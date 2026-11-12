Acemi Cadı’ya kızıl saçlarıyla damga vurmuştu! Ceren Dicle Alkan’ın yeni mesleği bakın ne oldu: Duyanlar çok şaşırdı...

Dizinin ilerleyen bölümlerinde sihirli dünyadan payını alan Ceren, kimi zaman sihir dünyasına izinsiz girdiği için çekirgeye, kimi zaman da yanlışlıkla içtiği bir karışım yüzünden koyuna dönüşerek izleyenlere eğlenceli anlar yaşatmıştı. Kabarık kızıl saçları ve kendine özgü tarzı, karakterin görsel hafızalarda yer etmesini sağladı.