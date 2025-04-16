Trend Galeri Trend Magazin Adile Naşit ve Münir Özkul'la 'Gülen Gözler' filminde oynamıştı... 'Kıvırcık Hasret' Lale Ilgaz'ın son haline bakın!

Yeşilçam'ın kalplere kazınan filmlerinden biri olan Gülen Gözler'de, Münir Özkul'un canlandırdığı Yaşar Usta'nın en küçük kızı Hasret rolüyle hafızalara kazınan Lale Ilgaz, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Yıllar sonra ortaya çıkan Lale Ilgaz, bakın şimdi nasıl görünüyor!