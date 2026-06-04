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Acun Ilıcalı bacağını kaybeden Survivor yarışmacısını ziyaret etti: İşte 22 yaşındaki Stavros Floros'un son hali!
Acun Ilıcalı bacağını kaybeden Survivor yarışmacısını ziyaret etti: İşte 22 yaşındaki Stavros Floros'un son hali!
Survivor Yunanistan tarihinin en ağır kazasını geçirerek sol bacağını kaybeden 22 yaşındaki Stavros Floros'a, yapımcı Acun Ilıcalı'dan destek ziyareti geldi. Ilıcalı, Floros'un tedavi süreciyle yakından ilgilenirken, ampute edilen genç yarışmacının son hali ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 04.06.2026 13:28
Güncelleme Tarihi: 04.06.2026 13:37