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A.B.İ.'nin soluk kesen sezon finalinde gizemli veda! "Yılın dizisi" reytinglerde zirveye kuruldu
A.B.İ.'nin soluk kesen sezon finalinde gizemli veda! "Yılın dizisi" reytinglerde zirveye kuruldu
Daha ilk bölümüyle izleyicinin gönlünü çelen ve kısa sürede "yılın dizisi" unvanını kazanan A.B.İ. hem Atv'ye hem de şanına yaraşır bir sezon finaliyle izleyiciyi ekrana kilitledi. Son bölümün her karesi ayrı bir heyecan yaşattı. Sürprizler birbirini izlerken son yılların en beklenmedik sezon finali ile A.B.İ. bir kez daha gönülleri fethetti.
Giriş Tarihi: 11.06.2026 06:46