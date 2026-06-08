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8 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... Erkan Kolçak Köstengil ve Cansu Tosun doğum gününde bir araya geldi!
8 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... Erkan Kolçak Köstengil ve Cansu Tosun doğum gününde bir araya geldi!
Magazin dünyasını sarsan ayrılık kararının ardından Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun, haftalar sonra ilk kez aynı karede yer aldı. Oğulları Marsel'in yeni yaşını kutlayan eski çift o anları sosyal medya hesaplarında böyle paylaştı…
Giriş Tarihi: 08.06.2026 10:16
Güncelleme Tarihi: 08.06.2026 10:22