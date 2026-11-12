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Acemi Cadı’ya kızıl saçlarıyla damga vurmuştu! Ceren Dicle Alkan'ın yeni mesleği bakın ne oldu: Duyanlar çok şaşırdı...
Acemi Cadı’ya kızıl saçlarıyla damga vurmuştu! Ceren Dicle Alkan'ın yeni mesleği bakın ne oldu: Duyanlar çok şaşırdı...
Kızıl saçlarıyla hafızalara kazınan Acemi Cadı'nın Ceren'i Dicle Alkan, aradan geçen yılların ardından bambaşka bir kimlikle ortaya çıktı. Oyunculuğu geride bırakan ünlü ismin şimdiki mesleği görenleri şaşırttı.
Giriş Tarihi: 12.11.2026 12:14