Trend
Galeri
Trend Magazin
Adile Naşit rolü için dişini tırnağına taktı! Meltem Kaplan: "Sadece gülüşü için 2 hafta çalıştım"
Adile Naşit rolü için dişini tırnağına taktı! Meltem Kaplan: "Sadece gülüşü için 2 hafta çalıştım"
Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Adile Naşit, beyaz perdede yeniden hayat buluyor. Filminde efsane oyuncuya Meltem Kaptan hayat veriyor. Rolü için yoğun bir hazırlık sürecinden geçen Kaptan hazırlık sürecini anlattı.
Giriş Tarihi: 22.05.2025 09:43
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 09:43