A.B.İ.’nin güzel oyuncusundan şaşırtan açıklama: Meğer o sahnelere bakın nasıl hazırlanıyormuş!

SESSİZ AĞLAMAK DAHA ZOR
■ Mahinur'un sahneleri iyi reyting alıyor diye biliyorum.
Evet, ben de duyuyorum bunu. Set arkadaşlarım da sağ olsunlar bazen söylüyorlar, "Senin sahnelerin akıp gidiyor" diye. Tüm bu güzel yorumları duymak insanı inanılmaz mutlu ediyor.
■ Ve bunu konuşmadan başarıyor olmanızdan ayrıca takdir edilesi bir durum. Bağırsa çağırsa isyan etse belki bu kadar etkili olmayacak...
Gerçekten ben de onun şöyle içini dökeceği, haykıracağı günü sabırsızlıkla bekliyorum! Konuşmadan oynamanın zorluğu bir yana, sessiz ağlamak da inanılmaz zormuş. Sette benim dışımdaki herkes haykırarak ağlıyor, bağırıyor, öfkesini ve duygusunu sesiyle destekleyebiliyor. Bense ağlarken bile çıt çıkarmıyorum. İnsan kendi sesinden güç alıp duygusunu katlayabiliyor normalde. Bu yüzden tüm bu süreç benim için de yepyeni ve çok özel bir deneyim alanı oldu.
■ Daha önce bu kadar ağlamış mıydınız?
Yok, hayır! Bu da bana büyük bir tecrübe oldu işte. Hayatım boyunca ağlamadığım kadar ağladım bu dizide.
■ O duygudan çıkmak da zor oluyor değil mi?
Bir gün arka arkaya o kadar çok ağlama sahnesi çektik ki, set bitip eve dönerken yol boyunca kendime gelemediğimi hatırlıyorum. Dışarıda hava günlük güneşlik, ekip şahane ve neşeli ama o ağır duygu üstünüzden hemen kalkmıyor. Halbuki normalde hiç öyle melankolik biri değilimdir. Ama işte karakterin duygu yoğunluğu, özellikle o ağır sahnelerde insanı ister istemez etkiliyor.