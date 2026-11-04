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Acılı baba Günaydın'a konuştu: "Aleyna'nın güç gösterisi oğlumuzun ölümüne neden oldu."

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin davada verilen karara tepki gösteren acılı aile, istinaf yoluna başvurmaya hazırlanıyor. SABAH'a konuşan baba Cemil Kundakçıoğlu Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraat etmesine itiraz edeceklerini söyleyerek, "Aleyna'nın güç gösterisi oğlumun ölümüne sebep oldu" dedi. Oğlunun ölümüne giden süreçte yaşananlara ilişkin dikkat çeken iddialarda bulunan acılı baba, Kalaycıoğlu'nun tahliyesinin ardından birlikte görüntülendiği ve davada tanık olarak dinlenen Bertin Yıldız hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

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Nazrin MALİKOVA
Giriş Tarihi: 04.11.2026 06:11
Acılı baba Günaydın’a konuştu: Aleyna’nın güç gösterisi oğlumuzun ölümüne neden oldu.

Olay, 19 Mart gecesi İstanbul Ümraniye'deki Sıddık Sokak üzerinde meydana geldi. Rapçi Vahap Canbay, 15-20 gün önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden görüşmek istedi. Canbay bu amaçla, Kalaycıoğlu ile diyaloğu iyi olduğu bilinen arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan (21) arabuluculuk ricasında bulundu.

Acılı baba Günaydın’a konuştu: Aleyna’nın güç gösterisi oğlumuzun ölümüne neden oldu.

Kundakçı, Canbay ve yanlarındaki bir arkadaşı ile birlikte Kalaycıoğlu'nun Ümraniye'deki stüdyosunun önüne gitti.

Acılı baba Günaydın’a konuştu: Aleyna’nın güç gösterisi oğlumuzun ölümüne neden oldu.

Grup araçta beklediği sırada, çakarlı lüks araçlarla olay yerine gelen şüpheliler ateş açtı. Kurşunlar 21 yaşındaki Kundakçı'ya isabet ederken, genç futbolcu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Acılı baba Günaydın’a konuştu: Aleyna’nın güç gösterisi oğlumuzun ölümüne neden oldu.

Olaya ilişkin görülen davada mahkeme heyeti, tutuklu bulunan Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraatine karar verirken, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Verilen karara itiraz ederek istinaf başvurusunda bulunmaya hazırlanan acılı baba Cemil Kundakçıoğlu, SABAH'a konuştu.

Acılı baba Günaydın’a konuştu: Aleyna’nın güç gösterisi oğlumuzun ölümüne neden oldu.

"ALEYNA'NIN GÜÇ GÖSTERİSİ OĞLUMUN ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU"

Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraat etmesine tepki gösteren acılı baba Cemil Kundakçıoğlu, "Verilen karar hiç adil değil. Çünkü olay günü Aleyna Alaattin'e konum göndermiş. Ayrıca 'Bunlar Bağcılar çocuğu' demiş. Yani sağlam git demiş, bir yerde onu silahlı gitmeye teşvik etmiş. Ayrıca, Kubilay'ın bulunduğu aracı Aleyna'dan başka kimse tanımıyordu. Aleyna göstermiş. Alaattin zaten kendi ağzıyla, 'Ben Aleyna'nın ricası üzerine oraya geldim' demiş."

Acılı baba Günaydın’a konuştu: Aleyna’nın güç gösterisi oğlumuzun ölümüne neden oldu.

"Bu ifade ve kayıtlarda var. Köpek almaya geldik gibi uyduruk bir gerekçe ortaya koydular. Köpek almaya geldiysen neden Aleyna arabadan inmiyor? Arabada oturup olayı izliyor. İyi niyetli olsaydı katil silahını alıp yürüdüğünde arabadan inip, 'Ne yapıyorsun?' derdi, önüne geçerdi. Bu işin baş mimarı Aleyna'dır. Aleyna'nın başkası üzerinden güç gösterisi yapması ve şımarıklığı benim oğlumun ölümüne sebep oldu. Buna rağmen beraat etti, elini kolunu sallayarak geziyor. Hiçbir şey olmamış gibi lüks mekanlarda vakit geçiriyor." ifadelerini kullandı.

Acılı baba Günaydın’a konuştu: Aleyna’nın güç gösterisi oğlumuzun ölümüne neden oldu.

"BERTİN HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Tahliyesinin ardından Ataşehir'de bir mekanda, davada tanık olarak dinlenen müzisyen Bertin Yıldız'la birlikte görüntülenen Aleyna Kalaycıoğlu'nun bu isimle birlikte hareket ettiğini öne süren baba Cemil Kundakçıoğlu, Bertin hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Acılı baba Günaydın’a konuştu: Aleyna’nın güç gösterisi oğlumuzun ölümüne neden oldu.

Kundakçıoğlu, "Biz Bertin hakkında istihbarat sağlama, yalan beyanda bulunma ve suçluyu saklama konularında şikayetçi olduk. Bertin'in Aleyna ile birlikte hareket ettiği çok açık. Aleyna annesinin evinden Bertin ile birlikte çıkıyor. Stüdyonun bulunduğu yere geldiklerinde aracı, Canbay'ın tanıyabileceği düşüncesiyle Kubilay'ın vurulduğu yerin hemen yanındaki garajlı binaya park ederek saklıyorlar. Bertin'in kendi ifadesinde de 'Canbay'ın geleceğini tahmin ettik, arabayı görür, tanır diye sakladık' dediği görülüyor. Daha sonra Bertin, diğerlerinden önce stüdyoya giriyor ve 'Araba geldi' diye mesaj gönderiyor. Bu mesajdan yalnızca iki dakika sonra Kubilay vuruluyor. Şikayet dilekçemizde Aleyna'nın annesinin evinden stüdyoya kadar olan baz kayıtlarının incelenmesini istedik." dedi.

Acılı baba Günaydın’a konuştu: Aleyna’nın güç gösterisi oğlumuzun ölümüne neden oldu.

"KUBİLAY'I O ÇEVREDEN UZAKLAŞTIRMAK İÇİN KARS'A GÖNDERDİM"

Kubilay'ın Aleyna Kalaycıoğlu, Vahap Canbay ve Yalçın'la sık sık vakit geçirmesinden endişe duyduğunu anlatan baba Cemil Kundakçıoğlu, "Oğlumun bu ortamdan uzaklaşmasını, alkol, sigara ve benzeri kötü alışkanlıklara yönelmesini önlemek istedim. Bu nedenle Kars'a gönderdim. O da futbol hayatını orada sürdürdü. Bayram izninde üç günlüğüne İstanbul'a geldiğinde yine aynı çevreyle görüşmeye başladı."

Acılı baba Günaydın’a konuştu: Aleyna’nın güç gösterisi oğlumuzun ölümüne neden oldu.

"Oğlum onlara yardımcı olmak niyetiyle yanlarına gitti. Yani kısaca oğlumu her ne kadar bu çevreden uzak tutmaya çalışsam da onlar yine gelip ailemizin başına bu felaketi getirdiler." diyerek sözlerini noktaladı.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör