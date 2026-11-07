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Acısı hiç dinmiyor! Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’den yürek burkan paylaşım: 'Zaman neleri götürdü...'
Acısı hiç dinmiyor! Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’den yürek burkan paylaşım: "Zaman neleri götürdü..."
Pankreas kanseriyle mücadelesini kaybederek sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğan Tanyeli'nin ardından eşi İlker Sünneli'nin acısı dinmiyor. Hayat arkadaşını kaybettikten sonra sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık anan Sünneli'nin son paylaşımı yürek burktu.
Giriş Tarihi: 07.11.2026 10:12
Güncelleme Tarihi: 07.11.2026 10:22