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ABD–Türkiye maçına damga vuran an! Barbara Palvin’in Türk taraftarla verdiği poz viral oldu! "Gecenin en şanslı taraftarı"
ABD–Türkiye maçına damga vuran an! Barbara Palvin’in Türk taraftarla verdiği poz viral oldu! "Gecenin en şanslı taraftarı"
FIFA 2026 Dünya Kupası kapsamında oynanan ABD–Türkiye karşılaşmasını tribünden izleyen Türk bir taraftarın, 32 yaşındaki dünyaca ünlü model Barbara Palvin ile fotoğraf çektirmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Paylaşılan kare kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, maçın en çok konuşulan anlarından biri haline geldi.
Giriş Tarihi: 27.06.2026 10:25
Güncelleme Tarihi: 27.06.2026 10:35