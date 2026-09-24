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Adaş aşıklar müjdeyi duyurdu: Alacakaranlık'ın yıldızı Taylor Lautner baba oldu! Bakın ismini ne koymuşlar...

Alacakaranlık film serisiyle tanınan dünyaca ünlü oyuncu Taylor Lautner ve kendisiyle aynı adı taşıyan hemşire eşi Tay Lautner, ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Kız bebek dünyaya getiren ünlü çift, mutlu haberi sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğrafla ilan etti.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 24.09.2026 09:16 Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 09:18
Adaş aşıklar müjdeyi duyurdu: Alacakaranlık’ın yıldızı Taylor Lautner baba oldu! Bakın ismini ne koymuşlar...
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Alacakaranlık (Twilight) film serisinin dünyaca ünlü yıldızı Taylor Lautner ile eşi Tay Lautner, ilk çocuklarını kucaklarına alarak resmen anne-baba oldu.

Adaş aşıklar müjdeyi duyurdu: Alacakaranlık’ın yıldızı Taylor Lautner baba oldu! Bakın ismini ne koymuşlar...

Kızlarının doğumuyla büyük bir sevinç yaşayan adaş çift, mutlu haberi sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarla ilan etti.

Adaş aşıklar müjdeyi duyurdu: Alacakaranlık’ın yıldızı Taylor Lautner baba oldu! Bakın ismini ne koymuşlar...

Yeni doğan bebeklerinin yer aldığı kareyi takipçilerinin beğenisine sunan ünlü çift, paylaşımın altına "Tatlı küçük Lenny'mizi (Lennon Taylor Lautner) seve seve bir hafta geçti (16.09.2026)" notunu düştü.

Adaş aşıklar müjdeyi duyurdu: Alacakaranlık’ın yıldızı Taylor Lautner baba oldu! Bakın ismini ne koymuşlar...

İkilinin anne-baba olma serüveni ise geçtiğimiz yılın sonunda atılan adımlarla başladı.

Adaş aşıklar müjdeyi duyurdu: Alacakaranlık’ın yıldızı Taylor Lautner baba oldu! Bakın ismini ne koymuşlar...

2022 yılında nikah masasına oturan çift, Kasım 2025'te evliliklerinin üçüncü yılını kutlarken Taylor Lautner duygularını "Geride üç yıl bıraktık. Hala bulutların üzerindeyim" sözleriyle dile getirmişti.

Adaş aşıklar müjdeyi duyurdu: Alacakaranlık’ın yıldızı Taylor Lautner baba oldu! Bakın ismini ne koymuşlar...

Bu paylaşımın ardından Mart ayında müjdeli haberi veren 34 yaşındaki oyuncu ve 29 yaşındaki eşi, Taylor Lautner'ın Tay'in büyüyen karnını öptüğü fotoğrafa "İki Taylor Lautner'dan daha iyi ne olabilir ki?" yazarak bebek beklediklerini duyurmuştu.

Adaş aşıklar müjdeyi duyurdu: Alacakaranlık’ın yıldızı Taylor Lautner baba oldu! Bakın ismini ne koymuşlar...

Sonraki ay ultrason görüntülerini paylaşarak bir kız bebek beklediklerini açıklayan çiftten Tay Lautner, katıldığı bir yayında eşinin heyecanını aktarmıştı.

Adaş aşıklar müjdeyi duyurdu: Alacakaranlık’ın yıldızı Taylor Lautner baba oldu! Bakın ismini ne koymuşlar...

Bebeğin cinsiyeti konusunda özel bir tercihi olmadığını belirten Tay Lautner, eşi için "O tam bir 'kız babası' tipi. Hep kız çocukları olsun istiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Adaş aşıklar müjdeyi duyurdu: Alacakaranlık’ın yıldızı Taylor Lautner baba oldu! Bakın ismini ne koymuşlar...

Ağustos ayında katıldığı bir başka yayında bebek isimleri listesinde ortak adları olan "Taylor" isminin de yer aldığını açıklayan Tay Lautner, sosyal medyadaki beklentilere değinerek "Eğer bebeğime Taylor adını vermezsem, internet dünyası resmen beni aforoz edecekmiş gibi hissediyorum. İnsanların tepkisini çekeceğim kesin. Ama ben de diyorum ki: 'Arkadaşlar, gerçekten o ismi ister miydiniz?'" şeklinde konuşmuştu.

Adaş aşıklar müjdeyi duyurdu: Alacakaranlık’ın yıldızı Taylor Lautner baba oldu! Bakın ismini ne koymuşlar...

İlk kez 2017 yılında Taylor Lautner'ın kız kardeşi aracılığıyla tanışan ve 2018'de flört etmeye başlayan çift, böylece uzun yıllardır süren birlikteliklerini minik kızları Lennon Taylor ile taçlandırmış oldu.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör