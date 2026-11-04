Acılı baba Günaydın'a konuştu: "Aleyna'nın güç gösterisi oğlumuzun ölümüne neden oldu."

"Bu ifade ve kayıtlarda var. Köpek almaya geldik gibi uyduruk bir gerekçe ortaya koydular. Köpek almaya geldiysen neden Aleyna arabadan inmiyor? Arabada oturup olayı izliyor. İyi niyetli olsaydı katil silahını alıp yürüdüğünde arabadan inip, 'Ne yapıyorsun?' derdi, önüne geçerdi. Bu işin baş mimarı Aleyna'dır. Aleyna'nın başkası üzerinden güç gösterisi yapması ve şımarıklığı benim oğlumun ölümüne sebep oldu. Buna rağmen beraat etti, elini kolunu sallayarak geziyor. Hiçbir şey olmamış gibi lüks mekanlarda vakit geçiriyor." ifadelerini kullandı.