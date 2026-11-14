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'Adam” şarkısıyla hafızalara kazınmıştı! 90'ların yıldızı Sibel Alaş'ın asıl mesleği bambaşkaymış: Dünya tanıyor ama...
"Adam” şarkısıyla hafızalara kazınmıştı! 90'ların yıldızı Sibel Alaş'ın asıl mesleği bambaşkaymış: Dünya tanıyor ama...
90'lı yıllara damga vuran şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü sanatçı Sibel Alaş, müzik kariyerinin ardından bambaşka bir alana yöneldi. İşte Alaş'ın geçirdiği sağlık sorunlarının ardından yapmaya başladığı mesleği!
Giriş Tarihi: 14.11.2026 16:33
Güncelleme Tarihi: 14.11.2026 16:34