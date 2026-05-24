A.B.İ.’nin güzel oyuncusundan şaşırtan açıklama: Meğer o sahnelere bakın nasıl hazırlanıyormuş!

■ Oynadığınız hemen her sahnenin duygusu çok yüksek, ağlamadığınız göz yaşı dökmediğiniz sahne neredeyse yok. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Evet, son bölümlerde gerçekten öyle oldu. Mekansal durumlardan dolayı bazen arka arkaya hep ağlama sahneleri çekiyoruz. İzlerken o sahneler aralara bağlanıyor tabii ama çekerken gerçekten çok zorlayıcı. Açıkçası "Yeter, artık ağlamak istemiyorum!" diye isyan ettiğim anlar bile oldu. Bazen bir sonraki devam sahnesinde aslında hiç gözyaşı olmaması gerekiyor ama benim gözlerim o kadar şişmiş ve kızarmış oluyor ki... Mecburen gözü yatıştıran merhemler sürüyoruz kızarıklık geçsin, gözüm eski haline dönsün diye. Sahneyi öyle çekiyoruz, sonra hop, bir sonraki sahnede yeniden ağlıyorum.

■ Ağlamak için ekstra bir şey yapıyor musunuz, vicks gibi şeyler sürülüyordu?

Öyle destekler alanlar olabiliyor tabii. Ama o yöntem gözü çok tahriş ediyor, ben pek tercih etmiyorum. Bir de Mahinur zaten duyguları o kadar uçlarda yaşayan bir kadın ki... O yüzden genelde ekstra bir şeye gerek kalmadan gözlerim kendiliğinden doluyor diyebilirim.