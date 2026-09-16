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A.B.İ.'de Doğan'dan büyük hamle! Leyla'nın gizli operasyonunda kartlar yeniden dağıtılıyor...
A.B.İ.'de Doğan'dan büyük hamle! Leyla'nın gizli operasyonunda kartlar yeniden dağıtılıyor...
Atv ekranlarında ikinci sezonuyla izleyiciyle buluşan, yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu, senaryosunu Ertan Kurtulan ve Eylem Akın'ın kaleme aldığı "A.B.İ.", dün akşam yirminci bölümüyle ekrana geldi.
Giriş Tarihi: 16.09.2026 10:45
Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 11:01