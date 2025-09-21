Trend Galeri Trend Magazin 9 çocuğunun arasında ilk göz ağrısı! İzzet Yıldızhan oğlu Mustafa'nın doğum gününü duygulandıran bir paylaşımla kutladı... 

9 çocuğunun arasında ilk göz ağrısı! İzzet Yıldızhan oğlu Mustafa'nın doğum gününü duygulandıran bir paylaşımla kutladı... 

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, iş hayatının yanı sıra aile hayatıyla da dikkat çekiyor. 9 çocuğu olan Yıldızhan, sosyal medyaya eklediği son paylaşımında, en büyük oğlu Mustafa'nın yeni yaşını duygusal bir mesajla kutladı.

Giriş Tarihi: 21.09.2025 10:16
9 çocuğunun arasında ilk göz ağrısı! İzzet Yıldızhan oğlu Mustafa’nın doğum gününü duygulandıran bir paylaşımla kutladı...

Türk müziğinin sevilen isimlerinden İzzet Yıldızhan, yıllardır hem sahnedeki başarılı kariyeri hem de özel hayatıyla gündem oluyor.

9 çocuğunun arasında ilk göz ağrısı! İzzet Yıldızhan oğlu Mustafa’nın doğum gününü duygulandıran bir paylaşımla kutladı...

Ünlü türkücü, sahne performanslarının yanı sıra aile hayatını da gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

9 çocuğunun arasında ilk göz ağrısı! İzzet Yıldızhan oğlu Mustafa’nın doğum gününü duygulandıran bir paylaşımla kutladı...

Zaman zaman özel yaşamıyla magazin gündemine de taşınan Yıldızhan, tam 9 çocuk babası olmasıyla da sık sık konuşuluyor.

9 çocuğunun arasında ilk göz ağrısı! İzzet Yıldızhan oğlu Mustafa’nın doğum gününü duygulandıran bir paylaşımla kutladı...

Ünlü türkücü son olarak yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

9 çocuğunun arasında ilk göz ağrısı! İzzet Yıldızhan oğlu Mustafa’nın doğum gününü duygulandıran bir paylaşımla kutladı...

Yıldızhan, 9 çocuğunun arasından en büyüğü olan oğlu Mustafa'nın yeni yaşını kutladı. Başarılı şarkıcı yaptığı paylaşıma, "Canım oğlum, ilk göz ağırım, Mustafa'm..." notunu düştü.

9 çocuğunun arasında ilk göz ağrısı! İzzet Yıldızhan oğlu Mustafa’nın doğum gününü duygulandıran bir paylaşımla kutladı...

63 yaşındaki ünlü türkücü geçen aylarda da büyük oğlu Mustafa'yı evlendirmişti.

9 çocuğunun arasında ilk göz ağrısı! İzzet Yıldızhan oğlu Mustafa’nın doğum gününü duygulandıran bir paylaşımla kutladı...

İzzet Yıldızhan'ın büyük oğlu Mustafa Yıldızhan'ın İzmir'deki düğününe ünlü sanatçılar Oktay Kaynarca, Ebru Yaşar, Cengiz Kurtoğlu ve Cafer-Derya Nazlı Baş da katılmıştı.

9 çocuğunun arasında ilk göz ağrısı! İzzet Yıldızhan oğlu Mustafa’nın doğum gününü duygulandıran bir paylaşımla kutladı...

Düğünde İzzet Yıldızhan'ın oğluna binlerce dolar ile yüzlerce gram altın takıldı.

İzzet Yıldızhan, oğlunun düğününde Oktay Kaynarca ile karşılıklı oynadı | Video

9 çocuğunun arasında ilk göz ağrısı! İzzet Yıldızhan oğlu Mustafa’nın doğum gününü duygulandıran bir paylaşımla kutladı...

OKTAY KAYNARCA İLE KARŞILIKLI OYNADI

Düğünde türkücü arkadaşı Oktay Kaynarca ve diğer iş insanı dostlarıyla karşılıklı göbek attı.

9 çocuğunun arasında ilk göz ağrısı! İzzet Yıldızhan oğlu Mustafa’nın doğum gününü duygulandıran bir paylaşımla kutladı...

Oktay Kaynarca ve İzzet Yıldızhan oynarken tomar tomar para saçıldı.

9 çocuğunun arasında ilk göz ağrısı! İzzet Yıldızhan oğlu Mustafa’nın doğum gününü duygulandıran bir paylaşımla kutladı...

"ANKARA'DAKİ OTELİ ONA BIRAKTIM"

İşleri oğullarına ve ekibine bıraktığını söyleyen Yıldızhan 'Dede olma isteğiniz var mı?' sorusuna da şu yanıtı verdi:

Hayatı gençlere bırakmak lazım. Yeni evliler, o kararları kendi versin. Ankara'daki oteli ona bıraktım. Evini orada kurduk. Tabi ki dede olmak isterim.

9 çocuğunun arasında ilk göz ağrısı! İzzet Yıldızhan oğlu Mustafa’nın doğum gününü duygulandıran bir paylaşımla kutladı...

İzzet Yıldızhan, Kireçburnu Sahili'nde yürüyüş yaptı.

Son olarak Amerika, İngiltere ve Kazakistan turu yapan sanatçı, "Güzel bir ekip kurdum. İş hayatımı çocuklara ve ekibime bıraktım. Gezeyim artık. Şu an hiçbir iş yapmıyorum. İkinci baharımı yaşıyorum diyebilirim. Aileme zaman ayırıyorum. Belirli yaştan sonra o hırsları bıraktım. Büyük işler geliyor, yapmıyorum" dedi.

9 çocuğunun arasında ilk göz ağrısı! İzzet Yıldızhan oğlu Mustafa’nın doğum gününü duygulandıran bir paylaşımla kutladı...

23 YILLIK EŞİNE BAKIN!

Dokuz çocuk babası İzzet Yıldızhan'ın 23 yıldır evli olduğu eşi geçtiğimiz nisan ayında ilk kez objektiflere yakalanmıştı.

9 çocuğunun arasında ilk göz ağrısı! İzzet Yıldızhan oğlu Mustafa’nın doğum gününü duygulandıran bir paylaşımla kutladı...

İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvar Bölümü mezunu olan Ajda Yıldızhan, eşine müzik anlamında da destek veriyor.

9 çocuğunun arasında ilk göz ağrısı! İzzet Yıldızhan oğlu Mustafa’nın doğum gününü duygulandıran bir paylaşımla kutladı...

Bugüne kadar eşiyle kamera karşısına geçmeyen şarkıcı, eşi Ajda Yıldızhan ile bir davete katılmıştı. Yıldızhan'ın güzel eşini görenler gözlerine inanamamıştı.

9 çocuğunun arasında ilk göz ağrısı! İzzet Yıldızhan oğlu Mustafa’nın doğum gününü duygulandıran bir paylaşımla kutladı...

Sahnelerinin yanı sırası iş dünyasında da başarısıyla gündeme gelen sanatçı, her fırsatta ailesine zaman ayırarak gözlerden uzak bir yaşantı sürmeye özen gösteriyor.

9 çocuğunun arasında ilk göz ağrısı! İzzet Yıldızhan oğlu Mustafa’nın doğum gününü duygulandıran bir paylaşımla kutladı...

İzzet Yıldızhan, geçen günlerde Instagram hesabından eşiyle yaptığı paylaşımla adından söz ettirmişti. Eşi Ajda Yıldızhan ile bu fotoğraflarını yayınlayan ünlü isim, gönderisine ise, "Bodrum tatilimizden" mesajını yazmıştı.

9 çocuğunun arasında ilk göz ağrısı! İzzet Yıldızhan oğlu Mustafa’nın doğum gününü duygulandıran bir paylaşımla kutladı...

İzzet-Ajda Yıldızhan çifti, tatilde el ele yürüyüş yaparken kameralara yansıdı. Ajda Yıldızhan'ın kolundaki dövme de dikkatlerden kaçmadı. Ajda Yıldızhan 23 yıllık eşinin ismini koluna kazıtmış...

9 çocuğunun arasında ilk göz ağrısı! İzzet Yıldızhan oğlu Mustafa’nın doğum gününü duygulandıran bir paylaşımla kutladı...

56 YILLIK EŞ

Türk sinemasının önemli yapıtlarında yer alan, doğallığı ve güzelliğiyle gönüllere taht kuran, duayen sanatçı Hülya Koçyiğit özel hayatı ile her zaman parmakla gösteriliyor. 76 yaşındaki usta sanatçı Hülya Koçyiğit, dile kolay ömrünün en güzel 56 yılını Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Selim Soydan ile geçirdi.

9 çocuğunun arasında ilk göz ağrısı! İzzet Yıldızhan oğlu Mustafa’nın doğum gününü duygulandıran bir paylaşımla kutladı...

Bu evlilikten bir dönemin çocuk yıldızlarından olan kızı Gülşah Soydan dünyaya geldi.

9 çocuğunun arasında ilk göz ağrısı! İzzet Yıldızhan oğlu Mustafa’nın doğum gününü duygulandıran bir paylaşımla kutladı...

Şimdilerde 2 torunu olan ve hatta torunlarının 4 çocuğu ile büyük anneanne olmanın keyfini süren, sunduğu programlarla hayranlarıyla buluşan Hülya Koçyiğit, 1968 yılında nikah masasına oturduğu eşi Selim Soydan ile tanışma hikayelerini bakın nasıl anlatmıştı...

9 çocuğunun arasında ilk göz ağrısı! İzzet Yıldızhan oğlu Mustafa’nın doğum gününü duygulandıran bir paylaşımla kutladı...

Hülya Koçyiğit ile eşi Selim Soydan 5 Temmuz 1968'den bu yana evliler.

9 çocuğunun arasında ilk göz ağrısı! İzzet Yıldızhan oğlu Mustafa’nın doğum gününü duygulandıran bir paylaşımla kutladı...

Çift birbirlerini ilk kez Büyükada'da görüp aşık olmuş.

9 çocuğunun arasında ilk göz ağrısı! İzzet Yıldızhan oğlu Mustafa’nın doğum gününü duygulandıran bir paylaşımla kutladı...

DİLE KOLAY 56 YIL BİR YASTIKTA!

9 çocuğunun arasında ilk göz ağrısı! İzzet Yıldızhan oğlu Mustafa’nın doğum gününü duygulandıran bir paylaşımla kutladı...

Selim Soydan, takım kampı için gittiği Büyükada'da o dönem Yeşilçam'ın en genç, en güzel kadınlarından biri olan Koçyiğit'le karşılaşınca kalbi hızla çarpmaya başlamış. Bir daha da yavaşlamamış!