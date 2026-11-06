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90'ların efsanesi yeniden gündemde! 'Ya Sen Ya Hiç' ile hafızalara kazınan Bendeniz'e bir de şimdi bakın
90'ların efsanesi yeniden gündemde! "Ya Sen Ya Hiç" ile hafızalara kazınan Bendeniz'e bir de şimdi bakın
90'lı yıllara "Ya Sen Ya Hiç" şarkısıyla damga vuran efsane pop yıldızı Bendeniz, uzun süren sessizliğini bozarak yıllar sonra yeniden sevenlerinin karşısına çıktı! 53 yaşındaki ikonik şarkıcının sahnelerdeki muhteşem geri dönüşü ve yıllar içindeki inanılmaz değişimi görenleri adeta şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 06.11.2026 07:57
Güncelleme Tarihi: 06.11.2026 08:06