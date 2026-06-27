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ABD–Türkiye maçına damga vuran an! Barbara Palvin’in Türk taraftarla verdiği poz viral oldu! "Gecenin en şanslı taraftarı"

FIFA 2026 Dünya Kupası kapsamında oynanan ABD–Türkiye karşılaşmasını tribünden izleyen Türk bir taraftarın, 32 yaşındaki dünyaca ünlü model Barbara Palvin ile fotoğraf çektirmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Paylaşılan kare kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, maçın en çok konuşulan anlarından biri haline geldi.

Giriş Tarihi: 27.06.2026 10:25 Güncelleme Tarihi: 27.06.2026 10:35
ABD–Türkiye maçına damga vuran an! Barbara Palvin’in Türk taraftarla verdiği poz viral oldu! Gecenin en şanslı taraftarı

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve son maçında A Milli Takım, turnuvanın ev sahiplerinden ABD'yi Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan'ı golleriyle 3-2 mağlup etti.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Kaliforniya'nın Inglewood kentinde ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya geldi.

ABD–Türkiye maçına damga vuran an! Barbara Palvin’in Türk taraftarla verdiği poz viral oldu! Gecenin en şanslı taraftarı

FIFA 2026 Dünya Kupası kapsamında oynanan ABD–Türkiye karşılaşması, sadece sahadaki mücadeleyle değil tribünlerde yaşanan renkli görüntülerle de dikkat çekti.

BARBARA PALVIN İLE UNUTULMAZ AN
Dünya yıldızlarının yer aldığı karşılaşmada en çok konuşulan detay, tribünde yaşanan sürpriz bir karşılaşma oldu.

ABD–Türkiye maçına damga vuran an! Barbara Palvin’in Türk taraftarla verdiği poz viral oldu! Gecenin en şanslı taraftarı

Maçı izlemeye gelen Türk bir taraftar, dünyaca ünlü model Barbara Palvin ile fotoğraf çektirerek geceye damga vurdu. Sosyal medyada paylaşılan kare kısa sürede büyük ilgi görürken, Palvin'in taraftara verdiği samimi poz dikkatlerden kaçmadı.

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ABD–Türkiye maçına damga vuran an! Barbara Palvin’in Türk taraftarla verdiği poz viral oldu! Gecenin en şanslı taraftarı

"GECENİN EN ŞANSLI TARAFTARI"

Kısa sürede viral olan fotoğraf için kullanıcılar yoğun etkileşim gösterdi. Yapılan yorumlarda Türk taraftar için "Gecenin en şanslı taraftarı", "Böyle bir an ömre bedel", "Şöyle bir fotoğrafım olsa" ifadeleri öne çıktı.

ABD–Türkiye maçına damga vuran an! Barbara Palvin’in Türk taraftarla verdiği poz viral oldu! Gecenin en şanslı taraftarı

Türkiye ile ABD'nin karşılaştığı mücadeleyi Hollywood dünyasının tanınmış isimleri de VIP tribününden takip etti. Karşılaşma, futbol heyecanının yanı sıra magazin dünyasında yarattığı yankıyla da öne çıktı.

Amerikalı ünlü medya kişiliği ve eski model Paris Hilton, karşılaşma öncesinde sahneye çıkarak maç topunu sahaya getiren isim oldu.

ABD–Türkiye maçına damga vuran an! Barbara Palvin’in Türk taraftarla verdiği poz viral oldu! Gecenin en şanslı taraftarı

FIGHT CLUB YILDIZLARI TRİBÜNDE

1999 yapımı kült film Fight Club ile hafızalara kazınan Hollywood yıldızları Brad Pitt ve Edward Norton da karşılaşmayı tribünden izleyen isimler arasında yer aldı.

ABD–Türkiye maçına damga vuran an! Barbara Palvin’in Türk taraftarla verdiği poz viral oldu! Gecenin en şanslı taraftarı

İki ünlü oyuncunun maça ilgisi, tribünlerdeki yıldızlar geçidine ayrı bir renk kattı.

ABD–Türkiye maçına damga vuran an! Barbara Palvin’in Türk taraftarla verdiği poz viral oldu! Gecenin en şanslı taraftarı

COLIN FARRELL DA ORADAYDI

Hollywood'un tanınmış oyuncularından ve İrlanda sinemasının önde gelen isimleri arasında yer alan Colin Farrell, Türkiye ile ABD arasında oynanan karşılaşmayı tribünden takip eden isimler arasında yer aldı.

Aksiyon ve drama filmlerindeki rolleriyle uluslararası alanda geniş bir hayran kitlesine sahip olan Farrell'ın maça ilgisi, tribündeki ünlü isimler arasında dikkat çeken detaylardan biri oldu.

ABD–Türkiye maçına damga vuran an! Barbara Palvin’in Türk taraftarla verdiği poz viral oldu! Gecenin en şanslı taraftarı

DİCAPRIO TRİBÜNDE YERİNİ ALDI

Sinema tarihine damga vuran yapımlardaki performanslarıyla dünya çapında tanınan Leonardo DiCaprio, Türkiye ile ABD arasında oynanan karşılaşmayı tribünden takip eden isimler arasında yer aldı.

Ünlü oyuncunun maçı dikkatle izlediği anlar kameralara yansırken, karşılaşma boyunca tribündeki varlığı da büyük ilgi topladı.

ABD–Türkiye maçına damga vuran an! Barbara Palvin’in Türk taraftarla verdiği poz viral oldu! Gecenin en şanslı taraftarı

JESSICA ALBA DA MAÇI TAKİP ETTİ

ABD'li ünlü oyuncu Jessica Alba, Türkiye ile ABD arasında oynanan karşılaşmayı tribünden izleyen isimler arasında yer aldı.

Enerjik ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Alba, maç boyunca tribündeki neşeli görüntüsüyle öne çıktı.

ABD–Türkiye maçına damga vuran an! Barbara Palvin’in Türk taraftarla verdiği poz viral oldu! Gecenin en şanslı taraftarı

ALİ KOÇ'TAN MİLLİ TAKIMIMA TAM DESTEK

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Koç, Türkiye ile ABD arasında oynanan karşılaşmayı tribünden takip eden isimler arasında yer aldı.

Milli Takım'a destek vermek için tribünde bulunan Koç'un maçı izlediği anlar dikkat çekerken, karşılaşma boyunca VIP tribününde de yoğun ilgi olduğu görüldü.

Haber Girişi Pınar Efe - Editör
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