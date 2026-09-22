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A.B.İ.’nin Leyla’sı Bergüzar Korel’in ailesi şaşırttı! Meğer Yeşilçam’ın iki usta oyuncusunun kızıymış...

Kenan İmirzalıoğlu ile 11 yıl sonra aynı projede buluşan A.B.İ.'nin Leyla'sı Bergüzar Korel'in ailesinin de oyuncu olduğu ortaya çıktı. Korel'in anne ve babasının Yeşilçam'ın iki usta oyuncusu olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Giriş Tarihi: 22.09.2026 09:38 Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 09:48
A.B.İ.’nin Leyla’sı Bergüzar Korel’in ailesi şaşırttı! Meğer Yeşilçam’ın iki usta oyuncusunun kızıymış...

Kenan İmirzalıoğlu ile 11 yıl aradan sonra aynı projede buluşan A.B.İ.'nin Leyla'sı Bergüzar Korel, bu kez ailesiyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun anne ve babasının da Yeşilçam'ın tanınan ve usta isimleri olduğu ortaya çıktı.

A.B.İ.’nin Leyla’sı Bergüzar Korel’in ailesi şaşırttı! Meğer Yeşilçam’ın iki usta oyuncusunun kızıymış...

Bergüzar Korel, uzun yıllardır Türk televizyonlarının sevilen oyuncuları arasında yer alıyor. "Binbir Gece", "Karadayı", "Muhteşem Yüzyıl" ve "Vatanım Sensin" gibi dikkat çeken yapımlarda rol alan Korel, başarılı performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

A.B.İ.’nin Leyla’sı Bergüzar Korel’in ailesi şaşırttı! Meğer Yeşilçam’ın iki usta oyuncusunun kızıymış...

Halit Ergenç ile evliliğinden üç çocuğu bulunan ünlü oyuncu, özel hayatıyla olduğu kadar ailesiyle de zaman zaman gündeme geliyor.

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A.B.İ.’nin Leyla’sı Bergüzar Korel’in ailesi şaşırttı! Meğer Yeşilçam’ın iki usta oyuncusunun kızıymış...

Korel'in geçmişine dair detayları merak edenler ise anne ve babasının kim olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemiyor.

A.B.İ.’nin Leyla’sı Bergüzar Korel’in ailesi şaşırttı! Meğer Yeşilçam’ın iki usta oyuncusunun kızıymış...

Bergüzar Korel'in annesi, Türk televizyon ve sinemasının tanınan oyuncularından Hülya Darcan, babası ise usta oyuncu Tanju Korel...

A.B.İ.’nin Leyla’sı Bergüzar Korel’in ailesi şaşırttı! Meğer Yeşilçam’ın iki usta oyuncusunun kızıymış...

Hülya Darcan, "Bir Zamanlar Çukurova", "Şeref Sözü" ve "Diriliş Ertuğrul" gibi sevilen yapımlarda rol alarak oyunculuk kariyerini sürdürdü.

A.B.İ.’nin Leyla’sı Bergüzar Korel’in ailesi şaşırttı! Meğer Yeşilçam’ın iki usta oyuncusunun kızıymış...

Tanju Korel ise 1966 yılında "Perde" dergisinin düzenlediği yarışmada birinci olarak sinema dünyasına adım attı.

Yeşilçam döneminin dikkat çeken isimleri arasında yer alan usta oyuncu, "Eşkıya" başta olmak üzere pek çok önemli yapımda rol aldı. Tanju Korel, sinemanın yanı sıra televizyon dizilerinde de sergilediği performanslarla izleyicilerin hafızasında yer edindi.

A.B.İ.’nin Leyla’sı Bergüzar Korel’in ailesi şaşırttı! Meğer Yeşilçam’ın iki usta oyuncusunun kızıymış...

İşte duyunca çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...

Sıtkı Akçatepe- Leman Akçatepe-Halit Akçatepe

A.B.İ.’nin Leyla’sı Bergüzar Korel’in ailesi şaşırttı! Meğer Yeşilçam’ın iki usta oyuncusunun kızıymış...

Bilal İnci - Elif İnci

A.B.İ.’nin Leyla’sı Bergüzar Korel’in ailesi şaşırttı! Meğer Yeşilçam’ın iki usta oyuncusunun kızıymış...

Kadir İnanır - Levent İnanır - Soner Arıca

A.B.İ.’nin Leyla’sı Bergüzar Korel’in ailesi şaşırttı! Meğer Yeşilçam’ın iki usta oyuncusunun kızıymış...

Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil

A.B.İ.’nin Leyla’sı Bergüzar Korel’in ailesi şaşırttı! Meğer Yeşilçam’ın iki usta oyuncusunun kızıymış...

Ali Şen-Şener Şen

A.B.İ.’nin Leyla’sı Bergüzar Korel’in ailesi şaşırttı! Meğer Yeşilçam’ın iki usta oyuncusunun kızıymış...

Şener Şen-İnci Şen

A.B.İ.’nin Leyla’sı Bergüzar Korel’in ailesi şaşırttı! Meğer Yeşilçam’ın iki usta oyuncusunun kızıymış...

Macit Flordun-Tardu Flordun

A.B.İ.’nin Leyla’sı Bergüzar Korel’in ailesi şaşırttı! Meğer Yeşilçam’ın iki usta oyuncusunun kızıymış...

Mine Mutlu-Çağkan Çulha -Büşra Çulha

A.B.İ.’nin Leyla’sı Bergüzar Korel’in ailesi şaşırttı! Meğer Yeşilçam’ın iki usta oyuncusunun kızıymış...

Halit Kut- Burak Kut

A.B.İ.’nin Leyla’sı Bergüzar Korel’in ailesi şaşırttı! Meğer Yeşilçam’ın iki usta oyuncusunun kızıymış...

Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci

A.B.İ.’nin Leyla’sı Bergüzar Korel’in ailesi şaşırttı! Meğer Yeşilçam’ın iki usta oyuncusunun kızıymış...

Dinçer Çekmez - Metin Çekmez

A.B.İ.’nin Leyla’sı Bergüzar Korel’in ailesi şaşırttı! Meğer Yeşilçam’ın iki usta oyuncusunun kızıymış...

Feri Cansel - Zümrüt Cansel

A.B.İ.’nin Leyla’sı Bergüzar Korel’in ailesi şaşırttı! Meğer Yeşilçam’ın iki usta oyuncusunun kızıymış...

Ayten Erman - Ayşen Gruda - Ayben Erman

A.B.İ.’nin Leyla’sı Bergüzar Korel’in ailesi şaşırttı! Meğer Yeşilçam’ın iki usta oyuncusunun kızıymış...

Metin Özülkü - Cansu Taşkın

A.B.İ.’nin Leyla’sı Bergüzar Korel’in ailesi şaşırttı! Meğer Yeşilçam’ın iki usta oyuncusunun kızıymış...

Çocuklar Duymasın dizisindeki 'Duygu' rolüyle akıllara kazınan Ayşecan Tatari'nin annesi de kendisi gibi oyuncu Aliye Uzunatağan.

A.B.İ.’nin Leyla’sı Bergüzar Korel’in ailesi şaşırttı! Meğer Yeşilçam’ın iki usta oyuncusunun kızıymış...

Murat Çobanoğlu - Ozan Çobanoğlu

A.B.İ.’nin Leyla’sı Bergüzar Korel’in ailesi şaşırttı! Meğer Yeşilçam’ın iki usta oyuncusunun kızıymış...

Murat Çobanoğlu - Ezgi Sertel

A.B.İ.’nin Leyla’sı Bergüzar Korel’in ailesi şaşırttı! Meğer Yeşilçam’ın iki usta oyuncusunun kızıymış...

İNTİZAR - YILDIZ TİLBE