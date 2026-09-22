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Adı Roksana soyadı macera! Trabzonsporlu Ruslan Malinovskyi'nin eşinden adrenalin dolu anlar!

Trabzonspor'un Ukraynalı futbolcusu Ruslan Malinovskyi'nin eşi Roksana Malinovska, kızı Olivia ile birlikte Trabzon'un keyfini çıkarıyor. Roksana, geçtiğimiz günlerde kızıyla Yomra ilçesi Kaşüstü Mahallesi'nde bulunan tesise giderek maceralı bir gün geçirdi.

MERVE YURTYAPAN
Giriş Tarihi: 22.09.2026 08:24 Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 09:20
Adı Roksana soyadı macera! Trabzonsporlu Ruslan Malinovskyi’nin eşinden adrenalin dolu anlar!

Trabzonspor'un Ukraynalı yıldızı Ruslan Malinovskyi'nin eşi Roksana Malinovska, kızı Olivia ile birlikte Trabzon'da vakit geçirmeye devam ediyor.

Adı Roksana soyadı macera! Trabzonsporlu Ruslan Malinovskyi’nin eşinden adrenalin dolu anlar!

Roksana Malinovska, geçtiğimiz günlerde kızıyla birlikte Yomra ilçesinin Kaşüstü Mahallesi'nde yer alan tesisi ziyaret etti. Anne-kız, burada keyifli ve macera dolu bir gün geçirerek Trabzon'un tadını çıkardı.

Adı Roksana soyadı macera! Trabzonsporlu Ruslan Malinovskyi’nin eşinden adrenalin dolu anlar!

Karadeniz'in en uzun dağ kızağına binip büyük macera yaşadı. Roksana ardından da 250 metrelik zipline hattında adrenalin dolu anlar yaşadı.

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Adı Roksana soyadı macera! Trabzonsporlu Ruslan Malinovskyi’nin eşinden adrenalin dolu anlar!

SALAH'IN TRABZON KEŞFİ SÜRÜYOR
Trabzonspor'un dünyaca ünlü futbolcusu Mohamed Salah, futbol mesaisinden arta kalan vakitlerini şehri tanımaya ayırıyor.

Adı Roksana soyadı macera! Trabzonsporlu Ruslan Malinovskyi’nin eşinden adrenalin dolu anlar!

Antrenman ve maç programının dışında Trabzon'un tarihi ve doğal güzelliklerini ziyaret eden Mısırlı yıldız, bu kez rotasını Sümela Manastırı ve yaylalara çevirdi.

Adı Roksana soyadı macera! Trabzonsporlu Ruslan Malinovskyi’nin eşinden adrenalin dolu anlar!

TARİHİ ATMOSFERİ YERİNDE GÖRDÜ
Salah'ın Trabzon'daki duraklarından biri, Maçka ilçesinde bulunan ve bölgenin en önemli tarihi yapılarından Sümela Manastırı oldu.

Kayalıkların arasındaki konumuyla dikkat çeken manastırı gezen futbolcu, ziyaret sırasında bölgenin doğal güzelliklerini de yakından inceleme fırsatı buldu. Salah'ın gezisine ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada da ilgi gördü.

Adı Roksana soyadı macera! Trabzonsporlu Ruslan Malinovskyi’nin eşinden adrenalin dolu anlar!

YAYLALARDA DOĞAYLA BULUŞTU
Ünlü futbolcunun bir sonraki durağı ise Trabzon'un eşsiz yaylaları oldu. Şehrin yemyeşil doğası içerisinde vakit geçiren Salah, yoğun futbol temposuna kısa bir ara vererek bölgenin sakin atmosferinin tadını çıkardı.

Adı Roksana soyadı macera! Trabzonsporlu Ruslan Malinovskyi’nin eşinden adrenalin dolu anlar!

Trabzon'un tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmeye devam eden Salah'ın şehirdeki gezileri, bordo-mavili taraftarların da dikkatini çekiyor.

Adı Roksana soyadı macera! Trabzonsporlu Ruslan Malinovskyi’nin eşinden adrenalin dolu anlar!

Tam adıyla Mohamed Salah Hamed Mahrous Ghaly, 15 Haziran 1992 tarihinde Mısır'ın Nagrig kasabasında dünyaya geldi.

Adı Roksana soyadı macera! Trabzonsporlu Ruslan Malinovskyi’nin eşinden adrenalin dolu anlar!

İşte diğer ünlü isimlerin merak edilen memleketleri...

BURAK ÖZÇİVİT

Aslen Gaziantepli olduğu bilinen Burak Özçivit 1984 yılında İstanbul'da doğdu

Adı Roksana soyadı macera! Trabzonsporlu Ruslan Malinovskyi’nin eşinden adrenalin dolu anlar!

SİBEL TAŞÇIOĞLU

Bursa

Adı Roksana soyadı macera! Trabzonsporlu Ruslan Malinovskyi’nin eşinden adrenalin dolu anlar!

KENAN İMİRZALIOĞLU

Ankara

Adı Roksana soyadı macera! Trabzonsporlu Ruslan Malinovskyi’nin eşinden adrenalin dolu anlar!

DİREN POLATOĞULLARI

Tunceli

Adı Roksana soyadı macera! Trabzonsporlu Ruslan Malinovskyi’nin eşinden adrenalin dolu anlar!

OLGUN TOKER

Mersin

Adı Roksana soyadı macera! Trabzonsporlu Ruslan Malinovskyi’nin eşinden adrenalin dolu anlar!

BURAY

Kıbrıs

Adı Roksana soyadı macera! Trabzonsporlu Ruslan Malinovskyi’nin eşinden adrenalin dolu anlar!

Hande Baladın

KÜTAHYA

Adı Roksana soyadı macera! Trabzonsporlu Ruslan Malinovskyi’nin eşinden adrenalin dolu anlar!

NEHİR ERDOĞAN

İzmir

Adı Roksana soyadı macera! Trabzonsporlu Ruslan Malinovskyi’nin eşinden adrenalin dolu anlar!

AFRA SARAÇOĞLU
Edremit

Adı Roksana soyadı macera! Trabzonsporlu Ruslan Malinovskyi’nin eşinden adrenalin dolu anlar!

SİNEM KOBAL
İstanbul

Adı Roksana soyadı macera! Trabzonsporlu Ruslan Malinovskyi’nin eşinden adrenalin dolu anlar!

KIVANÇ TATLITUĞ

Adana

Adı Roksana soyadı macera! Trabzonsporlu Ruslan Malinovskyi’nin eşinden adrenalin dolu anlar!

KAAN URGANCIOĞLU

Tire - İzmir

Adı Roksana soyadı macera! Trabzonsporlu Ruslan Malinovskyi’nin eşinden adrenalin dolu anlar!

HANDE ERÇEL

Bandırma

Adı Roksana soyadı macera! Trabzonsporlu Ruslan Malinovskyi’nin eşinden adrenalin dolu anlar!

MERT YAZICIOĞLU

İstanbul

Adı Roksana soyadı macera! Trabzonsporlu Ruslan Malinovskyi’nin eşinden adrenalin dolu anlar!

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Sivas

Adı Roksana soyadı macera! Trabzonsporlu Ruslan Malinovskyi’nin eşinden adrenalin dolu anlar!

SILA TÜRKOĞLU
İzmir