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A.B.İ.'de büyük savaş başlıyor! Yeni bölüm yarın akşam atv'de

Çarpıcı hikâyesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla "A.B.İ.", yeni bölümüyle yarın akşam atv'de!

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 14.09.2026 11:39 Güncelleme Tarihi: 14.09.2026 11:42
A.B.İ.’de büyük savaş başlıyor! Yeni bölüm yarın akşam atv’de

20.Bölüm Özeti:

Saruhan'ın evlilik teklifi, Leyla'yı hayatının en zor kararlarından biriyle karşı karşıya bırakır.

A.B.İ.’de büyük savaş başlıyor! Yeni bölüm yarın akşam atv’de

Operasyonu sürdürebilmek için yeni ve tehlikeli bir plan yapan Leyla, bir yandan Saruhan'a yaklaşırken diğer yandan Doğan'a karşı duygularını saklamak zorundadır.

A.B.İ.’de büyük savaş başlıyor! Yeni bölüm yarın akşam atv’de

Ancak Leyla'nın anlattıklarındaki boşlukları fark eden Doğan, işin içinde başka bir gerçek olduğundan şüphelenmeye başlar.

A.B.İ. 20.Bölüm Fragmanı

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A.B.İ.’de büyük savaş başlıyor! Yeni bölüm yarın akşam atv’de

Saruhan'a karşı harekete geçen Doğan'ın limanda yaptığı hamle büyük bir krize yol açarken, çözümün anahtarı hiç beklemediği şekilde Sinan'ın eline geçer.

A.B.İ.’de büyük savaş başlıyor! Yeni bölüm yarın akşam atv’de

Öte yandan herkesten uzak, "Mira" adıyla yeni bir hayat kurmaya çalışan Melek'in izini sonunda bulan Doğan, kardeşini korumak için sessizce harekete geçer.

A.B.İ.’de büyük savaş başlıyor! Yeni bölüm yarın akşam atv’de

Saruhan'ın Sinan'a karşı kurduğu tehlikeli plan, Doğan'ı yeniden karanlığın içinden çıkmaya zorlarken; limanda ortaya çıkan gizemli mesajlar Saruhan için çok daha büyük bir savaşın başladığının habercisi olacaktır.

A.B.İ.’de büyük savaş başlıyor! Yeni bölüm yarın akşam atv’de

Leyla'nın vereceği karar ise Doğan'la arasındaki bütün dengeleri altüst edecektir.

A.B.İ.’de büyük savaş başlıyor! Yeni bölüm yarın akşam atv’de

Yayın Tarihi : 15 Eylül 2026 / Salı

Yayın Saati : 20.00

A.B.İ.’de büyük savaş başlıyor! Yeni bölüm yarın akşam atv’de

Yapım : OGM PICTURES

Yapımcı : Onur Güvenatam

Yönetmen : Yağız Alp Akaydın

Senaryo : Ertan Kurtulan ve Eylem Akın

Oyuncular : Kenan İmirzalıoğlu (Doğan), Bergüzar Korel (Leyla), Asude Kalebek (Melek), Sinan Tuzcu (Sinan), Diren Polatoğulları (Behram), Mustafa Üstündağ (Saruhan), Toprak Sağlam (Altın), Saadet Işıl Aksoy (Rüya), Tuğçe Açıkgöz (Gülüşan), Mert Demirci (Sefa), Hilmi Özçelik (Adnan), Ali Mert Yavuzcan (Nihat), Çağdaş Çelik (Ferman), Baran Ayhan, Oğulcan İnan (Yaşar), Suat Karauşta, Damla Çolak (Naz)

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör