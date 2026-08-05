Trend Galeri Trend Magazin Açtı ağzını yumdu gözünü! Christiana Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodriguez'den gelen eleştirilere sert yanıt!

Açtı ağzını yumdu gözünü! Christiana Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodriguez'den gelen eleştirilere sert yanıt!

41 yaşındaki efsane futbolcu Cristiano Ronaldo ile evlilik hazırlıklarında olan Georgina Rodriguez, son dönemde maruz kaldığı eleştirilere sessiz kalmadı. Dış görünüşüne dair sık sık olumsuz eleştiriler alan Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adeta açtı ağzını yumdu gözünü! İşte detaylar...

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 05.08.2026 09:44 Güncelleme Tarihi: 05.08.2026 09:50
Açtı ağzını yumdu gözünü! Christiana Ronaldo’nun nişanlısı Georgina Rodriguez’den gelen eleştirilere sert yanıt!

2016 yılında İspanya'nın başkenti Madrid'deki bir lüks mağazada yolları kesişen futbol dünyasının efsane ismi Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez, yaklaşık 10 yıldır magazin dünyasının en imrenilen çiftleri arasında gösteriliyor.

Açtı ağzını yumdu gözünü! Christiana Ronaldo’nun nişanlısı Georgina Rodriguez’den gelen eleştirilere sert yanıt!

İlk kez 2017 yılının başında bir ödül töreninde birlikte boy göstererek ilişkilerini resmileştiren çift, geçen yıllar içinde kurdukları kalabalık aile ve güçlü bağlarla sık sık gündeme gelmişti.

Açtı ağzını yumdu gözünü! Christiana Ronaldo’nun nişanlısı Georgina Rodriguez’den gelen eleştirilere sert yanıt!

AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ!

Ancak bu kez, ikiliden Georgina Rodriguez bir süredir maruz kaldığı eleştiri oklarına karşı sessizliğini bozmasıyla gündemde yerini aldı. Son dönemde vücuduyla ilgili eleştiri yapan insanlara sosyal medya hesabından cevap veren Rodriguez, "Tüm kadınların vücudu gibi benim vücudum da değişecek. Ve umarım uzun yıllar boyunca değişmeye devam eder, çünkü bu hâlâ yaşıyorum demek olacaktır.' dedi. Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo da Georgina Rodriguez'e yorum yaparak destek oldu.

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Açtı ağzını yumdu gözünü! Christiana Ronaldo’nun nişanlısı Georgina Rodriguez’den gelen eleştirilere sert yanıt!

Yaş almanın ve değişimin doğallığına vurgu yapan Rodriguez, "Tüm kadınların vücudu gibi benim vücudum da değişecek. Ve umarım uzun yıllar boyunca değişmeye devam eder, çünkü bu hâlâ yaşıyorum demek olacaktır" dedi.

Açtı ağzını yumdu gözünü! Christiana Ronaldo’nun nişanlısı Georgina Rodriguez’den gelen eleştirilere sert yanıt!

Sözlerine devam eden Rodriguez, ''6 harika çocuğun annesiyim; bunların 3'ü bir gün harika birer kadın olacak kız çocukları. Bir baba ve erkek olarak aktardığı değerlerle gurur duyduğum Cristiano ile birlikte onlara öğretmek istediğim tek bir şey varsa, o da bir insanın değerinin asla fiziksel görünüşüne veya yabancıların fikirlerine bağlı olamayacağıdır. Onlara her gün vermeye çalıştığım bu küçük pozitif psikoloji dozu, bu kadar illüzyonla dolu bir dünyada kendi yolumu bulmaya devam etmeme de yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

Açtı ağzını yumdu gözünü! Christiana Ronaldo’nun nişanlısı Georgina Rodriguez’den gelen eleştirilere sert yanıt!

ANTONELA ROCCUZZO'DAN DESTEK GELDİ!

Rodriguez'in bu farkındalık yaratan paylaşımı kullanıcılar tarafından kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, en dikkat çekici destek Lionel Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo'dan geldi. Roccuzzo, Rodriguez'in paylaşımının altına bıraktığı destek yorumuyla kadın dayanışmasının güzel bir örneğini sergiledi.

Açtı ağzını yumdu gözünü! Christiana Ronaldo’nun nişanlısı Georgina Rodriguez’den gelen eleştirilere sert yanıt!

EVLİLİK ADIMI İÇİN DÜĞMEYE BASTIKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ!

Uzun yıllardır süren bu birlikteliğin ardından, futbolseverlerin ve magazin tutkunlarının merakla beklediği o adım için düğmeye basıldığı ileri sürüldü.

Açtı ağzını yumdu gözünü! Christiana Ronaldo’nun nişanlısı Georgina Rodriguez’den gelen eleştirilere sert yanıt!

İNGİLİZ BASININDAN BOMBA İDDİA: DÜĞÜN YERİ VE TARİHİ SIZDI!

The Sun'ın aktardığı iddialara göre; 41 yaşındaki Portekizli yıldız ile 32 yaşındaki nişanlısı Georgina Rodriguez'in önümüzdeki hafta sonu dünyaevine girmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Açtı ağzını yumdu gözünü! Christiana Ronaldo’nun nişanlısı Georgina Rodriguez’den gelen eleştirilere sert yanıt!

Haberde, ünlü çiftin nikah töreninin Ronaldo'nun doğup büyüdüğü Portekiz'in Madeira Adası'ndaki Funchal Katedrali'nde saat 15.00'te gerçekleşeceği iddia edildi.

Açtı ağzını yumdu gözünü! Christiana Ronaldo’nun nişanlısı Georgina Rodriguez’den gelen eleştirilere sert yanıt!

Düğün davetlilerinin ise nikahın hemen ardından saat 16.00 itibarıyla resepsiyon için adadaki beş yıldızlı bir otele geçeceği belirtildi.

Açtı ağzını yumdu gözünü! Christiana Ronaldo’nun nişanlısı Georgina Rodriguez’den gelen eleştirilere sert yanıt!

Servetinin 1,4 milyar dolar civarında olduğu tahmin edilen Ronaldo'nun, çocukluğunda tüm kardeşleriyle aynı odayı paylaştığı ve yoksulluk içinde büyüdüğü topraklarda evlenme kararı alması ise bu özel günü çok daha anlamlı ve duygusal bir boyuta taşıyor.

Açtı ağzını yumdu gözünü! Christiana Ronaldo’nun nişanlısı Georgina Rodriguez’den gelen eleştirilere sert yanıt!

EVLİLİK TEKLİFİNİ AYLAR ÖNCE YAPMIŞTI

Cristiano Ronaldo, 9 yıldır birlikte olduğu Georgina Rodríguez'e yaptığı evlilik teklifiyle gündem olmuştu.

Açtı ağzını yumdu gözünü! Christiana Ronaldo’nun nişanlısı Georgina Rodriguez’den gelen eleştirilere sert yanıt!

Önce bu evlilik teklifi ve ardından da aldığı yüzük uzunca bir süre konuşulmuştu.

Açtı ağzını yumdu gözünü! Christiana Ronaldo’nun nişanlısı Georgina Rodriguez’den gelen eleştirilere sert yanıt!

Memleketinde kıyılacağı öne sürülen duygusal nikah töreniyle gündeme bomba gibi düşen ünlü çift, geçtiğimiz günlerde Rodriguez'in yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla da adından söz ettirmişti.

Açtı ağzını yumdu gözünü! Christiana Ronaldo’nun nişanlısı Georgina Rodriguez’den gelen eleştirilere sert yanıt!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Georgina Rodriguez, çocukların odasını yeniden dekore ettirdiklerini takipçileriyle paylaşmıştı.

Açtı ağzını yumdu gözünü! Christiana Ronaldo’nun nişanlısı Georgina Rodriguez’den gelen eleştirilere sert yanıt!

Ancak Rodriguez'in büyük bir heyecanla paylaştığı yeni oda tasarımı, takipçilerini ikiye bölmüştü. Çiftin milyon dolarlık lüks yaşamına alışkın olan bazı kullanıcılar tasarımı son derece "sade ve basit" bularak eleştirirken, paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş bir tartışma başlatmıştı.

Açtı ağzını yumdu gözünü! Christiana Ronaldo’nun nişanlısı Georgina Rodriguez’den gelen eleştirilere sert yanıt!

İşte sizler için derlediğimiz ünlü isimlerin evleri...

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in kütük evi, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Doğal yapısı ve zarif dekorasyonuyla öne çıkan yaşam alanı, kullanıcılar tarafından büyük ilgi ve beğeniyle karşılandı.

Açtı ağzını yumdu gözünü! Christiana Ronaldo’nun nişanlısı Georgina Rodriguez’den gelen eleştirilere sert yanıt!

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, ilk kez 2008 yılında Aşk-ı Memnu dizisinin setinde tanıştı. Aynı projede başlayan dostlukları, zamanla yerini güçlü ve kalıcı bir ilişkiye bıraktı.

Açtı ağzını yumdu gözünü! Christiana Ronaldo’nun nişanlısı Georgina Rodriguez’den gelen eleştirilere sert yanıt!

İlişkilerinin kısa süre içinde ciddileşmesiyle birlikte ünlü çift, evlilik yolunda önemli bir adım atmaya karar verdi.

Açtı ağzını yumdu gözünü! Christiana Ronaldo’nun nişanlısı Georgina Rodriguez’den gelen eleştirilere sert yanıt!

Kıvanç Tatlıtuğ ve stil danışmanı Başak Dizer, 2016 yılında hayatlarını birleştirdi. Ünlü çift, 2022'de dünyaya gelen oğulları Kurt Efe ile anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Tatlıtuğ ailesinin birlikte yaşadığı ev ise estetik detayları, modern tasarımı ve zarif atmosferiyle kısa sürede büyük ilgi görerek dikkatleri üzerine topladı.

Açtı ağzını yumdu gözünü! Christiana Ronaldo’nun nişanlısı Georgina Rodriguez’den gelen eleştirilere sert yanıt!

Stil danışmanı Başak Dizer'in kendine has zevki, evin dekorasyonunda da açıkça hissediliyor.

Açtı ağzını yumdu gözünü! Christiana Ronaldo’nun nişanlısı Georgina Rodriguez’den gelen eleştirilere sert yanıt!

Bir moda dergisi çekimini andıran ev, özel üretim oturma grupları ve titizlikle seçilen mobilyaları sayesinde dikkat çekici ve özgün bir ambiyans kazandı.

Açtı ağzını yumdu gözünü! Christiana Ronaldo’nun nişanlısı Georgina Rodriguez’den gelen eleştirilere sert yanıt!

Özenle tercih edilen tablolar ve dekoratif aksesuarlar, mekâna farklı bir ruh kazandırarak evin genel havasını baştan sona yenilemiş durumda.

Açtı ağzını yumdu gözünü! Christiana Ronaldo’nun nişanlısı Georgina Rodriguez’den gelen eleştirilere sert yanıt!

Çiftin evinde modern detaylarla vintage parçaların yakaladığı dengeli uyum öne çıkıyor. Farklı dönemlere ait bu dokuların birleşimi, yaşam alanına hem samimi bir sıcaklık hem de güçlü bir stil kimliği kazandırıyor.

Açtı ağzını yumdu gözünü! Christiana Ronaldo’nun nişanlısı Georgina Rodriguez’den gelen eleştirilere sert yanıt!

Dekorasyonda pop-art etkileriyle birlikte doğadan esinlenen renkli ve enerjik parçalar ön plana çıkıyor.