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Acun Ilıcalı bacağını kaybeden Survivor yarışmacısını ziyaret etti: İşte 22 yaşındaki Stavros Floros'un son hali!

Survivor Yunanistan tarihinin en ağır kazasını geçirerek sol bacağını kaybeden 22 yaşındaki Stavros Floros'a, yapımcı Acun Ilıcalı'dan destek ziyareti geldi. Ilıcalı, Floros'un tedavi süreciyle yakından ilgilenirken, ampute edilen genç yarışmacının son hali ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 04.06.2026 13:28 Güncelleme Tarihi: 04.06.2026 13:37
Acun Ilıcalı bacağını kaybeden Survivor yarışmacısını ziyaret etti: İşte 22 yaşındaki Stavros Floros’un son hali!

Dominik'te zıpkınla avlandığı sırada bir sürat teknesinin çarpması sonucu ağır yaralanan ve bacağını kaybeden Stavros Floros'un son durumu, ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı bacağını kaybeden Survivor yarışmacısını ziyaret etti: İşte 22 yaşındaki Stavros Floros’un son hali!

Sol bacağı diz altından ampute edilen genç yarışmacıyı hastane odasında ziyaret eden Ilıcalı, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Acun Ilıcalı bacağını kaybeden Survivor yarışmacısını ziyaret etti: İşte 22 yaşındaki Stavros Floros’un son hali!

İŞTE SON HALİ!

Stavros Floros'la fotoğraf paylaşan Ilıcalı hikayesine, "Pozitifliğin ve güçlü olmanın dersini veren güzel insan" notunu ekledi.

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Acun Ilıcalı bacağını kaybeden Survivor yarışmacısını ziyaret etti: İşte 22 yaşındaki Stavros Floros’un son hali!

Kazanın ardından yaşadığı büyük kayba rağmen azmini kaybetmeyen genç sporcunun hastane odasından yansıyan son görüntüleri, sosyal medyada büyük bir destek dalgası yarattı.

Acun Ilıcalı bacağını kaybeden Survivor yarışmacısını ziyaret etti: İşte 22 yaşındaki Stavros Floros’un son hali!

Stavros Floros geçen günlerde de sosyal medya hesabında hastane odasından paylaşım yaparak, "Her şeyin iyiye gittiğini ve şükrettiğini" sözleriyle dünyanın dört bir yanından gelen duaların kendisine güç verdiğini dile getirerek destek olan herkese teşekkür etmişti.

Acun Ilıcalı bacağını kaybeden Survivor yarışmacısını ziyaret etti: İşte 22 yaşındaki Stavros Floros’un son hali!

"ONU AİLEM GİBİ GÖRÜYORUM"

Yaşanan feci kazanın ardından hastane odasında duygusal anlar da yaşanmıştı. Kazadan sonra Manos Malliaros ile aralarındaki bağın çok daha güçlendiğini belirten Stavros Floros, onun için "Onu artık ailemden biri gibi görüyorum" ifadesini kullanmıştı.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör