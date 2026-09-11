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“A.B.İ.” tekrar bölümüyle 13 Eylül Pazar akşamı atv’de!

Çarpıcı hikâyesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla "A.B.İ." 13 Eylül Pazar akşamı tekrar bölümüyle atv'de!

Giriş Tarihi: 11.09.2026 14:36 Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 14:38
A.B.İ. tekrar bölümüyle 13 Eylül Pazar akşamı atv’de!
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19.Bölüm Özeti:

Herkes Doğan'ın öldüğünü düşünürken, sekiz ay sonra ortaya çıkan gerçek bütün dengeleri değiştirecektir.

A.B.İ. tekrar bölümüyle 13 Eylül Pazar akşamı atv’de!

Hayatta kalan Doğan, ailesinin dağıldığını ve Hancıoğulları'na ait her şeyin Saruhan'ın kontrolüne geçtiğini öğrenince yaşadığını gizleyerek kendi oyununu kurmaya başlar.

A.B.İ. tekrar bölümüyle 13 Eylül Pazar akşamı atv’de!

Ancak Doğan'ın karşısına geçmişinden hiç beklemediği biri çıkar: Leyla.

A.B.İ. tekrar bölümüyle 13 Eylül Pazar akşamı atv’de!

Yıllar sonra yeniden karşı karşıya gelen ikili, hem yarım kalan duygularıyla hem de sakladıkları sırlarla yüzleşirken Saruhan büyük planında kritik bir eşiği aşar.

A.B.İ. tekrar bölümüyle 13 Eylül Pazar akşamı atv’de!

Doğan intikam için Saruhan'ın en yakınlarına yaklaşırken, Saruhan'ın Leyla için hazırladığı beklenmedik sürpriz üçü arasındaki bütün dengeleri altüst edecektir

A.B.İ. tekrar bölümüyle 13 Eylül Pazar akşamı atv’de!

A.B.İ. 19.Bölüm Fragmanı

Haber Girişi Pınar Efe - Editör
#ATV #A B İ