ekmek Teknesi’nin yıldızı çıktı! Meğer herkes tanıyormuş...

Ayten Erman - Ayşen Gruda - Ayben Erman

8 yıl aynı yastığa baş koydular...Yeşilçam’ın efsanesi Şener Şen’in eski eşi Ekmek Teknesi’nin yıldızı çıktı! Meğer herkes tanıyormuş...

Metin Özülkü - Cansu Taşkın

8 yıl aynı yastığa baş koydular...Yeşilçam’ın efsanesi Şener Şen’in eski eşi Ekmek Teknesi’nin yıldızı çıktı! Meğer herkes tanıyormuş...

Bilal İnci - Elif İnci

8 yıl aynı yastığa baş koydular...Yeşilçam’ın efsanesi Şener Şen’in eski eşi Ekmek Teknesi’nin yıldızı çıktı! Meğer herkes tanıyormuş...

Kadir İnanır - Levent İnanır - Soner Arıca

8 yıl aynı yastığa baş koydular...Yeşilçam’ın efsanesi Şener Şen’in eski eşi Ekmek Teknesi’nin yıldızı çıktı! Meğer herkes tanıyormuş...

Aliye Uzunatağan-Ayşecan Tatari

8 yıl aynı yastığa baş koydular...Yeşilçam’ın efsanesi Şener Şen’in eski eşi Ekmek Teknesi’nin yıldızı çıktı! Meğer herkes tanıyormuş...

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8 yıl aynı yastığa baş koydular...Yeşilçam’ın efsanesi Şener Şen’in eski eşi Ekmek Teknesi’nin yıldızı çıktı! Meğer herkes tanıyormuş...

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8 yıl aynı yastığa baş koydular...Yeşilçam’ın efsanesi Şener Şen’in eski eşi Ekmek Teknesi’nin yıldızı çıktı! Meğer herkes tanıyormuş...

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8 yıl aynı yastığa baş koydular...Yeşilçam’ın efsanesi Şener Şen’in eski eşi Ekmek Teknesi’nin yıldızı çıktı! Meğer herkes tanıyormuş...

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8 yıl aynı yastığa baş koydular...Yeşilçam’ın efsanesi Şener Şen’in eski eşi Ekmek Teknesi’nin yıldızı çıktı! Meğer herkes tanıyormuş...

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8 yıl aynı yastığa baş koydular...Yeşilçam’ın efsanesi Şener Şen’in eski eşi Ekmek Teknesi’nin yıldızı çıktı! Meğer herkes tanıyormuş...

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