’A.B.İ.’den adına yakışır bir sezon finali!

Çağla'yı öldüren kişi, Şimşek'in yıllardır gizlediği oğlu Cemo'ydu. Cenazenin ardından Doğan ortadan kaybolurken, gizlice Şimşek'in izini sürmeye başladı. Altın ve Sefa güvenli bir yere taşındı, ancak aile içindeki ihanet şüphesi daha da büyüdü. Öte yandan Cemo boş durmadı ve kurye kılığıyla Çağla'nın evine giderek Mahinur, Melek ve Sinan'ı yakından gözlemledi. Çağla'nın ölümünden sonra gelen bir kargo, yıllardır saklanan büyük sırrın açığa çıkmasını neden oldu. Kutunun içindeki not Mahinur'un kaybettiği kız çocuğuna dair ilk işaretleri verdi. Mahinur'un Melek'e "kızım" demeye çalışmasının ardından Sinan, Saadet ve Lamia gerçeği daha fazla saklayamadı ve Melek'e onun aslında Mahinur ile Sinan'ın kızı olduğunu açıkladı.