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Adı Roksana soyadı macera! Trabzonsporlu Ruslan Malinovskyi'nin eşinden adrenalin dolu anlar!
Adı Roksana soyadı macera! Trabzonsporlu Ruslan Malinovskyi'nin eşinden adrenalin dolu anlar!
Trabzonspor'un Ukraynalı futbolcusu Ruslan Malinovskyi'nin eşi Roksana Malinovska, kızı Olivia ile birlikte Trabzon'un keyfini çıkarıyor. Roksana, geçtiğimiz günlerde kızıyla Yomra ilçesi Kaşüstü Mahallesi'nde bulunan tesise giderek maceralı bir gün geçirdi.
Giriş Tarihi: 22.09.2026 08:24
Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 09:20