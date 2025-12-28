Trend Galeri Trend Magazin Acun Ilıcalı torunu Ela’nın yüzünü ilk kez gösterdi: Küçük teyze Melisa’yla birlikte paylaştı! "Aynı dedesi"

Acun Ilıcalı torunu Ela’nın yüzünü ilk kez gösterdi: Küçük teyze Melisa’yla birlikte paylaştı! "Aynı dedesi"

Acun Ilıcalı, ailesindeki mutluluğu bir kez daha gözler önüne serdi. Kızı Banu Ilıcalı'nın ikinci kez anne olmasının ardından dedelik sevincini yeniden yaşayan Ilıcalı, kızı Melisa ile birlikte torunu Ela'nın yüzünü ilk kez paylaşarak gündem oldu.

Giriş Tarihi: 28.12.2025 09:17 Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 09:20
Acun Ilıcalı torunu Ela’nın yüzünü ilk kez gösterdi: Küçük teyze Melisa’yla birlikte paylaştı! Aynı dedesi

1988-1993 yılları arasında Seda Başbuğ ile evli kalan Acun Ilıcalı, bu evlilikten dünyaya gelen kızı Banu Ilıcalı ile ilk kez babalık heyecanı yaşamıştı.

Acun Ilıcalı torunu Ela’nın yüzünü ilk kez gösterdi: Küçük teyze Melisa’yla birlikte paylaştı! Aynı dedesi

Banu Ilıcalı ise 2016 yılında Efe Ceyhun ile nikah masasına oturmuş ve 2020'de çiftin ilk çocukları Begüm doğmuştu.

Acun Ilıcalı torunu Ela’nın yüzünü ilk kez gösterdi: Küçük teyze Melisa’yla birlikte paylaştı! Aynı dedesi

Mutlu evliliklerini büyüten çiftten müjdeli haber gelmişti.

Acun Ilıcalı torunu Ela’nın yüzünü ilk kez gösterdi: Küçük teyze Melisa’yla birlikte paylaştı! Aynı dedesi

Banu Ilıcalı ikinci kez anne olarak babası Acun Ilıcalı'ya da büyük bir torun sevinci yaşatmıştı.

Acun Ilıcalı torunu Ela’nın yüzünü ilk kez gösterdi: Küçük teyze Melisa’yla birlikte paylaştı! Aynı dedesi

Banu Ilıcalı'nın kızına verdiği adın Ela olduğu öğrenilmişti.

Acun Ilıcalı torunu Ela’nın yüzünü ilk kez gösterdi: Küçük teyze Melisa’yla birlikte paylaştı! Aynı dedesi

TORUNUN YÜZÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİ!

İkinci defa dede olan Acun Ilıcalı son olarak torunu Ela'yı Instagram hesabından paylaştı.

Acun Ilıcalı torunu Ela’nın yüzünü ilk kez gösterdi: Küçük teyze Melisa’yla birlikte paylaştı! Aynı dedesi

İlk kez görülen Ela en küçük teyzesi Melisa'yla poz verdi. Ela'nın dede Acun Ilıcalı'ya da benzemesi dikkatlerden kaçmadı. Kullanıcılar çok sayıda 'aynı dedesi' yorumlarında bulundu...

Acun Ilıcalı torunu Ela’nın yüzünü ilk kez gösterdi: Küçük teyze Melisa’yla birlikte paylaştı! Aynı dedesi

Ilıcalı bir sonraki hikayesinde ise kızı Banu'yla poz verdi. Taze anne Ilıcalı'nın iyi olduğu görüldü.

Acun Ilıcalı torunu Ela’nın yüzünü ilk kez gösterdi: Küçük teyze Melisa’yla birlikte paylaştı! Aynı dedesi

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları!

PINAR ALTUĞ- YAĞMUR ATACAN

Pınar Altuğ, meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına otururken, çift 2009 yılında Su adını verdikleri kızlarını kucaklarına aldı.

Acun Ilıcalı torunu Ela’nın yüzünü ilk kez gösterdi: Küçük teyze Melisa’yla birlikte paylaştı! Aynı dedesi

Zaman zaman sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Altuğ'un, özellikle kızı Su ile olan benzerliği de takipçilerin gözünden kaçmıyor.

Acun Ilıcalı torunu Ela’nın yüzünü ilk kez gösterdi: Küçük teyze Melisa’yla birlikte paylaştı! Aynı dedesi

Anne-kız arasındaki bu benzerlik, Altuğ'un her paylaşımında yer almaya devam ediyor.

Acun Ilıcalı torunu Ela’nın yüzünü ilk kez gösterdi: Küçük teyze Melisa’yla birlikte paylaştı! Aynı dedesi

NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞLU

Yaprak Dökümü, Fatih Harbiye, Kara Sevda, Sefirin Kızı, Gecenin Ucunda ve Aaah Belinda gibi birçok projede yer alan sevilen oyuncu Neslihan Atagül, 2016 yılında Kadir Doğulu ile nikah masasına oturmuştu.

Acun Ilıcalı torunu Ela’nın yüzünü ilk kez gösterdi: Küçük teyze Melisa’yla birlikte paylaştı! Aynı dedesi

Ünlü çiftin mutlu evliliği oğulları Aziz'le taçlandı.

Acun Ilıcalı torunu Ela’nın yüzünü ilk kez gösterdi: Küçük teyze Melisa’yla birlikte paylaştı! Aynı dedesi

GİZEM KARACA- KEMAL EKMEKÇİ

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılında uzun süredir aşk yaşadığı iş insanı Kemal Ekmekçi ile görkemli bir törenle evlenmişti.

Acun Ilıcalı torunu Ela’nın yüzünü ilk kez gösterdi: Küçük teyze Melisa’yla birlikte paylaştı! Aynı dedesi

İkili, ilk kez anne- baba olarak kızları Yaz'ı kucaklarına aldı.

Acun Ilıcalı torunu Ela’nın yüzünü ilk kez gösterdi: Küçük teyze Melisa’yla birlikte paylaştı! Aynı dedesi

ÇILGIN SEDAT

Ünlü şarkıcı Çılgın Sedat, 2005 yılında Özlem Kapurtu ile hayatını birleştirdi.

Acun Ilıcalı torunu Ela’nın yüzünü ilk kez gösterdi: Küçük teyze Melisa’yla birlikte paylaştı! Aynı dedesi

Çift, evliliklerini Siraç ve Yağız adında iki oğluyla taçlandırdı.

Acun Ilıcalı torunu Ela’nın yüzünü ilk kez gösterdi: Küçük teyze Melisa’yla birlikte paylaştı! Aynı dedesi

Ancak aile için hayat, Siraç'ın doğumundan kısa bir süre sonra zorlu bir sınavla değişti. Siraç, henüz 14 günlükken geçirdiği beyin kanaması nedeniyle serebral palsi hastası oldu. O günden bu yana Sedat Kapurtu, hem mücadelesi hem de oğluna olan sarsılmaz sevgisiyle sık sık gündeme geliyor.

Acun Ilıcalı torunu Ela’nın yüzünü ilk kez gösterdi: Küçük teyze Melisa’yla birlikte paylaştı! Aynı dedesi

Yıllardır oğlunun yanında dimdik duran ve ona adadığı babalığıyla takdir toplayan ünlü şarkıcı, 3 Aralık Engelliler Günü için de duygusal bir paylaşım yaptı.

Acun Ilıcalı torunu Ela’nın yüzünü ilk kez gösterdi: Küçük teyze Melisa’yla birlikte paylaştı! Aynı dedesi

"SEN BİZİM MÜKAFATIMIZSIN"

Biricik oğlunu paylaşan ünlü şarkıcı fotoğrafa şu satırları yazdı: "Siraç baba, bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Ne kelime dağarcığım yeter ne de satırlarım. 20 yıl önce bize kaderimiz olarak geldin hayatta. Hiçbir şey yapamadan, konuşup anlatamadan bir öğretmen gibi hayatı sen öğrettin. Hiçbir şey yapamayacağını bilerek kendimizi sana adadık. Annen, Yağız'ım ve ben… Sen bedenen belki bir şey yapamıyor ama ruhunla bizi hep ayakta, güçlü tutuyorsun. En kırıldığımız, dağıldığımız anda arkamızdan sen topluyorsun; bakışlarınla bile bunu başarıyorsun. Biliyoruz ki sen bizim mükafatımızsın. Bunun için hep şükrettik ve ne kadar şanslıyız ki ikinci mükafatımız da Yağızımız oldu. Daha 15 yaşında sana karşı sorumluluk sahibi… Önceden "Babacığım dikkat et, fazla kilo alma" derdim; bana "Babam, ben çok güçlü olmalıyım. Abimi tutabilmeli, kaldırabilmeli, ona destek olabilmeliyim" diyor. Ben Yağız'ıma hayranım; bana arkadaş, sırdaş, bazen hayatı anlatan, yol gösteren oluyor. Peki anneye, o kıymetli eşe nasıl bahsedebilirim? Anlatamam ki… Hayatını tamamıyla çocuklarına adamış; gezme, eğlence, dinlenme vs. bilmez. Ömür boyu bir beden-zihin işçisi olarak çalışan, saygıyla önünde eğilinecek bir anne… Anlatılamaz asla. Siraç'ım, bizi sürekli izliyorsun; belki de içinde ne fırtınalar kopuyor… Ama şunu bil ki, senin için yapamayacağım hiçbir şey yok. Sen iyi ki varsın oğul. İyi ki senin ve kader arkadaşlarının bu özel günü kutlu olsun." Çılgın Sedat'ın paylaşımı herkesi duygulandırırken, takipçilerinden de birçok beğeni aldı.

Acun Ilıcalı torunu Ela’nın yüzünü ilk kez gösterdi: Küçük teyze Melisa’yla birlikte paylaştı! Aynı dedesi

İLKER AKSUM

'Yabancı Damat' dizisindeki 'Ruşen' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu İlker Aksum, 2023 yılında Dilay Ekmekçioğlu ile nikah masasına oturmuştu.

Acun Ilıcalı torunu Ela’nın yüzünü ilk kez gösterdi: Küçük teyze Melisa’yla birlikte paylaştı! Aynı dedesi

Çiftin mutluluğu, 2024 yılının şubat ayında kızları Lila ile taçlandı.

Acun Ilıcalı torunu Ela’nın yüzünü ilk kez gösterdi: Küçük teyze Melisa’yla birlikte paylaştı! Aynı dedesi

Şimdilerde sık sık kızı Lila'nın sevimli hallerini takipçileriyle paylaşan başarılı oyuncu son olarak yaptığı bir itirafla gündeme geldi.

Acun Ilıcalı torunu Ela’nın yüzünü ilk kez gösterdi: Küçük teyze Melisa’yla birlikte paylaştı! Aynı dedesi

Hürriyet'te yer alan habere göre, İlker Aksum ve Dilay Ekmekçioğlu çifti kızları Lila ile önceki gün Etiler Akmerkez'deydi. Babalıkla ilgili pişmanlığını dile getiren Aksum, "Keşke daha erken baba olsaydım. Ne yapalım, kısmet bugüneymiş." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı torunu Ela’nın yüzünü ilk kez gösterdi: Küçük teyze Melisa’yla birlikte paylaştı! Aynı dedesi

Öte yandan açıklamasıyla dikkat çeken İlker Aksum, geçen günlerde yaptığı paylaşımla da ilgi odağı olmuştu. Aksum biricik kızının videosunu sevenleriyle paylaşarak, beğeni yağmuruna tutulmuştu.

53 yaşında baba olmuştu! İlker Aksum'dan beğeni rekoru kıran "Lila" paylaşımı | Video