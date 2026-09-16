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A.B.İ.'de Doğan'dan büyük hamle! Leyla'nın gizli operasyonunda kartlar yeniden dağıtılıyor...

Atv ekranlarında ikinci sezonuyla izleyiciyle buluşan, yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu, senaryosunu Ertan Kurtulan ve Eylem Akın'ın kaleme aldığı "A.B.İ.", dün akşam yirminci bölümüyle ekrana geldi.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 16.09.2026 10:45 Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 11:01
A.B.İ.’de Doğan’dan büyük hamle! Leyla’nın gizli operasyonunda kartlar yeniden dağıtılıyor...

20. Bölümde neler yaşandı?

Saruhan'ın evlilik teklifi Leyla'yı köşeye sıkıştırırken, Doğan da gördükleri karşısında sarsıldı. Leyla, Saruhan'a ulaşabilmek ve operasyonu sürdürebilmek için büyük bir risk alarak evine girdi ve telefonunun bilgilerine ulaştı.

A.B.İ.’de Doğan’dan büyük hamle! Leyla’nın gizli operasyonunda kartlar yeniden dağıtılıyor...

Bu sırada Doğan, Saruhan'ın limandaki sevkiyat kayıtlarını değiştirerek bağlantılarını zor durumda bıraktı.

A.B.İ. 21.Bölüm Fragmanı

A.B.İ.’de Doğan’dan büyük hamle! Leyla’nın gizli operasyonunda kartlar yeniden dağıtılıyor...

Limanın mühürlenmesiyle başlayan krizi Leyla'nın Sinan'ı Cevdet'le konuşmaya ikna etmesi çözerken, Saruhan kendisine karşı çıkan Sinan'ı cezalandırması için Ferman'a emir verdi.

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A.B.İ.’de Doğan’dan büyük hamle! Leyla’nın gizli operasyonunda kartlar yeniden dağıtılıyor...

Öte yandan Doğan, Leyla'nın kendisinden bir şey sakladığına inanırken Melek'in hayatına da uzaktan dokunmaya başladı. Ferman'ın kurduğu pusuda Sinan'ın hayatını kurtaran Doğan, Saruhan'a karşı savaşını bir adım daha ileri taşıdı.

A.B.İ.’de Doğan’dan büyük hamle! Leyla’nın gizli operasyonunda kartlar yeniden dağıtılıyor...

Tüm bunların ardından Leyla, yakalanmamak ve operasyonu sürdürebilmek için Saruhan'ın evlilik teklifini kabul etti. Bu karar Saruhan'ı sevindirirken, Leyla'nın bu durumun içinden nasıl çıkacağı bir sonraki bölüm için merak uyandırdı.

A.B.İ.’de Doğan’dan büyük hamle! Leyla’nın gizli operasyonunda kartlar yeniden dağıtılıyor...

Saruhan ise limanın yeniden açılmasını kutlamak üzere Leyla'yla yola çıktığı sırada, Galip'in fotoğrafları ve "Ne yaptığını biliyorum" yazılarıyla karşılaştı.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör