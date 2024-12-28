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Açıklamasıyla yürekleri burkmuştu! Merve Boluğur'dan üzen bebek paylaşımı: "Belki bir gün..."
Açıklamasıyla yürekleri burkmuştu! Merve Boluğur'dan üzen bebek paylaşımı: "Belki bir gün..."
Mutlu bir aile hayali kurduğunu söyleyen Merve Boluğur'un çocuk istediğine dair yaptığı açıklamaların ardından Murat Dalkılıç da sessizliğini bozmuştu. Dün akşam saatlerinde Merve Boluğur'un yaptığı "bebek paylaşımı" ise görenlerin adeta yüreğini burktu! İşte o kare...
Giriş Tarihi: 28.12.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 11:11