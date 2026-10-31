Trend Galeri Trend Magazin 90'lara 'Hadi Yine İyisin' şarkısıyla damga vurmuştu! Tayfun Duygulu'dan yıllar sonra sert çıkış: 'Tek şarkılık sanatçı değilim'

90'lara "Hadi Yine İyisin" şarkısıyla damga vurmuştu! Tayfun Duygulu'dan yıllar sonra sert çıkış: "Tek şarkılık sanatçı değilim"

90'lı yılların efsane ismi Tayfun Duygulu'nun canlı yayındaki performansı sosyal medyayı ayağa kaldırırken, ünlü şarkıcının acımasız eleştirilere verdiği zehir zemberek yanıt herkesi şoke etti! Ünlü ismin eşinden gelen "Değerin ölünce anlaşılacak" şeklindeki tüyler ürperten destek mesajı ise magazin gündemine adeta bomba gibi düştü.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Giriş Tarihi: 31.10.2026 07:18 Güncelleme Tarihi: 31.10.2026 07:21
90’lara Hadi Yine İyisin şarkısıyla damga vurmuştu! Tayfun Duygulu’dan yıllar sonra sert çıkış: Tek şarkılık sanatçı değilim

1990'lı yıllara 'Hadi Yine İyisin' şarkısıyla damga vuran Tayfun Duygulu, Irmak Arıcı'nın programında efsane şarkısını canlı olarak söyledi.

90’lara Hadi Yine İyisin şarkısıyla damga vurmuştu! Tayfun Duygulu’dan yıllar sonra sert çıkış: Tek şarkılık sanatçı değilim

Şarkıyı seslendirirken detone olan Duygulu, gelen olumsuz yorumlar üzerine sinirlendi:

90’lara Hadi Yine İyisin şarkısıyla damga vurmuştu! Tayfun Duygulu’dan yıllar sonra sert çıkış: Tek şarkılık sanatçı değilim

"Bir gün beni kendi orkestram ile izlemenizi dilerim. Ne tek şarkılık sanatçıyım, ne de kimsenin stres tahtasıyım!! Yersiz yorum yapanlar geçtiğim yollardan geçip, aldığım eğitimi alsın. Sonra beni yargılasın."

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
90’lara Hadi Yine İyisin şarkısıyla damga vurmuştu! Tayfun Duygulu’dan yıllar sonra sert çıkış: Tek şarkılık sanatçı değilim

Isabella Duygulu da eşine şu sözlerle destek verdi: "Sen görünenden ve bilinenden daha fazlasısın. Ve ne acı ki değerin tıpkı diğer ünlülerde olduğu gibi ebediyete göçtüğünde anlaşılacak."

90’lara Hadi Yine İyisin şarkısıyla damga vurmuştu! Tayfun Duygulu’dan yıllar sonra sert çıkış: Tek şarkılık sanatçı değilim

HAFIZALARDA YERİ HALA TAZE OLAN GÜL GÖLGE'NİN SON HALİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

Bir dönemin fenomen dizisi Çiçek Taksi'nde hayat verdiği polis Nuray karakteriyle hafızalara kazınan Gül Gölge, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

90’lara Hadi Yine İyisin şarkısıyla damga vurmuştu! Tayfun Duygulu’dan yıllar sonra sert çıkış: Tek şarkılık sanatçı değilim

Oyunculuğa ara veren 44 yaşındaki isim, birkaç yıl önce kurduğu güzellik merkeziyle kariyerine farklı bir alanda devam ederken sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

90’lara Hadi Yine İyisin şarkısıyla damga vurmuştu! Tayfun Duygulu’dan yıllar sonra sert çıkış: Tek şarkılık sanatçı değilim

Bakımlı görünümü ve fit haliyle dikkat çeken Gölge'nin yıllara meydan okuyan görüntüsü, takipçilerinden beğeni toplamaya devam ediyor.

90’lara Hadi Yine İyisin şarkısıyla damga vurmuştu! Tayfun Duygulu’dan yıllar sonra sert çıkış: Tek şarkılık sanatçı değilim

İşte Çiçek Taksi'nin güzel polisi Gül Gölge'nin şimdiki hali...

90’lara Hadi Yine İyisin şarkısıyla damga vurmuştu! Tayfun Duygulu’dan yıllar sonra sert çıkış: Tek şarkılık sanatçı değilim

Estetik yerine küçük dokunuşları tercih ettiğini söyleyen ünlü isim, cilt bakımına ve sağlıklı yaşamına gösterdiği özenle de öne çıkıyor.

90’lara Hadi Yine İyisin şarkısıyla damga vurmuştu! Tayfun Duygulu’dan yıllar sonra sert çıkış: Tek şarkılık sanatçı değilim

Gül Gölge, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor.

90’lara Hadi Yine İyisin şarkısıyla damga vurmuştu! Tayfun Duygulu’dan yıllar sonra sert çıkış: Tek şarkılık sanatçı değilim

Yüzüne ufak dokunuşlar yaptıran oyuncu, cildine ve sağlığına oldukça dikkat ediyor.

90’lara Hadi Yine İyisin şarkısıyla damga vurmuştu! Tayfun Duygulu’dan yıllar sonra sert çıkış: Tek şarkılık sanatçı değilim

PEKİ BETON AYŞE NE YAPIYOR?

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Hayat Bilgisi, yayınlandığı dönemde milyonları ekran başına kilitlemeyi başarmıştı. Okul hayatını eğlenceli ve öğretici bir dille ekrana taşıyan dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve hafızalara kazınan karakterleriyle yıllar geçse de adından söz ettirmeye devam ediyor.

90’lara Hadi Yine İyisin şarkısıyla damga vurmuştu! Tayfun Duygulu’dan yıllar sonra sert çıkış: Tek şarkılık sanatçı değilim

Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri olan "Beton Ayşe", sert tavırları, asi kişiliği ve kendine has tarzıyla izleyicinin gönlünde taht kurmuştu. Bu sevilen karaktere hayat veren Hayfa Safi Tulun, ekranlardan uzak kaldığı yılların ardından yeniden gündeme geldi.

90’lara Hadi Yine İyisin şarkısıyla damga vurmuştu! Tayfun Duygulu’dan yıllar sonra sert çıkış: Tek şarkılık sanatçı değilim

Bir dönemin sevilen oyuncusu, şöhretli yaşamı geride bırakarak sakin ve gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih etti. Uzun süredir kameralardan uzak yaşayan Tulun'un bugünlerde bambaşka bir işle uğraştığı ortaya çıktı.

90’lara Hadi Yine İyisin şarkısıyla damga vurmuştu! Tayfun Duygulu’dan yıllar sonra sert çıkış: Tek şarkılık sanatçı değilim

Hayvan sevgisiyle bilinen Hayfa Safi Tulun, yaşamını İstanbul'un Çatalca ilçesinde sürdürüyor. Oyunculuğun ardından yönünü farklı bir alana çeviren ünlü isim, hayvanların yer aldığı projeler için bir hayvan cast ajansı kurarak çalışmalarını bu alanda sürdürüyor.

90’lara Hadi Yine İyisin şarkısıyla damga vurmuştu! Tayfun Duygulu’dan yıllar sonra sert çıkış: Tek şarkılık sanatçı değilim

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla zaman zaman takipçilerinin karşısına çıkan Tulun'un son görüntüleri de büyük ilgi gördü.

90’lara Hadi Yine İyisin şarkısıyla damga vurmuştu! Tayfun Duygulu’dan yıllar sonra sert çıkış: Tek şarkılık sanatçı değilim

Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken eski oyuncu.özel hayatında da mutlu bir tablo çizdi. Hayfa Safi Tulun, 2008 yılında Yasin Tulun ile evlenerek yeni bir sayfa açtı.

90’lara Hadi Yine İyisin şarkısıyla damga vurmuştu! Tayfun Duygulu’dan yıllar sonra sert çıkış: Tek şarkılık sanatçı değilim

Bir dönemin unutulmaz "Beton Ayşe"si, bugün hayvanlara adadığı yaşamıyla takdir toplamaya devam ediyor.

90’lara Hadi Yine İyisin şarkısıyla damga vurmuştu! Tayfun Duygulu’dan yıllar sonra sert çıkış: Tek şarkılık sanatçı değilim

PEKİ KISMETSE OLUR'UN ERDEM'İ NE YAPIYOR!

2015 yılında ekran yolculuğuna başlayan ve yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan televizyon programı Kısmetse Olur, gündeme gelmeye devam ediyor.

90’lara Hadi Yine İyisin şarkısıyla damga vurmuştu! Tayfun Duygulu’dan yıllar sonra sert çıkış: Tek şarkılık sanatçı değilim

Programın sona ermesinin ardından birçok yarışmacı sosyal medya fenomeni olarak kariyerine devam ederken, bazı isimler ise kameralardan uzak, sakin bir hayat sürmeyi tercih etmişti.

90’lara Hadi Yine İyisin şarkısıyla damga vurmuştu! Tayfun Duygulu’dan yıllar sonra sert çıkış: Tek şarkılık sanatçı değilim

Bu isimlerin başında gelen Erdem Dalfidan, uzun süren sessizliğini bozdu.

90’lara Hadi Yine İyisin şarkısıyla damga vurmuştu! Tayfun Duygulu’dan yıllar sonra sert çıkış: Tek şarkılık sanatçı değilim

İMAJ DEĞİŞİMİ SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

Yarışmanın ardından uzun süre ortalarda görünmeyen Dalfidan, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya platformunda paylaşılan güncel fotoğraflarıyla gündeme oturdu.

90’lara Hadi Yine İyisin şarkısıyla damga vurmuştu! Tayfun Duygulu’dan yıllar sonra sert çıkış: Tek şarkılık sanatçı değilim

SAÇLARINA VEDA ETMİŞ!

Yıllar içindeki fiziksel değişimiyle dikkat çeken eski yarışmacının, imajında radikal bir değişikliğe gittiği görüldü. Saçlarına veda eden Dalfidan'ın yeni hali, programın sıkı takipçileri tarafından büyük şaşkınlıkla karşılandı.

90’lara Hadi Yine İyisin şarkısıyla damga vurmuştu! Tayfun Duygulu’dan yıllar sonra sert çıkış: Tek şarkılık sanatçı değilim

AİLE HAYATIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Ekranlardan uzak kaldığı süre zarfında hayatında büyük değişiklikler yaşayan Erdem Dalfidan'ın, bu süreçte evlendiği ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

90’lara Hadi Yine İyisin şarkısıyla damga vurmuştu! Tayfun Duygulu’dan yıllar sonra sert çıkış: Tek şarkılık sanatçı değilim

Sosyal medyada paylaşılan karelerde huzurlu aile yaşantısıyla dikkat çeken eski yarışmacı için kullanıcılar, "Bu gerçekten Erdem mi?" ve "Zaman ne çabuk geçiyor" yorumlarında bulundu.