A.B.İ.’de büyük savaş başlıyor! Yeni bölüm yarın akşam atv’de

20.Bölüm Özeti: Saruhan'ın evlilik teklifi, Leyla'yı hayatının en zor kararlarından biriyle karşı karşıya bırakır. Operasyonu sürdürebilmek için yeni ve tehlikeli bir plan yapan Leyla, bir yandan Saruhan'a yaklaşırken diğer yandan Doğan'a karşı duygularını saklamak zorundadır. Ancak Leyla'nın anlattıklarındaki boşlukları fark eden Doğan, işin içinde başka bir gerçek olduğundan şüphelenmeye başlar. A.B.İ. 20.Bölüm Fragmanı Saruhan'a karşı harekete geçen Doğan'ın limanda yaptığı hamle büyük bir krize yol açarken, çözümün anahtarı hiç beklemediği şekilde Sinan'ın eline geçer. Öte yandan herkesten uzak, 'Mira' adıyla yeni bir hayat kurmaya çalışan Melek'in izini sonunda bulan Doğan, kardeşini korumak için sessizce harekete geçer. Saruhan'ın Sinan'a karşı kurduğu tehlikeli plan, Doğan'ı yeniden karanlığın içinden çıkmaya zorlarken; limanda ortaya çıkan gizemli mesajlar Saruhan için çok daha büyük bir savaşın başladığının habercisi olacaktır. Leyla'nın vereceği karar ise Doğan'la arasındaki bütün dengeleri altüst edecektir. Yayın Tarihi : 15 Eylül 2026 / Salı Yayın Saati : 20.00 Yapım : OGM PICTURES Yapımcı : Onur Güvenatam Yönetmen : Yağız Alp Akaydın Senaryo : Ertan Kurtulan ve Eylem Akın Oyuncular : Kenan İmirzalıoğlu (Doğan), Bergüzar Korel (Leyla), Asude Kalebek (Melek), Sinan Tuzcu (Sinan), Diren Polatoğulları (Behram), Mustafa Üstündağ (Saruhan), Toprak Sağlam (Altın), Saadet Işıl Aksoy (Rüya), Tuğçe Açıkgöz (Gülüşan), Mert Demirci (Sefa), Hilmi Özçelik (Adnan), Ali Mert Yavuzcan (Nihat), Çağdaş Çelik (Ferman), Baran Ayhan, Oğulcan İnan (Yaşar), Suat Karauşta, Damla Çolak (Naz)