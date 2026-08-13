Adeta peri masallarından fırlamış gibi! Hande Erçel’in lila elbisesiyle verdiği pozlar herkesi hayran bıraktı...

Aşk Laftan Anlamaz, Sen Çal Kapımı ve Bambaşka Biri gibi projelerdeki başarılı performansıyla ekranların vazgeçilmez isimleri arasına giren Hande Erçel, sadece oyunculuğuyla değil, stil seçimleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor.