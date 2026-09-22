A.B.İ.’nin Leyla’sı Bergüzar Korel’in ailesi şaşırttı! Meğer Yeşilçam’ın iki usta oyuncusunun kızıymış...

Kenan İmirzalıoğlu ile 11 yıl aradan sonra aynı projede buluşan A.B.İ.'nin Leyla'sı Bergüzar Korel, bu kez ailesiyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun anne ve babasının da Yeşilçam'ın tanınan ve usta isimleri olduğu ortaya çıktı.