Trend Galeri Trend Magazin Acemi Cadı’ya kızıl saçlarıyla damga vurmuştu! Ceren Dicle Alkan'ın yeni mesleği bakın ne oldu: Duyanlar çok şaşırdı...

Acemi Cadı’ya kızıl saçlarıyla damga vurmuştu! Ceren Dicle Alkan'ın yeni mesleği bakın ne oldu: Duyanlar çok şaşırdı...

Kızıl saçlarıyla hafızalara kazınan Acemi Cadı'nın Ceren'i Dicle Alkan, aradan geçen yılların ardından bambaşka bir kimlikle ortaya çıktı. Oyunculuğu geride bırakan ünlü ismin şimdiki mesleği görenleri şaşırttı.

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GÖZDE NUR ŞAHİN
Giriş Tarihi: 12.11.2026 12:14
Acemi Cadı’ya kızıl saçlarıyla damga vurmuştu! Ceren Dicle Alkan’ın yeni mesleği bakın ne oldu: Duyanlar çok şaşırdı...

Yayın hayatına 2000'li yılların ortasında başlayan ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edinen Acemi Cadı, geçen zamana rağmen ilgisini yitirmiyor.

Acemi Cadı’ya kızıl saçlarıyla damga vurmuştu! Ceren Dicle Alkan’ın yeni mesleği bakın ne oldu: Duyanlar çok şaşırdı...

Sihirli bir evrene adım atan liseli bir gencin yaşadığı eğlenceli maceraları ekrana taşıyan dizi, hem keyifli kurgusu hem de başarılı oyuncu ekibiyle Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında sayılıyor.

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Acemi Cadı’ya kızıl saçlarıyla damga vurmuştu! Ceren Dicle Alkan’ın yeni mesleği bakın ne oldu: Duyanlar çok şaşırdı...

Şenay Gürler, Nergis Kumbasar, Celal Kadri Kınoğlu gibi usta oyuncularla birlikte rahmetli Rasim Öztekin'in ses verdiği kedi Duman da projenin akıllardan çıkmayan detayları arasında yer alıyor.

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Acemi Cadı’ya kızıl saçlarıyla damga vurmuştu! Ceren Dicle Alkan’ın yeni mesleği bakın ne oldu: Duyanlar çok şaşırdı...

OKUL YILLARININ EN RENKLİ KARAKTERİ: CEREN

Okul ortamının en dikkat çeken isimlerinden biri ise kızıl saçları ve enerjik halleriyle öne çıkan Ceren karakteriydi.

Acemi Cadı’ya kızıl saçlarıyla damga vurmuştu! Ceren Dicle Alkan’ın yeni mesleği bakın ne oldu: Duyanlar çok şaşırdı...

Dicle Alkan'ın hayat verdiği Ceren, durum ne kadar gergin olursa olsun patlattığı şakalar, masumiyeti ve yerinde duramayan tavırlarıyla dizinin komedi yönünü güçlendiriyordu.

Acemi Cadı’ya kızıl saçlarıyla damga vurmuştu! Ceren Dicle Alkan’ın yeni mesleği bakın ne oldu: Duyanlar çok şaşırdı...

Dizinin ilerleyen bölümlerinde sihirli dünyadan payını alan Ceren, kimi zaman sihir dünyasına izinsiz girdiği için çekirgeye, kimi zaman da yanlışlıkla içtiği bir karışım yüzünden koyuna dönüşerek izleyenlere eğlenceli anlar yaşatmıştı. Kabarık kızıl saçları ve kendine özgü tarzı, karakterin görsel hafızalarda yer etmesini sağladı.

Acemi Cadı’ya kızıl saçlarıyla damga vurmuştu! Ceren Dicle Alkan’ın yeni mesleği bakın ne oldu: Duyanlar çok şaşırdı...

EKRANLARDAN UZAK BİR KARİYER YOLCULUĞU

Dicle Alkan, oyunculuk kariyeri boyunca Belalı Baldız ve Sevgili Babam gibi farklı projelerde de rol aldı. Ancak izleyiciler, başarılı oyuncuyu ağırlıklı olarak Acemi Cadı'daki performansıyla hatırlamaya devam etti.

Acemi Cadı’ya kızıl saçlarıyla damga vurmuştu! Ceren Dicle Alkan’ın yeni mesleği bakın ne oldu: Duyanlar çok şaşırdı...

İMAJINI DEĞİŞTİRDİ, MÜZİK SEKTÖRÜNE ADIM ATTI

Uzun süredir ekranlarda yer almayan Dicle Alkan, son dönemdeki görünümü ve kariyerindeki radikal değişiklikle yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Acemi Cadı’ya kızıl saçlarıyla damga vurmuştu! Ceren Dicle Alkan’ın yeni mesleği bakın ne oldu: Duyanlar çok şaşırdı...

Dizideki özdeşleşmiş kızıl saçlarını geride bırakan ve yıllar içinde tarzını tamamen değiştiren oyuncu, oyunculuğun yanı sıra müzik dünyasına adım atarak DJ'lik yapmaya başladı.

Acemi Cadı’ya kızıl saçlarıyla damga vurmuştu! Ceren Dicle Alkan’ın yeni mesleği bakın ne oldu: Duyanlar çok şaşırdı...

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla takipçilerine nostalji yaşatan Alkan'ın bu yeni mesleği, onu yıllar sonra yeniden gündeme taşıdı.

Acemi Cadı’ya kızıl saçlarıyla damga vurmuştu! Ceren Dicle Alkan’ın yeni mesleği bakın ne oldu: Duyanlar çok şaşırdı...

Eski dönem dizilerinin oyuncuları, yıllar içindeki değişimleriyle sık sık sosyal medyada ve haber sitelerinde gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde bu isimlerden biri de bir dönemin efsane yapımı Çiçek Taksi'de Nuray karakterine hayat veren Gül Gölge olmuştu!

Bir dönemin fenomen dizisi Çiçek Taksi'nde hayat verdiği polis Nuray karakteriyle hafızalara kazınan Gül Gölge, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Acemi Cadı’ya kızıl saçlarıyla damga vurmuştu! Ceren Dicle Alkan’ın yeni mesleği bakın ne oldu: Duyanlar çok şaşırdı...

Oyunculuğa ara veren 44 yaşındaki isim, birkaç yıl önce kurduğu güzellik merkeziyle kariyerine farklı bir alanda devam ederken sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Acemi Cadı’ya kızıl saçlarıyla damga vurmuştu! Ceren Dicle Alkan’ın yeni mesleği bakın ne oldu: Duyanlar çok şaşırdı...

Bakımlı görünümü ve fit haliyle dikkat çeken Gölge'nin yıllara meydan okuyan görüntüsü, takipçilerinden beğeni toplamaya devam ediyor.

Acemi Cadı’ya kızıl saçlarıyla damga vurmuştu! Ceren Dicle Alkan’ın yeni mesleği bakın ne oldu: Duyanlar çok şaşırdı...

İşte Çiçek Taksi'nin güzel polisi Gül Gölge'nin şimdiki hali...

Acemi Cadı’ya kızıl saçlarıyla damga vurmuştu! Ceren Dicle Alkan’ın yeni mesleği bakın ne oldu: Duyanlar çok şaşırdı...

Estetik yerine küçük dokunuşları tercih ettiğini söyleyen ünlü isim, cilt bakımına ve sağlıklı yaşamına gösterdiği özenle de öne çıkıyor.

Acemi Cadı’ya kızıl saçlarıyla damga vurmuştu! Ceren Dicle Alkan’ın yeni mesleği bakın ne oldu: Duyanlar çok şaşırdı...

Gül Gölge, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor.

Acemi Cadı’ya kızıl saçlarıyla damga vurmuştu! Ceren Dicle Alkan’ın yeni mesleği bakın ne oldu: Duyanlar çok şaşırdı...

Yüzüne ufak dokunuşlar yaptıran oyuncu, cildine ve sağlığına oldukça dikkat ediyor.

Acemi Cadı’ya kızıl saçlarıyla damga vurmuştu! Ceren Dicle Alkan’ın yeni mesleği bakın ne oldu: Duyanlar çok şaşırdı...

PEKİ BETON AYŞE NE YAPIYOR?

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Hayat Bilgisi, yayınlandığı dönemde milyonları ekran başına kilitlemeyi başarmıştı. Okul hayatını eğlenceli ve öğretici bir dille ekrana taşıyan dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve hafızalara kazınan karakterleriyle yıllar geçse de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Acemi Cadı’ya kızıl saçlarıyla damga vurmuştu! Ceren Dicle Alkan’ın yeni mesleği bakın ne oldu: Duyanlar çok şaşırdı...

Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri olan "Beton Ayşe", sert tavırları, asi kişiliği ve kendine has tarzıyla izleyicinin gönlünde taht kurmuştu. Bu sevilen karaktere hayat veren Hayfa Safi Tulun, ekranlardan uzak kaldığı yılların ardından yeniden gündeme geldi.

Acemi Cadı’ya kızıl saçlarıyla damga vurmuştu! Ceren Dicle Alkan’ın yeni mesleği bakın ne oldu: Duyanlar çok şaşırdı...

Bir dönemin sevilen oyuncusu, şöhretli yaşamı geride bırakarak sakin ve gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih etti. Uzun süredir kameralardan uzak yaşayan Tulun'un bugünlerde bambaşka bir işle uğraştığı ortaya çıktı.

Acemi Cadı’ya kızıl saçlarıyla damga vurmuştu! Ceren Dicle Alkan’ın yeni mesleği bakın ne oldu: Duyanlar çok şaşırdı...

Hayvan sevgisiyle bilinen Hayfa Safi Tulun, yaşamını İstanbul'un Çatalca ilçesinde sürdürüyor. Oyunculuğun ardından yönünü farklı bir alana çeviren ünlü isim, hayvanların yer aldığı projeler için bir hayvan cast ajansı kurarak çalışmalarını bu alanda sürdürüyor.

Acemi Cadı’ya kızıl saçlarıyla damga vurmuştu! Ceren Dicle Alkan’ın yeni mesleği bakın ne oldu: Duyanlar çok şaşırdı...

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla zaman zaman takipçilerinin karşısına çıkan Tulun'un son görüntüleri de büyük ilgi gördü.

Acemi Cadı’ya kızıl saçlarıyla damga vurmuştu! Ceren Dicle Alkan’ın yeni mesleği bakın ne oldu: Duyanlar çok şaşırdı...

Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken eski oyuncu.özel hayatında da mutlu bir tablo çizdi. Hayfa Safi Tulun, 2008 yılında Yasin Tulun ile evlenerek yeni bir sayfa açtı.

Acemi Cadı’ya kızıl saçlarıyla damga vurmuştu! Ceren Dicle Alkan’ın yeni mesleği bakın ne oldu: Duyanlar çok şaşırdı...

Bir dönemin unutulmaz "Beton Ayşe"si, bugün hayvanlara adadığı yaşamıyla takdir toplamaya devam ediyor.

Acemi Cadı’ya kızıl saçlarıyla damga vurmuştu! Ceren Dicle Alkan’ın yeni mesleği bakın ne oldu: Duyanlar çok şaşırdı...

PEKİ KISMETSE OLUR'UN ERDEM'İ NE YAPIYOR!

2015 yılında ekran yolculuğuna başlayan ve yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan televizyon programı Kısmetse Olur, gündeme gelmeye devam ediyor.