9 yıllık eşinden boşanan Danilo Zanna’nın nafaka davasında yeni karar! Ödeyeceği rakam belli oldu

Danilo şef ve Demirbilek İstanbul Aile Mahkemesi'nde 2021 yılında görülen boşanma davasında anlaşmalı olarak boşanırken, mahkeme çiftin çocukları için ortak velayet kararı vermişti. Danilo Zanna böylelikle istediği zaman çocuğunu görebilecek, oğlunun eğitim ve tüm masraflarını karşılaması kararlaştırılmıştı.