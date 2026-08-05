Açtı ağzını yumdu gözünü! Christiana Ronaldo’nun nişanlısı Georgina Rodriguez’den gelen eleştirilere sert yanıt!

Sözlerine devam eden Rodriguez, ''6 harika çocuğun annesiyim; bunların 3'ü bir gün harika birer kadın olacak kız çocukları. Bir baba ve erkek olarak aktardığı değerlerle gurur duyduğum Cristiano ile birlikte onlara öğretmek istediğim tek bir şey varsa, o da bir insanın değerinin asla fiziksel görünüşüne veya yabancıların fikirlerine bağlı olamayacağıdır. Onlara her gün vermeye çalıştığım bu küçük pozitif psikoloji dozu, bu kadar illüzyonla dolu bir dünyada kendi yolumu bulmaya devam etmeme de yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.