A.B.İ.’nin Mahinur’u Esra Şengünalp anlattı: Okuduğum an ağlamaya başladım, “Bu rol benim” dedim!

-Nasılsınız, nasıl gidiyor hayat?

Güzel, yoğun tempolu ama seviyorum ben yoğunluğu. Yani böyle çok boş kalınca sıkılıyorum. Fazla yoğunluk da insanı biraz gerebiliyor. Fazla boşluk da insanı sıkabiliyor. Denge en güzeli.

-Mimar Sinan'da tiyatro okuyarak mesleğinizin ilk adımlarını atmışsınız. Sizi oyunculuğa teşvik eden şeyi dinleyerek başlamak isterim…

Şanslıyım aslında hayalimdeki mesleği yaptığım için, bunun okulunu okuduğum için ama tabii ki bu bir yolculuktu. Yani ilk 10 yaşımda Bursa'da bir tiyatro kursuyla başladı. O şekilde de devam etti okuldaki tiyatro kulüpleriyle. Ama ilk annemin bana sorduğu soruyla başladı aslında. Bir gösteri izlediğimizde "Sen de orada olmak ister misin?" gibi bir soru, bu yolculuğun başlangıcı diyebiliriz.