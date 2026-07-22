Trend
Galeri
Trend Magazin
81 yaşında 'Sultan' ünvanının hakkını verdi! Yeşilçam güzeli Türkan Şoray beyazlar içinde herkesi hayran bıraktı...
81 yaşında 'Sultan' ünvanının hakkını verdi! Yeşilçam güzeli Türkan Şoray beyazlar içinde herkesi hayran bıraktı...
Yeşilçam'ın efsane ismi Türkan Şoray, katıldığı son etkinlikte zarafetiyle adeta zamanı durdurdu. Beyazlar içindeki şıklığı ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken 81 yaşındaki "Sultan", görenleri bir kez daha kendine hayran bıraktı.
Giriş Tarihi: 22.07.2026 15:55
Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 16:06