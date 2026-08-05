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Açtı ağzını yumdu gözünü! Christiana Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodriguez'den gelen eleştirilere sert yanıt!
Açtı ağzını yumdu gözünü! Christiana Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodriguez'den gelen eleştirilere sert yanıt!
41 yaşındaki efsane futbolcu Cristiano Ronaldo ile evlilik hazırlıklarında olan Georgina Rodriguez, son dönemde maruz kaldığı eleştirilere sessiz kalmadı. Dış görünüşüne dair sık sık olumsuz eleştiriler alan Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adeta açtı ağzını yumdu gözünü! İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 05.08.2026 09:44
Güncelleme Tarihi: 05.08.2026 09:50