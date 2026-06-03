A.B.İ.’nin Mahinur’u Esra Şengünalp anlattı: Okuduğum an ağlamaya başladım, “Bu rol benim” dedim!

Tiyatro sahnesine adımını henüz 10 yaşındayken atan ve Mimar Sinan'daki eğitiminin ardından "Kurtlar Vadisi Pusu" gibi efsane bir projeyle televizyon dünyasında parlayan Esra Şengünalp, uzun bir aradan sonra ekranlara muhteşem bir dönüş yaptı. Şimdilerde "A.B.İ." dizisinde yaşadığı büyük travma nedeniyle 20 küsur yıldır konuşmayan Mahinur karakterine hayat veren başarılı oyuncu, "Mahinur'u başkası oynasa kıskanırdım" dediği bu özel rolle izleyicinin kalbine dokunmaya devam ediyor. Şengünalp; karakterinin sessiz çığlıklarından set arkasındaki gizli dünyasına ve sanat camiasındaki örnek evliliğine kadar pek çok konuda samimi itiraflarda bulundu… Esra Şengünalp, Günaydın YouTube kanalında bu haftaki konuğum oldu. Hayat hikayesinden kariyer sürecine, merak edilenlerini anlattı.