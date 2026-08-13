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Adeta peri masallarından fırlamış gibi! Hande Erçel'in lila elbisesiyle verdiği pozlar herkesi hayran bıraktı...
Adeta peri masallarından fırlamış gibi! Hande Erçel'in lila elbisesiyle verdiği pozlar herkesi hayran bıraktı...
Ekranların sevilen yüzü Hande Erçel, özel davetlerde seçtiği stillerle moda dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Son paylaşımında tercih ettiği lila elbisesi ve estetik pozlarıyla bir peri kızını andıran güzel oyuncunun kareleri, sosyal medyada kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
Giriş Tarihi: 13.08.2026 13:10
Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 13:14