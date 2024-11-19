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Ablasının izinden gidiyorlar... Zehra Güneş’in kız kardeşleri kendilerine hayran bıraktırdı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın sporcusu Zehra Güneş, aile hayatıyla gündeme geldi. Ünlü ismin kendisi gibi voleybol ile ilgilenen kardeşleri gündem oldu.

Giriş Tarihi: 19.11.2024 11:32
Ablasının izinden gidiyorlar... Zehra Güneş’in kız kardeşleri kendilerine hayran bıraktırdı

Türkiye nefesini tuttu! Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan gelecek güzel haberleri bekliyor... A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor.

Ablasının izinden gidiyorlar... Zehra Güneş’in kız kardeşleri kendilerine hayran bıraktırdı

Filenin Sultanları yıldızı Zehra Güneş, başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de hayranlarını büyülüyor.

Ablasının izinden gidiyorlar... Zehra Güneş’in kız kardeşleri kendilerine hayran bıraktırdı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinden büyük beğeni toplayan Zehra Güneş'in kendisi gibi voleybolcu iki kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz?

Ablasının izinden gidiyorlar... Zehra Güneş’in kız kardeşleri kendilerine hayran bıraktırdı

Başarılarıyla ablaları Zehra Güneş'in tahtına aday olan kız kardeşler İrem Nur Güneş ve Mina Güneş güzellikleriyle de hayran bırakıyor.

Ablasının izinden gidiyorlar... Zehra Güneş’in kız kardeşleri kendilerine hayran bıraktırdı

İrem Nur Güneş ve Mina Güneş gümbür gümbür geliyor.

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