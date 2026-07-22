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81 yaşında 'Sultan' ünvanının hakkını verdi! Yeşilçam güzeli Türkan Şoray beyazlar içinde herkesi hayran bıraktı...

Yeşilçam'ın efsane ismi Türkan Şoray, katıldığı son etkinlikte zarafetiyle adeta zamanı durdurdu. Beyazlar içindeki şıklığı ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken 81 yaşındaki "Sultan", görenleri bir kez daha kendine hayran bıraktı.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 22.07.2026 15:55 Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 16:06
81 yaşında ’Sultan’ ünvanının hakkını verdi! Yeşilçam güzeli Türkan Şoray beyazlar içinde herkesi hayran bıraktı...

Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran ünlü oyuncu Türkan Şoray, güzelliği, yeteneği ve başarılarıyla her zaman magazin gündeminde yer alıyor.

81 yaşında ’Sultan’ ünvanının hakkını verdi! Yeşilçam güzeli Türkan Şoray beyazlar içinde herkesi hayran bıraktı...

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan usta sanatçı, bu kez katıldığı özel bir davetteki görünümüyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

81 yaşında ’Sultan’ ünvanının hakkını verdi! Yeşilçam güzeli Türkan Şoray beyazlar içinde herkesi hayran bıraktı...

Yıllara meydan okuyan duruşu ve zarafetiyle magazin gündemine damga vuran efsane isim, son haliyle bir kez daha büyüledi.

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81 yaşında ’Sultan’ ünvanının hakkını verdi! Yeşilçam güzeli Türkan Şoray beyazlar içinde herkesi hayran bıraktı...

Beyazlar içindeki şıklığıyla tüm bakışları üzerinde toplayan 81 yaşındaki "Sultan", herkesi kendine hayran bıraktı.

81 yaşında ’Sultan’ ünvanının hakkını verdi! Yeşilçam güzeli Türkan Şoray beyazlar içinde herkesi hayran bıraktı...

KIZIYLA KATILDIĞI ETKİNLİKTE DE TÜM BAKIŞLARI ÜZERİNE TOPLAMIŞTI.

Usta oyuncu geçtiğimiz haftalarda üniversite öğrencilerine burs sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliğe katılmıştı.

81 yaşında ’Sultan’ ünvanının hakkını verdi! Yeşilçam güzeli Türkan Şoray beyazlar içinde herkesi hayran bıraktı...

KIZI YAĞMUR ÜNAL'LA KATILDI

Organizayonda Türkan Şoray ve kızı Yağmur Ünal da yer almıştı.

81 yaşında ’Sultan’ ünvanının hakkını verdi! Yeşilçam güzeli Türkan Şoray beyazlar içinde herkesi hayran bıraktı...

İşte ünlü isimlerin çocukları...

BEHZAT UYGUR

Türk tiyatrosunun efsane ismi merhum Nejat Uygur'un bayrağını başarıyla taşıyan oğlu Behzat Uygur, sanat kariyerinin yanı sıra örnek aile yaşantısıyla da takdir topluyor.

81 yaşında ’Sultan’ ünvanının hakkını verdi! Yeşilçam güzeli Türkan Şoray beyazlar içinde herkesi hayran bıraktı...

1990 yılında hayatını birleştirdiği eşi Çiğdem Uygur ile yarım asra yaklaşan mutlu bir evlilik sürdüren ünlü sanatçının, bu birliktelikten iki oğlu bulunuyor.

81 yaşında ’Sultan’ ünvanının hakkını verdi! Yeşilçam güzeli Türkan Şoray beyazlar içinde herkesi hayran bıraktı...

Geçtiğimiz haftalarda usta tiyatrocu, 63. yaşına girdiği bu özel günde ailesiyle tam kadro bir araya gelerek mutluluklarını bir doğum günü karesiyle sosyal medyadan paylaşmıştı.

81 yaşında ’Sultan’ ünvanının hakkını verdi! Yeşilçam güzeli Türkan Şoray beyazlar içinde herkesi hayran bıraktı...

Behzat Uygur'a kısa sürede çok sayıda 'iyi ki doğdun' mesajı gelmişti.

81 yaşında ’Sultan’ ünvanının hakkını verdi! Yeşilçam güzeli Türkan Şoray beyazlar içinde herkesi hayran bıraktı...

Ünlü ismin paylaştığı karede dikkat çeken detaylardan biri ise, babasının adını taşıyan oğlu genç oyuncu Nejat Uygur olmuştu. Genç Nejat'ın, usta tiyatrocunun oğlu olduğunu bilmeyenler şaşkınlığını gizleyememişti.

81 yaşında ’Sultan’ ünvanının hakkını verdi! Yeşilçam güzeli Türkan Şoray beyazlar içinde herkesi hayran bıraktı...

PEKİ SİZ DİĞER ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARINI GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ?

İSMAİL BALABAN

İsmail Balaban ile İlayda Şeker, Survivor 2021 sezonunda tanışarak yakınlaşmış, zamanla dostlukları romantik bir ilişkiye dönüşmüştü.

81 yaşında ’Sultan’ ünvanının hakkını verdi! Yeşilçam güzeli Türkan Şoray beyazlar içinde herkesi hayran bıraktı...

Aaynı yarışmada aşk yaşayan İsmail Balaban ile İlayda Şeker, Kasım 2022 yılında evlenmişti.

81 yaşında ’Sultan’ ünvanının hakkını verdi! Yeşilçam güzeli Türkan Şoray beyazlar içinde herkesi hayran bıraktı...

Survivor 2025 sezonunun ilk bölümünde İsmail Balaban, eşinin hamile olduğunu duyurarak herkesi şaşırtmıştı. Çift ilk bebeklerine kavuşarak anne ve baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

81 yaşında ’Sultan’ ünvanının hakkını verdi! Yeşilçam güzeli Türkan Şoray beyazlar içinde herkesi hayran bıraktı...

Sosyal medyayı aktif kullanan İlayda Şeker, kızının karelerini takipçileriyle paylaşmıştı.

81 yaşında ’Sultan’ ünvanının hakkını verdi! Yeşilçam güzeli Türkan Şoray beyazlar içinde herkesi hayran bıraktı...

Minik İlis'i görenler, babası İsmail Balaban ile olan benzerliğine dikkat çekti.

81 yaşında ’Sultan’ ünvanının hakkını verdi! Yeşilçam güzeli Türkan Şoray beyazlar içinde herkesi hayran bıraktı...

Pek çok kullanıcı, küçük İlis için "Babasının kopyası" yorumunda bulundu.

81 yaşında ’Sultan’ ünvanının hakkını verdi! Yeşilçam güzeli Türkan Şoray beyazlar içinde herkesi hayran bıraktı...

KAAN URGANCIOĞLU

Oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan ve ekranların sevilen yüzü haline gelen Urgancıoğlu, eşi Burcu Denizer ile 2023 yazında Yunanistan'ın başkenti Atina'da dünyaevine girmişti.

81 yaşında ’Sultan’ ünvanının hakkını verdi! Yeşilçam güzeli Türkan Şoray beyazlar içinde herkesi hayran bıraktı...

Çift mutlu evliliklerini aynı yıl Ardıç adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak taçlandırmıştı.

81 yaşında ’Sultan’ ünvanının hakkını verdi! Yeşilçam güzeli Türkan Şoray beyazlar içinde herkesi hayran bıraktı...

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden başarılı oyuncu, setlere ara verip günlerini minik Ardıç'la geçiriyor.

81 yaşında ’Sultan’ ünvanının hakkını verdi! Yeşilçam güzeli Türkan Şoray beyazlar içinde herkesi hayran bıraktı...

Ünlü oyuncu, oğluyla doğada vakit geçirdiği anları sosyal medyada paylaşarak takipçilerinin kalbini ısıttı.

81 yaşında ’Sultan’ ünvanının hakkını verdi! Yeşilçam güzeli Türkan Şoray beyazlar içinde herkesi hayran bıraktı...

Baba oğlun bu karelerine kısa sürede beğeni yağarken, sosyal medya kullanıcılarından da "Ardıç nasıl da büyümüş" yorumları geldi.

81 yaşında ’Sultan’ ünvanının hakkını verdi! Yeşilçam güzeli Türkan Şoray beyazlar içinde herkesi hayran bıraktı...

Çocuklarının yüzünü sosyal medyada göstermemeye özen gösteren çift, bu tutumlarını sürdürüyor. Kaan Urgancıoğlu da son paylaşımında bu hassasiyeti koruyarak oğlu Ardıç'ın yüzünü göstermedi.

81 yaşında ’Sultan’ ünvanının hakkını verdi! Yeşilçam güzeli Türkan Şoray beyazlar içinde herkesi hayran bıraktı...

Öte yandan Urgancıoğlu, geçtiğimiz aylarda da oğluyla beraber bahçeden meyve topladığı anları paylaşmıştı.

81 yaşında ’Sultan’ ünvanının hakkını verdi! Yeşilçam güzeli Türkan Şoray beyazlar içinde herkesi hayran bıraktı...

TARIK MENGÜÇ

2004 yılında çıkardığı 'Şak Şuka' şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Tarık Mengüç, kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.