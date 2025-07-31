Abisine karşı açtı ağzını yumdu gözünü! Özcan Deniz’den abisi Ercan Deniz’e sitem dolu sözler: Bu kötülük eline ayağına dolaşsın

HAKKINI HARAM ETMİŞTİ

Ünlü sanatçı, abisi Ercan Deniz'in 'hakkımı helal ettim' sözlerine karşılık sosyal medya hesabından cevap vermişti. Ercan Deniz'in fotoğrafını paylaşan Özcan Deniz, paylaştığı hikayeye şu notu düştü; "Ah canım kardeşim (Ağabeyim diyecektim)! Bana hakkını helal etmişsin. Nankörlük yaptığın ben, hakkını çalıp savurduğun oğlum, ayırmaya çalıştığınız ve kafasını gözünü yarıp iftiralar attığınız karım ve de 35 yıl karnını doyuran sektördeki herkese attığın iftiralardan dolayı, binlerce kişi hep bir ağızdan, hakkımız sana haram olsun!"