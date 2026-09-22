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A.B.İ.’nin Leyla’sı Bergüzar Korel’in ailesi şaşırttı! Meğer Yeşilçam’ın iki usta oyuncusunun kızıymış...
A.B.İ.’nin Leyla’sı Bergüzar Korel’in ailesi şaşırttı! Meğer Yeşilçam’ın iki usta oyuncusunun kızıymış...
Kenan İmirzalıoğlu ile 11 yıl sonra aynı projede buluşan A.B.İ.'nin Leyla'sı Bergüzar Korel'in ailesinin de oyuncu olduğu ortaya çıktı. Korel'in anne ve babasının Yeşilçam'ın iki usta oyuncusu olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.
Giriş Tarihi: 22.09.2026 09:38
Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 09:48