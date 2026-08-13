Trend Galeri Trend Magazin 90'ların efsanesi 27 yıl sonra yan yana! Vahşi Güzel’in unutulmaz çifti Natalia Oreiro ve Facundo Arana'dan sürpriz buluşma...

90'ların efsanesi 27 yıl sonra yan yana! Vahşi Güzel’in unutulmaz çifti Natalia Oreiro ve Facundo Arana'dan sürpriz buluşma...

90'lı yıllara damga vuran Vahşi Güzel dizisinin unutulmaz başrolleri Natalia Oreiro ve Facundo Arana, uzun bir aradan sonra yeniden bir araya geldi. Eski partnerlerin birlikte verdiği pozlar, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 13.08.2026 13:35 Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 13:42
90’ların efsanesi 27 yıl sonra yan yana! Vahşi Güzel’in unutulmaz çifti Natalia Oreiro ve Facundo Arana’dan sürpriz buluşma...

90'lı yıllara damga vuran efsane pembe dizi Vahşi Güzel (Muñeca Brava), başrol oyuncularının sürpriz buluşmasıyla yeniden gündeme geldi.

90’ların efsanesi 27 yıl sonra yan yana! Vahşi Güzel’in unutulmaz çifti Natalia Oreiro ve Facundo Arana’dan sürpriz buluşma...

Dünya genelinde 80'den fazla ülkede yayınlanan ve Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesi edinen dizinin unutulmaz ikilisi Natalia Oreiro ve Facundo Arana, uzun bir aradan sonra bir araya gelerek poz verdi.

90’ların efsanesi 27 yıl sonra yan yana! Vahşi Güzel’in unutulmaz çifti Natalia Oreiro ve Facundo Arana’dan sürpriz buluşma...

Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede yoğun ilgi gören fotoğraflarda ikilinin neşeli ve samimi halleri dikkat çekti.

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90’ların efsanesi 27 yıl sonra yan yana! Vahşi Güzel’in unutulmaz çifti Natalia Oreiro ve Facundo Arana’dan sürpriz buluşma...

Dizide Milagros ve Ivo karakterleriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncuların yıllar sonraki görüntüleri, hayranları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

90’ların efsanesi 27 yıl sonra yan yana! Vahşi Güzel’in unutulmaz çifti Natalia Oreiro ve Facundo Arana’dan sürpriz buluşma...

NATALİA OREİRO KİMDİR?

19 Mayıs 1977 tarihinde Uruguay'ın Montevideo kentinde doğan Natalia Oreiro, genç yaşta Arjantin'e taşınarak oyunculuk kariyerine adım attı. 1998 yılında yayınlanmaya başlayan Vahşi Güzel dizisinde canlandırdığı Milagros karakteriyle dünya çapında tanındı.

90’ların efsanesi 27 yıl sonra yan yana! Vahşi Güzel’in unutulmaz çifti Natalia Oreiro ve Facundo Arana’dan sürpriz buluşma...

Oyunculuğun yanı sıra müzik kariyerinde de büyük başarı yakalayan Oreiro, dizinin jenerik müziği olan "Cambio Dolor" başta olmak üzere çıkardığı albümlerle uluslararası platformlarda geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Kariyeri boyunca çok sayıda dizi, film ve müzik projesinde yer alan ünlü isim, sanat çalışmalarını aktif olarak sürdürmektedir.

90’ların efsanesi 27 yıl sonra yan yana! Vahşi Güzel’in unutulmaz çifti Natalia Oreiro ve Facundo Arana’dan sürpriz buluşma...

FACUNDO ARANA KİMDİR?

31 Mart 1972 tarihinde Arjantin'in Buenos Aires şehrinde doğan Facundo Arana, tiyatro eğitimi alarak oyunculuk hayatına başladı.

90’ların efsanesi 27 yıl sonra yan yana! Vahşi Güzel’in unutulmaz çifti Natalia Oreiro ve Facundo Arana’dan sürpriz buluşma...

90'lı yılların ortalarından itibaren Arjantin televizyonlarının aranan yüzlerinden biri haline gelen Arana, Vahşi Güzel dizisinde hayat verdiği Ivo Di Carlo karakteriyle küresel bir üne kavuştu.

90’ların efsanesi 27 yıl sonra yan yana! Vahşi Güzel’in unutulmaz çifti Natalia Oreiro ve Facundo Arana’dan sürpriz buluşma...

Yago ve Aşk Meleğim (Sos Mi Vida) gibi popüler yapımlarla başarısını sürdüren oyuncu, aynı zamanda müzikle de ilgilenmekte ve saksafon çalmaktadır. Arana, oyunculuk ve müzik projelerinin yanında doğa sporları ve sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da tanınmaktadır.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör