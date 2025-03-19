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9 yıllık eşinden boşanan Danilo Zanna'nın nafaka davasında yeni karar! Ödeyeceği rakam belli oldu
9 yıllık eşinden boşanan Danilo Zanna'nın nafaka davasında yeni karar! Ödeyeceği rakam belli oldu
İtalyan şef Danilo Zanna 2021 yılında Tuğçe Demirbilek'ten anlaşmalı olarak boşanmıştı. Nafaka konusunda yaşanan anlaşmazlık üzerine Tuğçe Demirbilek yeniden mahkemenin yolunu tuttu. Ünlü şefin eski eşi ve oğlu için ödeyeceği rakam belli oldu.
Giriş Tarihi: 19.03.2025 08:36
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 08:38