90'ların efsanesi yeniden gündemde! "Ya Sen Ya Hiç" ile hafızalara kazınan Bendeniz'e bir de şimdi bakın

. "Ya Sen Ya Hiç" gibi klasikleşmiş parçalarıyla hem 90'lar nostaljisini yaşatan hem de yeni jenerasyonu yakalayan sanatçı, performanslarıyla izleyicilerden tam not alıyor. Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran Bendeniz için hayranları sık sık, "Yıllar geçse de sesi ve sahne enerjisi hiç değişmemiş" yorumlarında bulunuyor.