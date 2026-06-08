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8 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... Erkan Kolçak Köstengil ve Cansu Tosun doğum gününde bir araya geldi!

Magazin dünyasını sarsan ayrılık kararının ardından Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun, haftalar sonra ilk kez aynı karede yer aldı. Oğulları Marsel'in yeni yaşını kutlayan eski çift o anları sosyal medya hesaplarında böyle paylaştı…

Giriş Tarihi: 08.06.2026 10:16 Güncelleme Tarihi: 08.06.2026 10:22
8 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... Erkan Kolçak Köstengil ve Cansu Tosun doğum gününde bir araya geldi!

Cansu Tosun kendisi gibi oyuncu olan Erkan Kolçak Köstendil ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu.

8 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... Erkan Kolçak Köstengil ve Cansu Tosun doğum gününde bir araya geldi!

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, 14 Temmuz 2020'de oğulları Marsel'i kucağına almıştı. Ünlü çift, bu şekilde ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı.

8 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... Erkan Kolçak Köstengil ve Cansu Tosun doğum gününde bir araya geldi!

Ancak ünlü çift hakkında gelen boşanma haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Son dönemde art arda gelen ayrılık haberlerine bir yenisi daha eklendi.

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8 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... Erkan Kolçak Köstengil ve Cansu Tosun doğum gününde bir araya geldi!

Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun'un 8 yıllık evliliklerini sona erdirdiği öğrenildi.

8 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... Erkan Kolçak Köstengil ve Cansu Tosun doğum gününde bir araya geldi!

Ünlü çift, pazartesi günü Gemlik Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşandı.

8 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... Erkan Kolçak Köstengil ve Cansu Tosun doğum gününde bir araya geldi!

Marsel adında bir oğulları bulunan ünlü çiftin ayrılık haberi, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Marsel'in velayati ise anne Cansu Tosun'a verildi.

8 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... Erkan Kolçak Köstengil ve Cansu Tosun doğum gününde bir araya geldi!

OĞULLARI İÇİN BİR ARAYA GELDİLER!

Sessiz sedasız gerçekleşen ayrılığın ardından eski eşler son olarak oğulları Marsel'in doğum gününde bir araya geldi. Yollarını ayırsalar da anne-baba olarak bağlarını koparmayan ünlü oyuncular, oğullarının yeni yaşı için bir araya gelerek örnek bir duruş sergiledi

8 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... Erkan Kolçak Köstengil ve Cansu Tosun doğum gününde bir araya geldi!

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Köstendil, oğulları Marsel'in doğum günü pastasındaki mumları üflediği anları ve eski eşi Cansu Tosun ile birlikte yer aldıkları kareleri hikaye bölümüne ekledi.

8 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... Erkan Kolçak Köstengil ve Cansu Tosun doğum gününde bir araya geldi!

GEÇEN HAFTA DA SAHRA IŞIK BOŞANMIŞTI

Survivor performansıyla tanınan Sahra Işık, 2019'da evlendiği iş insanı İdris Aybirdi ile tek celsede boşandı.

8 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... Erkan Kolçak Köstengil ve Cansu Tosun doğum gününde bir araya geldi!

Sahra Işık ve iş insanı İdris Aybirdi'nin Pamir adını verdikleri bir oğulları bulunuyor.

8 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... Erkan Kolçak Köstengil ve Cansu Tosun doğum gününde bir araya geldi!

YAKIN ZAMANDA BOŞANAN BİR DİĞER ÜNLÜ İSE İREM HELVACIOĞLU

Oyunculuk kariyerinde 'Sen Anlat Karadeniz' dizisiyle önemli bir çıkış yakalayan İrem Helvacıoğlu, ayrıldığı sevgilisi Ural Kaspar ile sosyal medya hesabından barıştığını duyurmuştu.

Helvacıoğlu ardından işletmeci Ural Kaspar ile 28 Ekim 2024'te nikah masasına oturmuştu. Oyuncu, sürpriz evliliğiyle magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştı.

8 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... Erkan Kolçak Köstengil ve Cansu Tosun doğum gününde bir araya geldi!

Kısa süre içinde gelen hamilelik haberi ise çiftin mutluluğunu perçinlemiş, 2025 yılında kızları Sora'nın doğumuyla Helvacıoğlu ve Kaspar ilk kez anne-baba olmanın heyecanını tatmıştı.

8 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... Erkan Kolçak Köstengil ve Cansu Tosun doğum gününde bir araya geldi!

BOŞANMA İDDİALARI ORTAYA ÇIKTI!

Ancak bu mutlu aile tablosu kısa sürdü. Kasım 2025'ten itibaren çiftin yollarını ayırmaya hazırlandığı ve boşanma sürecine girdiği yönündeki iddialar kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Bu söylentiler, çok geçmeden ekranlara da taşındı.

8 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... Erkan Kolçak Köstengil ve Cansu Tosun doğum gününde bir araya geldi!

EVLERİ AYIRDILAR

İddialara göre, İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar evlerini ayırmıştı. Kaspar'ın aynı zamanda kendisine ait kafenin karşısında yeni bir daire tuttuğu konuşulurken, Nur Tuğba Namlı'nın Ural Kaspar'ın hakkında "Evlilik birliği süresince çeşitli yanlış hamleler, tercihler ve ilişkiler kurduğunu" öne sürülmüştü.

8 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... Erkan Kolçak Köstengil ve Cansu Tosun doğum gününde bir araya geldi!

ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDILAR

Akif Yaman'ın haberine göre ,1.5 yıl önce evlenen İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar, bugün anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin Sora adında 6 aylık bir kızları var.

8 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... Erkan Kolçak Köstengil ve Cansu Tosun doğum gününde bir araya geldi!

Boşanmasının ardından Helvacıoğlu, Instagram profilinden "Kaspar" soyadını kaldırdı, eşiyle olan aşk karelerini sildi ve takibi de bıraktı.

Daha sonra Beykoz'daki Hz. Yuşa Türbesi'ni ziyaret etti.

8 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... Erkan Kolçak Köstengil ve Cansu Tosun doğum gününde bir araya geldi!

İrem Helvacıoğlu, hem düğün günü hem de düğünden sonra eşi Ural Kaspar'ın oldukça gergin ve kasıntı halleri nedeniyle sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü.

"BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE…"

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Helvacıoğlu, "Hayatlarımızın en mutlu günlerinde bu açıklamayı yapmak zorunda kalmak gerçekten her ikimiz için de son derece üzücü. Düğün gecemizden itibaren başlayan ve ısrarlı bir şekilde devam eden olumsuz yorumları günlerdir üzülerek okuyoruz. Ancak özellikle son günlerde ağza dahi alınmayacak hakaretleri, bedduaları, ithamları ve özlük haklarımıza ve aile olma kararımıza karşı yapılan saldırıları da kabullenmediğimiz gibi hak etmiyoruz da. Bizler evlendik, aile olduk, çok mutluyuz ve en mutlu anlarımızı da büyük bir heyecanla sizlerle paylaştık. Bu mutlu günlerimizi paylaşırken hissettiğimiz samimiyetimizin karşılığı edilen binlerce hakaret ve küfür asla olmamalıydı. En son dün gece sabaha karşı basına yansıyan görüntülerdeki; olumsuz gelebilecek soru ve yorumlardan kaçma hamlemizin bile yanlış yorumlara neden olduğunu görünce sizlere bu satırları yazmak istedik. Bundan sonraki süreçte göstereceğiniz yakınlık ve anlayış için şimdiden sizlere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

8 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... Erkan Kolçak Köstengil ve Cansu Tosun doğum gününde bir araya geldi!

ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

Öte yandan ünlü oyuncu, doğumdan kısa süre sonra ölümden dönmüştü. Bağdat Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, iki aracın çarpışması sonucu kontrolden çıkan araçlardan biri kaldırımda yürüyen oyuncu İrem Helvacıoğlu'na çarpmıştı.

8 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... Erkan Kolçak Köstengil ve Cansu Tosun doğum gününde bir araya geldi!

Helvacıoğlu, 7 aylık hamileyken de denizde geçirdiği kaza sonucu büyük bir tehlike atlatmıştı.

"FELÇ KALDIĞIMI SANDIM"

Helvacıoğlu, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle aktarmıştı:

"Ural ile dubaya yüzmeye karar verdik. İki çocuk da o anda dubaya çıkıyordu. İlk çocuk çıktı, ikinci çocuk çıkarken elimi merdivene koydum. Derken çocuk, sanıyorum akrobatik bir hareketle kafama düştü. Boynum geriye kaydı. Çıktığımda felç kaldığımı sandım."

8 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... Erkan Kolçak Köstengil ve Cansu Tosun doğum gününde bir araya geldi!

Oyuncu İrem Helvacıoğlu ise sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

2026'NIN İLK PAYLAŞIMINI KIZIYLA YAPMIŞTI!

İrem Helvacıoğlu yeni yılın ilk paylaşımını kızı Sora'yla birlikte yapmıştı. Kızına olan sevgisini dile getiren Helvacıoğlu şu ifadeleri satırlara dökmüştü: "Yeni yılın ilk gününde; önce içimde büyüttüğüm, şimdi ellerini tuttuğum gökyüzüm, Sora'ma Gözümü kapatıp kocaman bir gülümsemeyle hayal ettim seni ve adını. Bazen güneş açtı; tıpkı yazdan kalan bir güneş gibi, sıcacık. Bazen bulutlar vardı; uzanıp şekillerini bir şeylere benzettiğim. Bazen yağmur yağdı ama sonunda mutlaka gökkuşağı vardı. Bazen her bir tanesi farklı kar yağdı. Yüzümde bir tebessümle yine sana baktım. Bazen baharın serinliğiyle, ışıl ışıl kuşlar uçarken şarkı söyledi. Bazen battı tüm şahaneliğiyle ama mutlaka yeniden, ışıl ışıl doğdu; tüm mucizeleriyle… Tıpkı senin gibi"

8 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... Erkan Kolçak Köstengil ve Cansu Tosun doğum gününde bir araya geldi!

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları!

ALİŞAN- BUSE VAROL

'Dostlar Mahallesi' dizisinin setinde yolları kesişen Alişan ile Buse Varol, arkadaşlıkla başlayan ilişkilerini kısa sürede aşka dönüştürmüş ve 2018 yılında dünyaevine girmişti.

8 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... Erkan Kolçak Köstengil ve Cansu Tosun doğum gününde bir araya geldi!

Mutluluklarını her geçen yıl büyüten ünlü çift, 2019'da ilk çocukları Burak'ı kucaklarına alırken, 2021 yılında ise kızları Eliz'in doğumuyla ailelerini dört kişiye çıkarmıştı.

8 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... Erkan Kolçak Köstengil ve Cansu Tosun doğum gününde bir araya geldi!

Mutlu ailesiyle magazin gündeminde sık sık yer alan Alişan, bu kez eğlenceli bir paylaşımla dikkat çekti.

8 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... Erkan Kolçak Köstengil ve Cansu Tosun doğum gününde bir araya geldi!

Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından oğlu Burak'a spor salonunda idman yaptırdığı anların videosunu yayınladı.

Alişan oğluna idman yaptırdığı anları paylaştı! "Bir futbolcu kolay yetişmiyor"

8 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... Erkan Kolçak Köstengil ve Cansu Tosun doğum gününde bir araya geldi!

Futbolla yakından ilgilendiği bilinen Alişan, paylaşımına "Bir futbolcu kolay yetişmiyor arkadaşlar" notunu düştü. Ünlü isim paylaşımıyla birçok beğeni aldı.