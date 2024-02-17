Video Magazin Merve Boluğur'un sözlerine Murat Dalkılıç'tan cevap geldi: "Benimle evliyken çocuk istemiyordu" | Video
Merve Boluğur'un sözlerine Murat Dalkılıç'tan cevap geldi:

Merve Boluğur'un sözlerine Murat Dalkılıç'tan cevap geldi: "Benimle evliyken çocuk istemiyordu" | Video

17.02.2024 | 15:09

Murat Dalkılıç ve Mert Aydın'da aradığı mutluluğu bulamayan ve evlilikleri hüsranla son bulan Boluğur, her hareketiyle adından söz ettiriyor. Son olarak Merve Boluğur, katıldığı programda hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Merve Boluğur'un aşk ve evlilik itirafları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Mutlu bir aile hayali kurduğunu söyleyen Merve Boluğur'a sosyal medyada yapılan Murat Dalkılıç editi olay olunca ünlü şarkıcıdan cevap geldi.

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