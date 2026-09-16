A.B.İ.’de Doğan’dan büyük hamle! Leyla’nın gizli operasyonunda kartlar yeniden dağıtılıyor...

Tüm bunların ardından Leyla, yakalanmamak ve operasyonu sürdürebilmek için Saruhan'ın evlilik teklifini kabul etti. Bu karar Saruhan'ı sevindirirken, Leyla'nın bu durumun içinden nasıl çıkacağı bir sonraki bölüm için merak uyandırdı.