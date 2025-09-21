Trend
9 çocuğunun arasında ilk göz ağrısı! İzzet Yıldızhan oğlu Mustafa'nın doğum gününü duygulandıran bir paylaşımla kutladı...
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, iş hayatının yanı sıra aile hayatıyla da dikkat çekiyor. 9 çocuğu olan Yıldızhan, sosyal medyaya eklediği son paylaşımında, en büyük oğlu Mustafa'nın yeni yaşını duygusal bir mesajla kutladı.
Giriş Tarihi: 21.09.2025 10:16