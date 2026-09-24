Adaş aşıklar müjdeyi duyurdu: Alacakaranlık’ın yıldızı Taylor Lautner baba oldu! Bakın ismini ne koymuşlar...

Ağustos ayında katıldığı bir başka yayında bebek isimleri listesinde ortak adları olan "Taylor" isminin de yer aldığını açıklayan Tay Lautner, sosyal medyadaki beklentilere değinerek "Eğer bebeğime Taylor adını vermezsem, internet dünyası resmen beni aforoz edecekmiş gibi hissediyorum. İnsanların tepkisini çekeceğim kesin. Ama ben de diyorum ki: 'Arkadaşlar, gerçekten o ismi ister miydiniz?'" şeklinde konuşmuştu.