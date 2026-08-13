Trend
Galeri
Trend Magazin
90'ların efsanesi 27 yıl sonra yan yana! Vahşi Güzel’in unutulmaz çifti Natalia Oreiro ve Facundo Arana'dan sürpriz buluşma...
90'ların efsanesi 27 yıl sonra yan yana! Vahşi Güzel’in unutulmaz çifti Natalia Oreiro ve Facundo Arana'dan sürpriz buluşma...
90'lı yıllara damga vuran Vahşi Güzel dizisinin unutulmaz başrolleri Natalia Oreiro ve Facundo Arana, uzun bir aradan sonra yeniden bir araya geldi. Eski partnerlerin birlikte verdiği pozlar, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.
Giriş Tarihi: 13.08.2026 13:35
Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 13:42