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Acısı hiç dinmiyor! Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’den yürek burkan paylaşım: "Zaman neleri götürdü..."

Pankreas kanseriyle mücadelesini kaybederek sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğan Tanyeli'nin ardından eşi İlker Sünneli'nin acısı dinmiyor. Hayat arkadaşını kaybettikten sonra sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık anan Sünneli'nin son paylaşımı yürek burktu.

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ZEHRA DEMİROK
Giriş Tarihi: 07.11.2026 10:12 Güncelleme Tarihi: 07.11.2026 10:22
Acısı hiç dinmiyor! Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’den yürek burkan paylaşım: Zaman neleri götürdü...

Yaklaşık 2.5 yıl boyunca pankreas kanseri tedavisi gören ve 17 Mart 2025 tarihinde entübe edildikten sonra hayata gözlerini yuman Tanyeli, sevenlerinin kalbinde yaşamaya devam ediyor.

Acısı hiç dinmiyor! Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’den yürek burkan paylaşım: Zaman neleri götürdü...

Eşinin vefatıyla derinden sarsılan İlker Sünneli de gözyaşları içinde Tanyeli'yi son yolculuğuna uğurlamıştı.

Acısı hiç dinmiyor! Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’den yürek burkan paylaşım: Zaman neleri götürdü...

Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan sanatçının acısını en derinden yaşayan eşi İlker Sünneli, sosyal medyadaki duygusal paylaşımlarıyla yürek burkuyor.

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Acısı hiç dinmiyor! Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’den yürek burkan paylaşım: Zaman neleri götürdü...

"ZAMAN NELERİ GÖTÜRDÜ"

Hayat arkadaşını kaybetmenin derin hüznünü yaşayan İlker Sünneli, sosyal medya hesabından merhum eşi Tanyeli ve yakın dostlarının yer aldığı nostaljik bir fotoğraf karesini paylaştı.

Acısı hiç dinmiyor! Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’den yürek burkan paylaşım: Zaman neleri götürdü...

Eski günlere duyduğu özlemi dile getiren acılı eş, paylaşımının altına düştüğü şu notla duygusal anlar yaşattı:

"Zaman neleri getirdi, neleri götürdü..."

Acısı hiç dinmiyor! Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’den yürek burkan paylaşım: Zaman neleri götürdü...

Sünneli'nin merhum eşine olan bağlılığını ve özlemini gözler önüne seren bu paylaşım, kısa sürede sanat camiasından ve takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Acısı hiç dinmiyor! Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’den yürek burkan paylaşım: Zaman neleri götürdü...

ACISI İLK GÜNKÜ GİBİ TAZE

Ünlü ismin vefatıyla sarsılan eşi İlker Sünneli ise yaşadığı büyük kaybı zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla dile getiriyor.

Acısı hiç dinmiyor! Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’den yürek burkan paylaşım: Zaman neleri götürdü...

"ÇOK ÖZLEDİM"

Daha önce de eşiyle olan fotoğrafını yayınlayan Sünneli "Çok özledim" ifadelerini kullanmıştı.

Acısı hiç dinmiyor! Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’den yürek burkan paylaşım: Zaman neleri götürdü...

Öte yandan İlker Sünnili, geçtiğimiz haftalarda Tanyeli'nin hastalık sürecinin başladığı günün yıl dönümünde duygusal bir paylaşım yapmıştı.

Acısı hiç dinmiyor! Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’den yürek burkan paylaşım: Zaman neleri götürdü...

Dört yıl önce aldıkları kötü haberin ardından yaşadıkları zorlu süreci anlatan Sünnili, aylarca süren uykusuz geceleri, umut ve korku dolu günleri hatırlatmıştı.

Acısı hiç dinmiyor! Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’den yürek burkan paylaşım: Zaman neleri götürdü...

Özlem dolu sözleriyle Tanyeli'yi anan Sünnili, yaşadıkları anıları ve derin özlemini takipçileriyle paylaşmıştı.

Acısı hiç dinmiyor! Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’den yürek burkan paylaşım: Zaman neleri götürdü...

"Bugün tam 4 yıl önce kötü haberi aldığımız ve tam 2,5 yıl gece gündüz, yaz kış aylarca uykusuz bazen umutla bazen korkuyla bazen çocuk gibi bazen kaygıyla… Her yerinde arayarak 1 canım önünde geçen 4 senimler 4 yılı 1 dakikaya sığdırmaya çalıştığım fragmanımız senin çok özledim Nuhar içinde yatanım"

Acısı hiç dinmiyor! Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’den yürek burkan paylaşım: Zaman neleri götürdü...

İlker Sünneli geçen günlerde de rahmetli eşinin mezarını ziyaret etmişti.

Acısı hiç dinmiyor! Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’den yürek burkan paylaşım: Zaman neleri götürdü...

"NURLARDA UYU GÜZEL YÜZLÜM"
Sünneli, Tanyeli'nin mezarını paylaşarak, "Nurlarda uyu güzel yüzlük, güzel kalplim. 2 gün birbirimizi göremediğimizde ne kadar özledik birbirimizi diye sorardık. 'Çooooooooooook' derdik. Şimdi aylar oldu, 'Ne kadar özledin?' derse; yazamayacak kadar çok..." demişti.

Acısı hiç dinmiyor! Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’den yürek burkan paylaşım: Zaman neleri götürdü...

"SİZ SADECE FRAGMANI İZLEDİNİZ"

Acısı dinmeyen Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli, eşinin yaşadığı sıkıntı dolu günleri anlatmıştı.

Acısı hiç dinmiyor! Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’den yürek burkan paylaşım: Zaman neleri götürdü...

"İNSAN DIŞI BİR MÜCADELE"

Sünneli, "Ben ilk eşimi de kanserden kaybetmiştim, böyle bir mücadele vermiştim, Rabbim milyarlar içerisinde yine birbirimizi buluşturup belki bu zaman içerisinde yine birbirimize destek olacağımız için bir evliliğimiz oldu. Ve sonuçta iyi günde kötü günde diye bir imza attık. El ele verdik ama dediğim gibi belki 6 belki 7 aylık bir süremiz vardı. Biz birbirimizin sevgisiyle beraber el ele tutuşarak iki buçuk sene mücadele verdik. İnsan dışı bir mücadele. Hani siz sadece fragmanları izlediniz. Bu inanılmaz bir süreydi. Nurlar içinde yatsın." ifadelerini kullanmıştı.

Acısı hiç dinmiyor! Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’den yürek burkan paylaşım: Zaman neleri götürdü...

"NORMALE DÖNMEYE ÇALIŞIYORUM"

Öte yandan İlker Sünnili geçen günlerde Nişantaşı görüntülendi. Sünnili, "Maalesef kolay değil. Kendine gelebilmek çok zor. Sizler normal hayat yaşıyorsunuz ama benim kafamda üzüntüler oluyor, zor. Normale dönmeye çalışıyorum ama kolay değil. Sevgi ve bağımız çok büyüktü, birden normal hayata dönmek kolay değil açıkçası" demişti.

Acısı hiç dinmiyor! Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’den yürek burkan paylaşım: Zaman neleri götürdü...

Sünnili, "Mezarlık ziyaretine gidiyor musunuz?" sorusuna, "Bodrum'a defnettik. Özledim zaman gidiyorum. Her zaman kalbimde zaten, ruhu hep yanımda... Sevgi ne kadar büyük olursa bir şekilde yanında hissediyorsunuz. Mümkün olduğu kadar tutunacak dalımız olmuyor. Çok özlüyorum" yanıtını vermişti.

Acısı hiç dinmiyor! Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’den yürek burkan paylaşım: Zaman neleri götürdü...

ABİSİNİ DE KANSER NEDENİYLE KAYBETTİ

2023 yılının mayıs ayında pankreas kanseri nedeniyle tedavi görmeye başlayan Tanyeli, aynı yıl 29 Eylül 2023'te abisini de kanser nedeniyle kaybetti.

Acısı hiç dinmiyor! Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’den yürek burkan paylaşım: Zaman neleri götürdü...

"NE OLUR BU İLLETE ÇARE BULSUNLAR"

En büyük tesellilerinin annesinin hastalık nedeniyle çok acı çekmeden yaşamını yitirmesi olduğunu söyleyen Tanyeli, "Doktorlara yalvarıyorum ne olur, insanların hiç beklemediği bir anda kapısını çalan bu illet hastalığa bir çare bulsunlar. Annem tedavi görüp İstanbul'dan Bodrum'a gelirken Bursa yakınlarında eşimin memleketinde yaşamını yitirdi. Ayrıca bu mübarek ayda yine mübarek Cuma gününde yaşamını yitirdi. Acımız tarifsiz ama bu günler insanın acısını biraz hafifletiyor. Annem gülümseyerek yaşama veda etti. Bugün yanımda olan tüm dostlarıma teşekkür ediyorum" demişti.

Acısı hiç dinmiyor! Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’den yürek burkan paylaşım: Zaman neleri götürdü...

SON MESAJI 27 ŞUBAT'TAYDI

Tanyeli, 27 Şubat'ta yayınladığı son mesajına, "Hepinize hayırlı geceler, beni merak edenler ve yorumlarınızla Endişelenmişsiniz yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız." notunu düşmüştü.

Acısı hiç dinmiyor! Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’den yürek burkan paylaşım: Zaman neleri götürdü...

"ŞİKAYETLE DEĞİL, ŞÜKÜRLE"

Genç yaşta ölümü herkesi yasa boğan Tanyeli, hastalığını bu sözlerle anlatmıştı:

54 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü üsüm, "Yaşanmışlık ve tecrübenin bana öğrettiği şey şansıma odaklanmam. Hayat o kadar güzel ki. Bu rahatsızlık bile başka türlü bir hediye. 'Aaa deli mi bu kadın ne biçim düşünüyor diyorlar.' Hayır böyle görüyorum. Benim yolculuğum bu. Çılgın diyebilirler ama. Bu bir farkındalık için geldi bu da. Savaş diye bir şey yok tevekkül. Kabul ediyorum, kendisini çok iyi ağırladım ama çok yayılmasını istemedim. O da çok mucizevi bir şekilde yayılmadı. Neden olumlu bakmak, endişelerden özgünleşmek varken stres yapayım. Bu hiç bir yere götürmez. Şikayetle değil, şükürle." demişti.

Acısı hiç dinmiyor! Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’den yürek burkan paylaşım: Zaman neleri götürdü...

TANYELİ'NİN ACILARLA DOLU HAYAT HİKAYESİ...

Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli, 1972 İzmir doğumlu olan Tanyeli'nin hayatı hep mücadeleyle geçti. Henüz iki yaşındayken anne ve babası boşandı. Tanyeli çocukluk yıllarını Çocuk Esirgeme Kurumu'nda geçirmek zorunda kaldı.

Acısı hiç dinmiyor! Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’den yürek burkan paylaşım: Zaman neleri götürdü...

Anne ve babası, teyze çocukları olan Tanyeli'nin ailesi henüz iki yaşındayken dağıldı. Çocukluk yıllarını Çocuk Esirgeme Kurumu'nda geçirmek zorunda kalan Tanyeli'nin hayatla mücadelesi erken yaşlarda başladı.

Acısı hiç dinmiyor! Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’den yürek burkan paylaşım: Zaman neleri götürdü...

BAKIMSIZLIKTAN VEREM OLDU

Bakımsızlıktan verem olan Tanyeli, 'Annem ile babam boşanınca bana ve kardeşlerime bakıcı bir kadın bakmış. Ancak bizleri arayan soran olmadığı gibi, para gönderen de olmadı. Kadın, biz üç kardeşi alıp, İzmir'deki Çocuk Esirgeme Kurumu'na bırakmış. Çok uzun süre kardeşlerimle orada kaldım. O günleri hatırlamak bile istemiyorum. Çünkü o günlere ait aklıma gelen tek şey, soğuk bir odada açım diye ağlamam. Beş yaşındayken bakımsızlıktan verem oldum. Bir sabah öksürerek uyandım ve ağzımdan kan boşalınca apar topar devlet hastanesine yatırıldım. 1.5 yıl bu hastanede kaldım. Hastalık ve hastane dönemlerine ait bildiğim tek şey hemşireye 'anne' dediğim.' demişti.