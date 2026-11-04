Acılı baba Günaydın'a konuştu: "Aleyna'nın güç gösterisi oğlumuzun ölümüne neden oldu."
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin davada verilen karara tepki gösteren acılı aile, istinaf yoluna başvurmaya hazırlanıyor. SABAH'a konuşan baba Cemil Kundakçıoğlu Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraat etmesine itiraz edeceklerini söyleyerek, "Aleyna'nın güç gösterisi oğlumun ölümüne sebep oldu" dedi. Oğlunun ölümüne giden süreçte yaşananlara ilişkin dikkat çeken iddialarda bulunan acılı baba, Kalaycıoğlu'nun tahliyesinin ardından birlikte görüntülendiği ve davada tanık olarak dinlenen Bertin Yıldız hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.
Giriş Tarihi: 04.11.2026 06:11