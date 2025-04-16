Trend Galeri Trend Magazin Adile Naşit ve Münir Özkul'la 'Gülen Gözler' filminde oynamıştı... 'Kıvırcık Hasret' Lale Ilgaz'ın son haline bakın!

Adile Naşit ve Münir Özkul'la 'Gülen Gözler' filminde oynamıştı... 'Kıvırcık Hasret' Lale Ilgaz'ın son haline bakın!

Yeşilçam'ın kalplere kazınan filmlerinden biri olan Gülen Gözler'de, Münir Özkul'un canlandırdığı Yaşar Usta'nın en küçük kızı Hasret rolüyle hafızalara kazınan Lale Ilgaz, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Yıllar sonra ortaya çıkan Lale Ilgaz, bakın şimdi nasıl görünüyor!

Giriş Tarihi: 16.04.2025 07:26 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 07:30
Adile Naşit ve Münir Özkul’la ’Gülen Gözler’ filminde oynamıştı... ’Kıvırcık Hasret’ Lale Ilgaz’ın son haline bakın!

Yeşilçam severlerin tekrar tekrar izlediği, usta isimlerin hayat verdiği karakterlerin günümüze kadar taşındığı, repliklerinin dilden dile dolaştığı Gülen Gözler filmi 1977 yılında çekilmişti. Gülen Gözler filminde Yaşar Usta'nın kızlarının en küçüğü olan Hasret'i canlandıran oyuncu Lale Ilgaz yıllar sonra ortaya çıkan görüntüsü ile gündem oldu.

Adile Naşit ve Münir Özkul’la ’Gülen Gözler’ filminde oynamıştı... ’Kıvırcık Hasret’ Lale Ilgaz’ın son haline bakın!

Adile Naşit ile Münir Özkul'un filmleri arasında hiç kuşkusuz ilk akla gelenlerden olan Gülen Gözler filmi Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yerini aldı.

Adile Naşit ve Münir Özkul’la ’Gülen Gözler’ filminde oynamıştı... ’Kıvırcık Hasret’ Lale Ilgaz’ın son haline bakın!

Gülen Gözler'in Kıvırcık Hasret'i Lale Ilgaz tek filmle ünlü olmuş sonrasında adeta sırra kadem basmıştı. Uzun yıllardır merak edilen oyuncu Lale Ilgaz'ın son hali olay oldu.

Adile Naşit ve Münir Özkul’la ’Gülen Gözler’ filminde oynamıştı... ’Kıvırcık Hasret’ Lale Ilgaz’ın son haline bakın!

İşte Gülen Gözler'in Hasret'i Lale Ilgaz'ın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Adile Naşit ve Münir Özkul’la ’Gülen Gözler’ filminde oynamıştı... ’Kıvırcık Hasret’ Lale Ilgaz’ın son haline bakın!

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