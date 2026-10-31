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90'lara 'Hadi Yine İyisin' şarkısıyla damga vurmuştu! Tayfun Duygulu'dan yıllar sonra sert çıkış: 'Tek şarkılık sanatçı değilim'
90'lara "Hadi Yine İyisin" şarkısıyla damga vurmuştu! Tayfun Duygulu'dan yıllar sonra sert çıkış: "Tek şarkılık sanatçı değilim"
90'lı yılların efsane ismi Tayfun Duygulu'nun canlı yayındaki performansı sosyal medyayı ayağa kaldırırken, ünlü şarkıcının acımasız eleştirilere verdiği zehir zemberek yanıt herkesi şoke etti! Ünlü ismin eşinden gelen "Değerin ölünce anlaşılacak" şeklindeki tüyler ürperten destek mesajı ise magazin gündemine adeta bomba gibi düştü.
Giriş Tarihi: 31.10.2026 07:18
Güncelleme Tarihi: 31.10.2026 07:21