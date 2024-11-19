Ablasının izinden gidiyorlar... Zehra Güneş’in kız kardeşleri kendilerine hayran bıraktırdı

Türkiye nefesini tuttu! Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan gelecek güzel haberleri bekliyor... A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor. Filenin Sultanları yıldızı Zehra Güneş, başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de hayranlarını büyülüyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinden büyük beğeni toplayan Zehra Güneş'in kendisi gibi voleybolcu iki kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Başarılarıyla ablaları Zehra Güneş'in tahtına aday olan kız kardeşler İrem Nur Güneş ve Mina Güneş güzellikleriyle de hayran bırakıyor. İrem Nur Güneş ve Mina Güneş gümbür gümbür geliyor. İşte güzellikleriyle de hayran bırakan Zehra Güneş'in kız kardeşleri Mina ve İrem Nur... Zehra Güneş'in kız kardeşlerinden İrem Nur son olarak Edremit Beld. Altınoluk'ta 'Pasör Çaprazı' pozisyonunda oynuyor. Mina Güneş ise Fenerbahçe 'Pasör Çaprazı' pozisyonunda oynuyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan isimlerinden olan Zehra Güneş, aynı zamanda başarılı kulüplerden Vakıfbank SK'nin de forma terletiyor. ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR? 7 Temmuz 1999 İstanbul Kartal doğumlu olan Zehra Güneş, voleybola 12 yaşında VakıfBank'ta başladı. İki sene üst üste hem Yıldız hem Gençlerde Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 15 yaşındayken 2. Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sezon kiralık olarak forma giydi. Aynı sezon hem PAF takım hem genç takımda Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 2015-2016 sezonu VakıfBank'ın 3.Lig'den 2. Lig'e şampiyon olarak yükselen takımında forma giydi. 2016-2017 sezonu Beşiktas'ta kiralık olarak forma giydi. Sezon sonunda VakıfBank Genç Takımı'yla yeniden Türkiye şampiyonu oldu. 2017-2018 sezonundan bu yana VakıfBank A Takımı'nda oynayan Zehra Güneş, sarı-siyahlı formayla 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 1 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Zehra Güneş, Yıldız Milli Takımı'yla Dünya dördüncülüğü, Balkan ve Eyof şampiyonluğu, Genç Milli Takım formasıyla Avrupa üçüncülüğü, Dünya dördüncülüğü, U23 Milli Takımı'yla da Dünya şampiyonluğu yaşadı. 1999 doğumlu orta oyuncu, A Milli Takım formasıyla 2018 FIVB Miletler Ligi ve 2019 Kadın Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Zehra Güneş, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nde birinci olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları biletini kazanan Filenin Sultanları'nın kadrosunda yer aldı.