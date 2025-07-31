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Abisine karşı açtı ağzını yumdu gözünü! Özcan Deniz'den abisi Ercan Deniz'e sitem dolu sözler: Bu kötülük eline ayağına dolaşsın
Abisine karşı açtı ağzını yumdu gözünü! Özcan Deniz'den abisi Ercan Deniz'e sitem dolu sözler: Bu kötülük eline ayağına dolaşsın
Abisiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmek bilmeyen Özcan Deniz, yaptığı paylaşımla dikkatleri tekrar üzerine çekti. Ünlü sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda abisine "Şu an yapmaya çalıştığın kötülük eline ayağına dolaşsın" diyerek öfke kustu!
Giriş Tarihi: 31.07.2025 23:32
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 00:05