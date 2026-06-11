A.B.İ.'nin soluk kesen sezon finalinde gizemli veda! "Yılın dizisi" reytinglerde zirveye kuruldu

Yok böyle gaflet!

Ankara - İzmir seferini yapmak için havalanmaya hazırlanan uçağın kabinindeki powerbank (mobil şarj aleti) patlayıp tutuşunca büyük panik yaşandı. Pistte duran uçağın yolcuları şişme kaydıraklarla tahliye edildi.

Buraya kadar her şey normal sayılabilir. Anormal olan ise yolcuların kaydıraktan bavul ve çantalarıyla kaymaları.

Uluslararası uçuş talimatları uyarınca bu gibi acil durumlarda yolcular bagajlarını uçakta bırakarak kabini terk etmelidir. Zira o bagajlar, koridor ve kapıları bloke edip tahliyeyi imkansız hale getirebilir. Ayrıca bagajlar şişme kaydırağı patlatabilir. (Kaydırağa atlarken kazazedelerden ayakkabılarını çıkarmalarının istenmesi de bu yüzdendir)

Eminim uçuş ekibi tahliye sırasında bu ikazları yapmıştır ama dinleyen kim?

Ben yetkililerin yerinde olsam bu hayati hatayı yapanları kara listeye alır, bir daha uçağa bindirmezdim.