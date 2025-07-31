Trend Galeri Trend Magazin Abisine karşı açtı ağzını yumdu gözünü! Özcan Deniz'den abisi Ercan Deniz'e sitem dolu sözler: Bu kötülük eline ayağına dolaşsın

Abisine karşı açtı ağzını yumdu gözünü! Özcan Deniz'den abisi Ercan Deniz'e sitem dolu sözler: Bu kötülük eline ayağına dolaşsın

Abisiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmek bilmeyen Özcan Deniz, yaptığı paylaşımla dikkatleri tekrar üzerine çekti. Ünlü sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda abisine "Şu an yapmaya çalıştığın kötülük eline ayağına dolaşsın" diyerek öfke kustu!

Giriş Tarihi: 31.07.2025 23:32 Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 00:05
Abisine karşı açtı ağzını yumdu gözünü! Özcan Deniz’den abisi Ercan Deniz’e sitem dolu sözler: Bu kötülük eline ayağına dolaşsın

Ailesiyle yaşadığı sorunlarla magazin gündeminde sıkça yer alan Özcan Deniz, sosyal medya hesabında küs ve davalık olduğu abisi Ercan Deniz'e adeta öfke kusup göndermede bulundu.

Abisine karşı açtı ağzını yumdu gözünü! Özcan Deniz’den abisi Ercan Deniz’e sitem dolu sözler: Bu kötülük eline ayağına dolaşsın

ESKİ EŞİNDEN DESTEK GELDİ

Son günlerde tansiyonun iyice yükselmesiyle birlikte, Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan ile kız kardeşi Sibel Semerci de tartışmalara dâhil oldu. Her iki isim de yaptıkları açıklamalarla Özcan Deniz'in yanında yer aldıklarını belirtti.

Abisine karşı açtı ağzını yumdu gözünü! Özcan Deniz’den abisi Ercan Deniz’e sitem dolu sözler: Bu kötülük eline ayağına dolaşsın

"YAPMAYA ÇALIŞTIĞIN KÖTÜLÜKLER ELİNE AYAĞINA DOLAŞSIN"

Özcan Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda abisine adeta ateş püskürdü. Deniz, ilk paylaşımında; "Şu an yapmaya çalıştığın kötülük eline, ayağına dolaşsın. Rabbimden tek dileğimdir. Âmin." sözleriyle abisi Ercan Deniz'e yüklendi.

Abisine karşı açtı ağzını yumdu gözünü! Özcan Deniz’den abisi Ercan Deniz’e sitem dolu sözler: Bu kötülük eline ayağına dolaşsın

"SEN ÇOCUĞUMU BABASIZ BIRAKACAK KÖTÜLÜKLERİN PEŞİNDESİN"

Başarılı sanatçı, paylaştığı ikinci gönderide ise; "Sen şu an çocuğumu babasız, kimsesiz, sefalet içinde bırakacak kötülükler peşindesin. Sen o masumun ahından kurtulamazsın. Bunlar için verdiğim her mücadele uğruna ölmek bir şereftir" dedi.

Abisine karşı açtı ağzını yumdu gözünü! Özcan Deniz’den abisi Ercan Deniz’e sitem dolu sözler: Bu kötülük eline ayağına dolaşsın

MAL VARLIĞI VE GELİRLERİNE HACİZ GELDİ

Ünlü sanatçı geçen günlerde de yaşadığı büyük mali krizle gündeme oturmuştu. Tüm mal varlığı ve gelirine haciz konulan sanatçının, ekonomik açıdan zor günler geçirdiği öğrenildi. Bu zor duruma ise kardeşi Ercan Deniz'in neden olduğu ortaya çıktı.

Abisine karşı açtı ağzını yumdu gözünü! Özcan Deniz’den abisi Ercan Deniz’e sitem dolu sözler: Bu kötülük eline ayağına dolaşsın

ABİSİNE KEFİL OLMUŞTU

Yıllar önce kardeşi Ercan Deniz'in kullandığı banka kredilerine kefil olan Özcan Deniz, borçların ödenmemesi üzerine büyük bir yıkım yaşadı. Bankalar, borçlu Ercan Deniz'in ipotekli mal varlıklarına yönelmek yerine, kefil olan Özcan Deniz'in tüm hesaplarına ve gelirine haciz işlemi başlattı.

Abisine karşı açtı ağzını yumdu gözünü! Özcan Deniz’den abisi Ercan Deniz’e sitem dolu sözler: Bu kötülük eline ayağına dolaşsın

Başaralı sanatçının, avukatları aracılığıyla haciz kararına itiraz ettiği öğrenildi.

Abisine karşı açtı ağzını yumdu gözünü! Özcan Deniz’den abisi Ercan Deniz’e sitem dolu sözler: Bu kötülük eline ayağına dolaşsın

GEÇMİŞİMİ ÇALDI ŞİMDİ DE GELECEĞİMİ ÇALMAYA ÇALIŞIYOR

Geçmişimi çalan Ercan ve eşleri, şimdi de geleceğimi çalmaya çalışıyor. Buna asla izin vermeyeceğim." dedi. Deniz'in bu sözleri, aile içi gerilimin ne denli derin olduğunu gözler önüne serdi.

Abisine karşı açtı ağzını yumdu gözünü! Özcan Deniz’den abisi Ercan Deniz’e sitem dolu sözler: Bu kötülük eline ayağına dolaşsın

HAKKINI HARAM ETMİŞTİ

Ünlü sanatçı, abisi Ercan Deniz'in 'hakkımı helal ettim' sözlerine karşılık sosyal medya hesabından cevap vermişti. Ercan Deniz'in fotoğrafını paylaşan Özcan Deniz, paylaştığı hikayeye şu notu düştü; "Ah canım kardeşim (Ağabeyim diyecektim)! Bana hakkını helal etmişsin. Nankörlük yaptığın ben, hakkını çalıp savurduğun oğlum, ayırmaya çalıştığınız ve kafasını gözünü yarıp iftiralar attığınız karım ve de 35 yıl karnını doyuran sektördeki herkese attığın iftiralardan dolayı, binlerce kişi hep bir ağızdan, hakkımız sana haram olsun!"

Abisine karşı açtı ağzını yumdu gözünü! Özcan Deniz’den abisi Ercan Deniz’e sitem dolu sözler: Bu kötülük eline ayağına dolaşsın

İki kardeş arasındaki gelişmeleri yakından takip ediyor.