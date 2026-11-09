90’ların ünlü arabeskçisi Alihan TikTok’ta slime yapıp hediye istedi

Son dönemde dijital platformlarda popülerleşen ve yüksek kazanç iddialarıyla tartışma konusu olan 'slime' akımına katılan şarkıcı, kamera karşısında slime yaparken izleyicilerden sanal hediyeler talep etti. İSTEDİKLERİ HEDİYELER GELMEYİNCE SİNİRLENDİ Canlı yayın sırasında izleyicilerden sanal hediye bekleyen Alihan, talep ettiği hediyeler yerine farklı hediyeler gönderilmesine sinirlendi. Kendisini izleyen takipçilerine tepki gösteren şarkıcı sert çıkıştı. ALİHAN KİMDİR? 2 Şubat 1974'te Sivas'ta dünyaya gelen Alihan, müzik kariyerine 1992 yılında yayımladığı 'Bu Gecede Yalnız Kaldım' albümüyle adım attı. 1990'lı yıllarda çıkardığı 'Bu Kadın Neden Ağlıyor', 'Sana mı Tapacaktım', 'Huzurundayım', 'Toprağım & Sen Özelsin' ve 'Yaralı Kadın' albümleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Şarkıcılığının yanı sıra bestecilik de yapan Alihan, Güllü'nün seslendirdiği ünlü 'Kime Aşıksın' şarkısının da bestecisidir. Sanatçı son olarak 2015 yılında 'Her Mevsim Bende Kış' ve 'Sahte Sevgililer' adlı çalışmalarını dinleyicileriyle buluşturmuştu. TİKTOK'TAKİ 'SLIME' YAYINLARI VE ŞÜPHELİ HEDİYELER MERCEK ALTINDA Öte yandan, Alihan'ın da dahil olduğu bu canlı yayın akımları ve hediye trafiği denetim kurumlarının yakın takibinde. Dijital platformlarda 'slime yapma' veya yüz kapatarak canlı yayın açma bahanesiyle dönen yüksek tutarlı hediye hareketleri, finansal güvenlik ve denetim açısından ciddi soru işaretleri doğuruyor. Konuyu değerlendiren Dijital İletişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, bu tarz yayınlar üzerinden aktarılan kaynağı belirsiz hediyelerin kara para aklama riski taşıdığına dikkat çekti.