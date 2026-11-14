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"Adam” şarkısıyla hafızalara kazınmıştı! 90'ların yıldızı Sibel Alaş'ın asıl mesleği bambaşkaymış: Dünya tanıyor ama...

90'lı yıllara damga vuran şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü sanatçı Sibel Alaş, müzik kariyerinin ardından bambaşka bir alana yöneldi. İşte Alaş'ın geçirdiği sağlık sorunlarının ardından yapmaya başladığı mesleği!

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ZEHRA DEMİROK
Giriş Tarihi: 14.11.2026 16:33 Güncelleme Tarihi: 14.11.2026 16:34
Adam şarkısıyla hafızalara kazınmıştı! 90’ların yıldızı Sibel Alaş’ın asıl mesleği bambaşkaymış: Dünya tanıyor ama...

Bir döneme şarkılarıyla damga vuran müzik yıldızlarının zaman içinde hayatlarında yepyeni sayfalar açması magazin dünyasında sıkça karşımıza çıkıyor. Sibel Alaş, 90'lı yıllardaki popüler müzik kariyerini geride bırakarak edebiyat dünyasında önemli bir başarı hikayesi yazdı.

Adam şarkısıyla hafızalara kazınmıştı! 90’ların yıldızı Sibel Alaş’ın asıl mesleği bambaşkaymış: Dünya tanıyor ama...

Müzisyen kimliğiyle yayıncılık sektörüne ilk adım attığı dönemin ardından bazı sorunlarla karşılaşan Sibel Alaş; akıcı Türkçesi, metne olan titiz sadakati ve güçlü üslubu ile çevirmenlik alanına yöneldi.

Adam şarkısıyla hafızalara kazınmıştı! 90’ların yıldızı Sibel Alaş’ın asıl mesleği bambaşkaymış: Dünya tanıyor ama...

TAHT OYUNLARI'NI ÇEVİRDİ!

Çeviri sürecindeki çalışma disipliniyle de dikkat çeken sanatçı, geleneksel yöntemlerden vazgeçmeyenlerden. Kağıt kalemle ve masa başında çalışmayı sevdiğini belirten Alaş, bir röportajında dünyaca ünlü Taht Oyunları serisinin büyük bir kısmını evinin mutfak masasında, günde ortalama 25 sayfalık bir tempoyla tamamladığını paylaşmıştı.

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Adam şarkısıyla hafızalara kazınmıştı! 90’ların yıldızı Sibel Alaş’ın asıl mesleği bambaşkaymış: Dünya tanıyor ama...

DÜNYA KLASİKLERİ ONUN KALEMİNDEN ÇIKIYOR

Sibel Alaş'ın Türkçeye kazandırdığı dev eserler yalnızca fantastik kurguyla sınırlı kalmıyor. Taht Oyunları, Kralların Çarpışması, Kılıçların Fırtınası, Kargaların Ziyafeti ve Ejderhaların Dansı onun kaleminden çıkan bazı çalışmalar.

Adam şarkısıyla hafızalara kazınmıştı! 90’ların yıldızı Sibel Alaş’ın asıl mesleği bambaşkaymış: Dünya tanıyor ama...

Ayrıca William Shakespeare'in ölümsüz oyunlarının yanı sıra Kırık Kalpler Oteli ve Gözde Bekar gibi modern edebiyatın popüler romanları da yine Alaş'ın çevirileriyle Türk okurla buluştu.

Adam şarkısıyla hafızalara kazınmıştı! 90’ların yıldızı Sibel Alaş’ın asıl mesleği bambaşkaymış: Dünya tanıyor ama...

90'ların pop müziğinden edebiyatın zirvesine uzanan bu ilham verici yolculuk, Sibel Alaş'ın çok yönlü yeteneğini gözler önüne serdi.

Adam şarkısıyla hafızalara kazınmıştı! 90’ların yıldızı Sibel Alaş’ın asıl mesleği bambaşkaymış: Dünya tanıyor ama...

İşte sizin için derlediğimiz diğer ünlülerin meslekleri...

SİHİRLİ ANNEM'İN ÇİLEK'İ BÜYÜDÜ, KENDİ İŞİNİN PATRONU OLDU!

Televizyon dünyasına küçük yaşta adım atan ve sevimli halleriyle milyonların sevgilisi olan Zeynep Özkaya, yıllar içerisindeki değişimiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Uzun yıllardır dijital platformlarda ürettiği moda, güzellik ve yaşam tarzı içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Özkaya, sosyal medyadaki gücünü ticari alana da taşıdı.

Adam şarkısıyla hafızalara kazınmıştı! 90’ların yıldızı Sibel Alaş’ın asıl mesleği bambaşkaymış: Dünya tanıyor ama...

SİHİRLİ ANNEM İLE HAYATIMIZA GİRDİ

Televizyon ekranlarının unutulmaz yapımlarından Sihirli Annem'in sevimli Çilek'i Zeynep Özkaya, çocuk yaşta adım attığı şöhret basamaklarını sağlam adımlarla tırmanmaya devam ediyor.

Adam şarkısıyla hafızalara kazınmıştı! 90’ların yıldızı Sibel Alaş’ın asıl mesleği bambaşkaymış: Dünya tanıyor ama...

İTÜ MEZUNU OLDU

Eğitim hayatında gösterdiği azimle dikkat çeken Zeynep Özkaya, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Çevre Mühendisliği Bölümü'nden başarıyla mezun olarak mühendislik diplomasını eline aldı. Mezuniyetinin ardından diplomasıyla yetinmeyen genç isim, girişimci ruhunu ortaya koyarak moda sektörüne adım attı.

Adam şarkısıyla hafızalara kazınmıştı! 90’ların yıldızı Sibel Alaş’ın asıl mesleği bambaşkaymış: Dünya tanıyor ama...

KENDİ İŞİNİN PATRONU OLDU

Özel abiye ve elbise kiralama stüdyosunu kuran Özkaya, böylece dijital projelerinin yanında kendi markasının da başına geçerek ticari hayatta patronluk koltuğuna oturdu.

Adam şarkısıyla hafızalara kazınmıştı! 90’ların yıldızı Sibel Alaş’ın asıl mesleği bambaşkaymış: Dünya tanıyor ama...

İnfluencer arkadaşları tarafından da destek gören ve reklam yapan Zeynep Özkaya, bu yeni işiyle de sosyal medyanın göz önünde kalmaya devam ediyor.

Adam şarkısıyla hafızalara kazınmıştı! 90’ların yıldızı Sibel Alaş’ın asıl mesleği bambaşkaymış: Dünya tanıyor ama...

SİHİRLİ ANNEM ETKİSİ DEVAM EDİYOR

Sihirli Annem yapımıyla ve oyuncularıyla çocukluk yıllarından bu yana kopmayan güçlü bağlarını koruyan güzel fenomen, oyuncu arkadaşlarıyla sık sık bir araya gelerek neşeli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ve dizisi setinden eski anılarını anlatmaya da devam ediyor.

Adam şarkısıyla hafızalara kazınmıştı! 90’ların yıldızı Sibel Alaş’ın asıl mesleği bambaşkaymış: Dünya tanıyor ama...

PİLOT SEVGİLİSİ İLE EVLENDİ

Özel hayatındaki gelişmelerle de gündemden düşmeyen Zeynep Özkaya, yaklaşık 8 yıldır birlikte olduğu pilot sevgilisi Oğulcan Can'dan Ağustos 2024'te romantik bir evlilik teklifi almıştı.

Adam şarkısıyla hafızalara kazınmıştı! 90’ların yıldızı Sibel Alaş’ın asıl mesleği bambaşkaymış: Dünya tanıyor ama...

Kasım 2024'te aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlanan çift, Mayıs 2025'teki bekarlığa veda partisinin ardından düğün maratonunu tamamlayarak 2025 yılının ortasında nikah masasına oturdu.

Adam şarkısıyla hafızalara kazınmıştı! 90’ların yıldızı Sibel Alaş’ın asıl mesleği bambaşkaymış: Dünya tanıyor ama...

YAPTIĞI EK İŞİYLE ŞAŞIRTAN BİR DİĞER İSİM DE CEM BELEVİ

Cem Belevi, birçok hayranını şaşırtan açıklamalarda bulunmuştu Kariyer yolculuğunda yaptığı ek işler hemen herkesi dumur edecek kadar ilginç.

Adam şarkısıyla hafızalara kazınmıştı! 90’ların yıldızı Sibel Alaş’ın asıl mesleği bambaşkaymış: Dünya tanıyor ama...

Belevi pop müzik çalışmalarını sürdürdüğünü ve yeni şarkılar üzerinde çalıştığını söylediği esnada buralara kolay gelmediğini hayranlarına anlatmıştı.

Adam şarkısıyla hafızalara kazınmıştı! 90’ların yıldızı Sibel Alaş’ın asıl mesleği bambaşkaymış: Dünya tanıyor ama...

Cem Belevi, kariyer yolculuğunda önemli bir yere sahip olan Osman Sınav ile ilgili dikkat çeken bir anısını da paylaşmıştı. Oyunculuk konusunda kendisinden tavsiye aldığını anlatan Belevi, Sınav'ın kendisine "Mafyatik rollere çok girme, sen sade giyinsen bile zengin duruyorsun" dediğini esprili bir dille anlatmıştı. Ünlü isim, bu sözleri hâlâ gülümseyerek hatırladığını ifade etmişti.

Adam şarkısıyla hafızalara kazınmıştı! 90’ların yıldızı Sibel Alaş’ın asıl mesleği bambaşkaymış: Dünya tanıyor ama...

BARİSTALIK, TAKSİCİLİK...

Cem Belevi, çocukluk yıllarından bu yana müziğin hayatının merkezinde olduğunu söyledi. İzmir'de büyüdüğünü ve küçük yaşlarda enstrümanlarla tanıştığını anlatan Belevi, üniversite eğitimi için Londra'ya gittiğini ve burada uluslararası ticaret okuduğunu ifade etmişti.

Öğrencilik döneminde hayatını kazanmak için farklı işlerde çalıştığını belirten sanatçı, bir yandan da sahne alarak müzikten hiç kopmadığını dile getirmişti.

Belevi, uluslararası ticaret eğitimi aldığını; öğrencilik yıllarında baristalık, taksicilik ve farklı işlerde çalışırken bir yandan sahne almaya devam ettiğini belirtmişti.

Türkiye'ye döndükten sonra kendi imkânlarıyla albüm hazırladığını ve ardından oyunculuk kariyerine adım attığını söylemişti.

Adam şarkısıyla hafızalara kazınmıştı! 90’ların yıldızı Sibel Alaş’ın asıl mesleği bambaşkaymış: Dünya tanıyor ama...

İşte diğer ünlü oyuncuların ek işleri biliyor musunuz?

SİBEL TURNAGÖL

Yeşilçam'ın altın yıllarında birçok filmde rol alan ve mankenliğiyle adından söz ettiren Sibel Turnagöl, yıllar içinde sanat dünyasında özel bir yer edindi. 1980'ler ve 90'larda pek çok projede boy gösteren ünlü isim, hem güzelliği hem de oyunculuk yeteneğiyle izleyicilerin kalbinde taht kurdu.

Adam şarkısıyla hafızalara kazınmıştı! 90’ların yıldızı Sibel Alaş’ın asıl mesleği bambaşkaymış: Dünya tanıyor ama...

Mankenler kraliçesi olan tescilli güzel Sibel Turnagöl, Yeşilçam filmlerinin yanı sıra bir dönem TV'de de boy göstermişti. Turnagöl, Kerem Alışık ile yaşadığı büyük aşkla da hafızalarda yer edinmişti.

Adam şarkısıyla hafızalara kazınmıştı! 90’ların yıldızı Sibel Alaş’ın asıl mesleği bambaşkaymış: Dünya tanıyor ama...

Oyuncu ve manken Sibel Turnagöl, 2012 yılında Mehmet Çelik ile evlendikten sonra elini eteğini camiadan çekmişti. Kerem Alışık ile evliliğinden Sadri adını verdiği bir oğlu olan Sibel Turnagöl, elinin lezzetine güvendi bambaşka bir işe girişti.

Adam şarkısıyla hafızalara kazınmıştı! 90’ların yıldızı Sibel Alaş’ın asıl mesleği bambaşkaymış: Dünya tanıyor ama...

Kariyerinde köklü bir değişikliğe giden Turnagöl'ün oto sanayide restoran açtığı ortaya çıktı.

Adam şarkısıyla hafızalara kazınmıştı! 90’ların yıldızı Sibel Alaş’ın asıl mesleği bambaşkaymış: Dünya tanıyor ama...

Restoranında hem mutfağa girip yemek pişiren hem de siparişleri servis eden Turnagöl'ü görenler, onun bu yeni haline şaşırmadan edemiyor.

Adam şarkısıyla hafızalara kazınmıştı! 90’ların yıldızı Sibel Alaş’ın asıl mesleği bambaşkaymış: Dünya tanıyor ama...

Sibel Turnagöl kimi zaman ocağın başına geçip yemek pişiriyor, kimi zaman da siparişleri alıp servis yapıyor, masaları toplayıp siliyor.

Adam şarkısıyla hafızalara kazınmıştı! 90’ların yıldızı Sibel Alaş’ın asıl mesleği bambaşkaymış: Dünya tanıyor ama...

Turnagöl, işine olan aşkıyla müşterilerinden takdir topluyor.