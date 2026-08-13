Trend Galeri Trend Magazin Adeta peri masallarından fırlamış gibi! Hande Erçel'in lila elbisesiyle verdiği pozlar herkesi hayran bıraktı...

Adeta peri masallarından fırlamış gibi! Hande Erçel'in lila elbisesiyle verdiği pozlar herkesi hayran bıraktı...

Ekranların sevilen yüzü Hande Erçel, özel davetlerde seçtiği stillerle moda dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Son paylaşımında tercih ettiği lila elbisesi ve estetik pozlarıyla bir peri kızını andıran güzel oyuncunun kareleri, sosyal medyada kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 13.08.2026 13:10 Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 13:14
Adeta peri masallarından fırlamış gibi! Hande Erçel’in lila elbisesiyle verdiği pozlar herkesi hayran bıraktı...

Aşk Laftan Anlamaz, Sen Çal Kapımı ve Bambaşka Biri gibi projelerdeki başarılı performansıyla ekranların vazgeçilmez isimleri arasına giren Hande Erçel, sadece oyunculuğuyla değil, stil seçimleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Adeta peri masallarından fırlamış gibi! Hande Erçel’in lila elbisesiyle verdiği pozlar herkesi hayran bıraktı...

Katıldığı özel davetlerde tercih ettiği şık kombinlerle moda dünyasında dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu, son paylaşımıyla yine tüm bakışları üzerinde topladı.

Adeta peri masallarından fırlamış gibi! Hande Erçel’in lila elbisesiyle verdiği pozlar herkesi hayran bıraktı...

Kamera karşısına lila tonlarındaki elbisesiyle geçen Erçel, masalsı tarzı ve zarif duruşuyla kısa sürede sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

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Adeta peri masallarından fırlamış gibi! Hande Erçel’in lila elbisesiyle verdiği pozlar herkesi hayran bıraktı...

Adeta bir peri kızını andıran güzel oyuncunun bu karesine takipçilerinden yorum yağdı.

Adeta peri masallarından fırlamış gibi! Hande Erçel’in lila elbisesiyle verdiği pozlar herkesi hayran bıraktı...

Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşım, moda tutkunlarından da tam not aldı.

Adeta peri masallarından fırlamış gibi! Hande Erçel’in lila elbisesiyle verdiği pozlar herkesi hayran bıraktı...

Bugün şıklığı ve projeleriyle gündemden düşmeyen ünlü oyuncunun ekran yolculuğu ise oldukça eskiye dayanıyor. Ekranın aranan yüzü haline gelen Hande Erçel, oyunculuk kariyerine ilk olarak 2013 yapımı Çalıkuşu dizisinde canlandırdığı Zahide karakteriyle adım atmıştı. Seyircinin küçük bir rolle tanıdığı Erçel, aradan geçen yıllar içinde sergilediği performansla Türk televizyonlarının en popüler kadın oyuncularından biri olmayı başardı.

Adeta peri masallarından fırlamış gibi! Hande Erçel’in lila elbisesiyle verdiği pozlar herkesi hayran bıraktı...

İşte şimdilerin yıldızları olan ünlü isimlerin kariyerlerindeki ilk rolleri!

Adeta peri masallarından fırlamış gibi! Hande Erçel’in lila elbisesiyle verdiği pozlar herkesi hayran bıraktı...

BURAK ÖZÇİVİT

Adeta peri masallarından fırlamış gibi! Hande Erçel’in lila elbisesiyle verdiği pozlar herkesi hayran bıraktı...

Şimdilerde Kuruluş Osman'ın yıldızı oyuncusu olan Burak Özçivit, ilk olarak 'Eksi 18' dizisinde polis memuru rolünü canlandırdı.

Adeta peri masallarından fırlamış gibi! Hande Erçel’in lila elbisesiyle verdiği pozlar herkesi hayran bıraktı...

FAHRİYE EVCEN

Adeta peri masallarından fırlamış gibi! Hande Erçel’in lila elbisesiyle verdiği pozlar herkesi hayran bıraktı...

Burak Özçivit'in güzeller güzeli eşi Fahriye Evcen de 2006 yılında 'Asla Unutma' dizisinde 'Pınar' karakterine hayat vermişti.

Adeta peri masallarından fırlamış gibi! Hande Erçel’in lila elbisesiyle verdiği pozlar herkesi hayran bıraktı...

KIVANÇ TATLITUĞ

Adeta peri masallarından fırlamış gibi! Hande Erçel’in lila elbisesiyle verdiği pozlar herkesi hayran bıraktı...

Yakışıklı oyunucu Kıvanç Tatlıtuğ, kariyerine ilk olarak 'Gümüş' dizisinde 'Mehmet' karakteri ile başladı.

Adeta peri masallarından fırlamış gibi! Hande Erçel’in lila elbisesiyle verdiği pozlar herkesi hayran bıraktı...

NESLİHAN ATAGÜL

Adeta peri masallarından fırlamış gibi! Hande Erçel’in lila elbisesiyle verdiği pozlar herkesi hayran bıraktı...

Şimdilerde ilk kez anne olmanın tadını çıkaran 32 yaşındaki Neslihan Atgül ilk olarak 'Yaprak Dökümü' dizisinde rol aldı.

Adeta peri masallarından fırlamış gibi! Hande Erçel’in lila elbisesiyle verdiği pozlar herkesi hayran bıraktı...

ASLI ENVER

Adeta peri masallarından fırlamış gibi! Hande Erçel’in lila elbisesiyle verdiği pozlar herkesi hayran bıraktı...

Aslı Enver'in ilk dizisi her ne kadar 'Kavak Yerleri' olarak bilinsede aslında güzel oyuncu 'Hayat Bilgisi'nde kendini gösterdi.

Adeta peri masallarından fırlamış gibi! Hande Erçel’in lila elbisesiyle verdiği pozlar herkesi hayran bıraktı...

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Adeta peri masallarından fırlamış gibi! Hande Erçel’in lila elbisesiyle verdiği pozlar herkesi hayran bıraktı...

45 yaşındaki yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan, 98 yılında yayınlanmaya başlayan 'Ruhsar' dizisinde oynamaya başladı.

Adeta peri masallarından fırlamış gibi! Hande Erçel’in lila elbisesiyle verdiği pozlar herkesi hayran bıraktı...

BİNNUR KAYA

Adeta peri masallarından fırlamış gibi! Hande Erçel’in lila elbisesiyle verdiği pozlar herkesi hayran bıraktı...

Şimdilerin beğenilen kadın oyuncuları arasında yer alan Binnur Kaya kariyerine 23 yaşında 'Bir Demet Tiyatro'yla başladı.

Adeta peri masallarından fırlamış gibi! Hande Erçel’in lila elbisesiyle verdiği pozlar herkesi hayran bıraktı...

ARAS BULUT İYNEMLİ

Adeta peri masallarından fırlamış gibi! Hande Erçel’in lila elbisesiyle verdiği pozlar herkesi hayran bıraktı...

Kariyerine genç yaşta başlayan bir diğer isimse Ars Bulut İyinemli. İyinemli ilk olarak bir döneme damga vuran 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' 'Mete' karakteriyle karşımıza çıktı.

Adeta peri masallarından fırlamış gibi! Hande Erçel’in lila elbisesiyle verdiği pozlar herkesi hayran bıraktı...

TANER ÖLMEZ

Adeta peri masallarından fırlamış gibi! Hande Erçel’in lila elbisesiyle verdiği pozlar herkesi hayran bıraktı...

'Medcezir' dizisinde 'Mert' karakteriyle hafızalara kazınan Taner Ölmez'in ilk dizisi 'Kül ve Ateş'ti