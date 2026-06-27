ABD–Türkiye maçına damga vuran an! Barbara Palvin’in Türk taraftarla verdiği poz viral oldu! "Gecenin en şanslı taraftarı"

"GECENİN EN ŞANSLI TARAFTARI"

Kısa sürede viral olan fotoğraf için kullanıcılar yoğun etkileşim gösterdi. Yapılan yorumlarda Türk taraftar için "Gecenin en şanslı taraftarı", "Böyle bir an ömre bedel", "Şöyle bir fotoğrafım olsa" ifadeleri öne çıktı.