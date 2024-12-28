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Açıklamasıyla yürekleri burkmuştu! Merve Boluğur'dan üzen bebek paylaşımı: "Belki bir gün..."

Mutlu bir aile hayali kurduğunu söyleyen Merve Boluğur'un çocuk istediğine dair yaptığı açıklamaların ardından Murat Dalkılıç da sessizliğini bozmuştu. Dün akşam saatlerinde Merve Boluğur'un yaptığı "bebek paylaşımı" ise görenlerin adeta yüreğini burktu! İşte o kare...

Giriş Tarihi: 28.12.2024 11:05 Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 11:11
Açıklamasıyla yürekleri burkmuştu! Merve Boluğur’dan üzen bebek paylaşımı: Belki bir gün...

'Acemi Cadı', 'Küçük Sırlar', 'Kuzey Güney' ve 'Muhteşem Yüzyıl' gibi projelerde rol aldıktan sonra müzik sektörüne atılarak "Şşştt" adını verdiği şarkısını dinleyiciyle buluşturmuştu.

Açıklamasıyla yürekleri burkmuştu! Merve Boluğur’dan üzen bebek paylaşımı: Belki bir gün...

Merve Boluğur'un aile kurma isteğine dair açıklamalarının yanı sıra yaptığı "bebek" paylaşımı oldukça dikkat çekti. "Belki bir gün..." notuyla paylaştığı gönderi hayranları tarafından da beğeni yağmuruna tutuldu.

Açıklamasıyla yürekleri burkmuştu! Merve Boluğur’dan üzen bebek paylaşımı: Belki bir gün...

"Kızımız olacaktı" adlı çok bilinen eski şarkıyla paylaştığı bu gönderi, birçok kişinin dikkatini çekti. Gönderide olmasını istediği çocuğunu photoshop olarak kendi görseline ekleyen ünlü isim birçok yorum aldı.

Açıklamasıyla yürekleri burkmuştu! Merve Boluğur’dan üzen bebek paylaşımı: Belki bir gün...

İşte o fotoğraf! "Canim benim ya umarım bir gün çok iyi bir eşin ve çocukların olur güzel ablam" gibi yorumların bulunduğu gönderiye benzer birçok dilek yazıldı.

Açıklamasıyla yürekleri burkmuştu! Merve Boluğur’dan üzen bebek paylaşımı: Belki bir gün...

Oyunculuk kariyerini zirvede bırakan ve şarkıcılığa adım atan Merve Boluğur geçtiğimiz zamanlarda da Eser Yenenler'in programına katılmıştı. Merve Boluğur özel hayat açıklamasıyla dikkat çekmişti.

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