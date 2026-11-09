90’ların ünlü arabeskçisi Alihan TikTok’ta slime yapıp hediye istedi

TİKTOK'TAKİ 'SLIME' YAYINLARI VE ŞÜPHELİ HEDİYELER MERCEK ALTINDA

Öte yandan, Alihan'ın da dahil olduğu bu canlı yayın akımları ve hediye trafiği denetim kurumlarının yakın takibinde. Dijital platformlarda "slime yapma" veya yüz kapatarak canlı yayın açma bahanesiyle dönen yüksek tutarlı hediye hareketleri, finansal güvenlik ve denetim açısından ciddi soru işaretleri doğuruyor.