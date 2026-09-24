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Adaş aşıklar müjdeyi duyurdu: Alacakaranlık'ın yıldızı Taylor Lautner baba oldu! Bakın ismini ne koymuşlar...
Adaş aşıklar müjdeyi duyurdu: Alacakaranlık'ın yıldızı Taylor Lautner baba oldu! Bakın ismini ne koymuşlar...
Alacakaranlık film serisiyle tanınan dünyaca ünlü oyuncu Taylor Lautner ve kendisiyle aynı adı taşıyan hemşire eşi Tay Lautner, ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Kız bebek dünyaya getiren ünlü çift, mutlu haberi sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğrafla ilan etti.
Giriş Tarihi: 24.09.2026 09:16
Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 09:18