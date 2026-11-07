Acısı hiç dinmiyor! Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’den yürek burkan paylaşım: "Zaman neleri götürdü..."

"ŞİKAYETLE DEĞİL, ŞÜKÜRLE"

Genç yaşta ölümü herkesi yasa boğan Tanyeli, hastalığını bu sözlerle anlatmıştı:

54 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü üsüm, "Yaşanmışlık ve tecrübenin bana öğrettiği şey şansıma odaklanmam. Hayat o kadar güzel ki. Bu rahatsızlık bile başka türlü bir hediye. 'Aaa deli mi bu kadın ne biçim düşünüyor diyorlar.' Hayır böyle görüyorum. Benim yolculuğum bu. Çılgın diyebilirler ama. Bu bir farkındalık için geldi bu da. Savaş diye bir şey yok tevekkül. Kabul ediyorum, kendisini çok iyi ağırladım ama çok yayılmasını istemedim. O da çok mucizevi bir şekilde yayılmadı. Neden olumlu bakmak, endişelerden özgünleşmek varken stres yapayım. Bu hiç bir yere götürmez. Şikayetle değil, şükürle." demişti.