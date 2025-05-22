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Adile Naşit rolü için dişini tırnağına taktı! Meltem Kaplan: "Sadece gülüşü için 2 hafta çalıştım"

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Adile Naşit, beyaz perdede yeniden hayat buluyor. Filminde efsane oyuncuya Meltem Kaptan hayat veriyor. Rolü için yoğun bir hazırlık sürecinden geçen Kaptan hazırlık sürecini anlattı.

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Giriş Tarihi: 22.05.2025 09:43 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 09:43
Adile Naşit rolü için dişini tırnağına taktı! Meltem Kaplan: Sadece gülüşü için 2 hafta çalıştım

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Adile Naşit'in hayatını konu alan 'Adile' sinema filmi için hazırlıklar sürdürülüyor.

Adile Naşit rolü için dişini tırnağına taktı! Meltem Kaplan: Sadece gülüşü için 2 hafta çalıştım

Tiyatrodan sinemaya, çocuk programlarından hafızalara kazınan karakterlere kadar geniş bir alanda iz bırakan Adile Naşit'in hayatı sinemaya aktarılacak.

Adile Naşit rolü için dişini tırnağına taktı! Meltem Kaplan: Sadece gülüşü için 2 hafta çalıştım

"ONU ANLAMAYA ÇALIŞIYORUM"

Senaryosunu Nermin Yıldırım'ın kaleme aldığı Adile için Meltem Kaptan ile anlaşıldı. Film için Almanya'dan gelen Kaptan, "Adile Naşit'i oynamak değil, onu anlamaya çalışıyorum.

Adile Naşit rolü için dişini tırnağına taktı! Meltem Kaplan: Sadece gülüşü için 2 hafta çalıştım

"OYUNCULUKTAN ÇOK DAHA FAZLASI"

Bu bir oyunculuk meselesinden çok daha fazlası. O bir rol değil, bir ruh hali.

Adile Naşit rolü için dişini tırnağına taktı! Meltem Kaplan: Sadece gülüşü için 2 hafta çalıştım

Bu yalnızca biyografi değil; sahne tozuna bulanmış bir yaşamın, neşeyle harmanlanmış bir tarihin ve hafızalardaki sıcaklığın filmi olacak" demişti.