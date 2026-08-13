90’ların efsanesi 27 yıl sonra yan yana! Vahşi Güzel’in unutulmaz çifti Natalia Oreiro ve Facundo Arana’dan sürpriz buluşma...

Oyunculuğun yanı sıra müzik kariyerinde de büyük başarı yakalayan Oreiro, dizinin jenerik müziği olan "Cambio Dolor" başta olmak üzere çıkardığı albümlerle uluslararası platformlarda geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Kariyeri boyunca çok sayıda dizi, film ve müzik projesinde yer alan ünlü isim, sanat çalışmalarını aktif olarak sürdürmektedir.