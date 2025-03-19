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9 yıllık eşinden boşanan Danilo Zanna'nın nafaka davasında yeni karar! Ödeyeceği rakam belli oldu

İtalyan şef Danilo Zanna 2021 yılında Tuğçe Demirbilek'ten anlaşmalı olarak boşanmıştı. Nafaka konusunda yaşanan anlaşmazlık üzerine Tuğçe Demirbilek yeniden mahkemenin yolunu tuttu. Ünlü şefin eski eşi ve oğlu için ödeyeceği rakam belli oldu.

Armağan YILMAZ
Giriş Tarihi: 19.03.2025 08:36 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 08:38
9 yıllık eşinden boşanan Danilo Zanna’nın nafaka davasında yeni karar! Ödeyeceği rakam belli oldu

İtalyan şef Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek 2012 yılında evlenmiş, 2013 yılında oğulları dünyaya gelmişti. Yaşanan anlaşmazlığın ardından ünlü şef, eski eşi Tuğçe Demirbilek'e 'suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeni ile' boşanma davası açmıştı.

9 yıllık eşinden boşanan Danilo Zanna’nın nafaka davasında yeni karar! Ödeyeceği rakam belli oldu

Danilo şef ve Demirbilek İstanbul Aile Mahkemesi'nde 2021 yılında görülen boşanma davasında anlaşmalı olarak boşanırken, mahkeme çiftin çocukları için ortak velayet kararı vermişti. Danilo Zanna böylelikle istediği zaman çocuğunu görebilecek, oğlunun eğitim ve tüm masraflarını karşılaması kararlaştırılmıştı.

9 yıllık eşinden boşanan Danilo Zanna’nın nafaka davasında yeni karar! Ödeyeceği rakam belli oldu

NAFAKADA KARAR BELLİ OLDU
Tuğçe Demirbilek ve Danilo şef arasında süreç içerisinde yaşanan nafaka konusundaki anlaşmazlık üzerine Demirbilek mahkemenin yolunu tuttu. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Tuğçe Demirbilek nafakanın arttırılması için dava açtı.

9 yıllık eşinden boşanan Danilo Zanna’nın nafaka davasında yeni karar! Ödeyeceği rakam belli oldu

Geçtiğimiz Ocak ayında görülen duruşmaya Danilo Zanna, Tuğçe Demirbilek ve taraf avukatları katıldı. Yapılan savunmaların ardında mahkeme heyeti nafaka davasını karara bağladı.

9 yıllık eşinden boşanan Danilo Zanna’nın nafaka davasında yeni karar! Ödeyeceği rakam belli oldu

Danilo Zanna'nın Tuğçe Demirbilek'e aylık 60 bin lira yoksulluk nafakası ödemesine hükmedildi.