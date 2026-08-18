90 bin TL’lik flört yemeği! Sac kavurma pahalıya patladı: Yeni dolandırıcılık yöntemi mi?

Flört uygulamasında başlayan masum bir ilk buluşmanın nasıl 90 bin liralık akılalmaz bir kâbusa dönüştüğünü duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız! Yapay zekânın tarihte ilk kez bir insanı tek kalemde işten kovması tüylerinizi diken diken ederken, arabada klima kullanırken doğru bildiğiniz o büyük yanlışın cebinizi nasıl gizlice boşalttığını öğrenmek sizi şoka uğratacak. İşte dudak uçuklatan dolandırıcılık tuzaklarından hayat kurtaran tasarruf sırlarına kadar, okurken ağzınızı açık bırakacak o inanılmaz detaylar!