90 bin TL’lik flört yemeği! Sac kavurma pahalıya patladı: Yeni dolandırıcılık yöntemi mi?

Yıldız futbolcuların çoğu da 30 yaş üstü. Avrupa standartlarına göre ligimiz yaşlı!

Emekliliği yaklaşmış futbolcular genelde Arap liglerine ya da Türkiye'ye transfer oluyorlar.

Medya ve taraftarın verdiği gazla genelde 'isim' transferleri yapılıyor.

Yaşlı futbolcular ve menajerlerine büyük paralar harcanıyor.

14 yabancı futbolcudan dördünün 23 yaş ve altı olması kuralı, takımlara genç futbolculara yatırım yapmayı zorluyor.

Böylece Cherif gibi geçtiğimiz sezon sadece üç gol ve bir asist yapmış bir futbolcu potansiyeli olduğu için 25 milyon Euro'ya satabiliyorsunuz.

Tüm baskılara rağmen 10+4 kuralını değiştiremeyen TFF, doğru olanı yapıyor.