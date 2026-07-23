Trend Galeri Trend Magazin Adile Naşit ve Münir Özkul’un oğlu büyüdü! Neşeli Günler’in Tuncay’ı yıllar sonra ortaya çıktı: “Bakışları hiç değişmemiş”

Adile Naşit ve Münir Özkul’un oğlu büyüdü! Neşeli Günler’in Tuncay’ı yıllar sonra ortaya çıktı: “Bakışları hiç değişmemiş”

Adile Naşit ve Münir Özkul'un başrollerini paylaştığı Yeşilçam klasiği Neşeli Günler'in masum bakışlarıyla hafızalara kazınan minik Tuncay'ını hatırlamayan yoktur. Filmin unutulmaz finalinde söylediği "Siz benim babamsınız" repliğiyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Necati Aslan, aradan geçen yılların ardından yeniden gündeme geldi. Çocuk yaşta şöhreti yakaladıktan sonra gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih eden Aslan'ın yıllar sonraki görüntüsü, "Bakışları hiç değişmemiş" yorumlarını beraberinde getirdi.

Giriş Tarihi: 23.07.2026 07:44 Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 07:50
Adile Naşit ve Münir Özkul’un oğlu büyüdü! Neşeli Günler’in Tuncay’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Bakışları hiç değişmemiş

Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Neşeli Günler, aradan geçen onca yıla rağmen izleyicilerin gönlündeki yerini korumaya devam ediyor. Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen ve Ayşen Gruda gibi usta oyuncuları aynı hikayede buluşturan film, sıcak aile atmosferi ve hafızalara kazınan sahneleriyle Yeşilçam'ın klasikleri arasına adını yazdırdı. Filmin küçük oyuncularından Tuncay ise özellikle masum tavırları ve duygu yüklü sahneleriyle izleyenlerin hafızasında silinmez bir iz bıraktı.

Adile Naşit ve Münir Özkul’un oğlu büyüdü! Neşeli Günler’in Tuncay’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Bakışları hiç değişmemiş

Neşeli Günler'in finalinde gözyaşları içinde söylediği "Siz benim babamsınız" sözleriyle izleyicileri duygulandıran Tuncay karakteri, yıllar geçse de unutulmadı.

Adile Naşit ve Münir Özkul’un oğlu büyüdü! Neşeli Günler’in Tuncay’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Bakışları hiç değişmemiş

O dönem henüz çocuk yaşta olan ve bu rolle geniş bir hayran kitlesine ulaşan isim ise Necati Aslan'dı. 1966 yılında Malatya'da dünyaya gelen Aslan, Yeşilçam'ın hareketli dönemlerinde farklı yapımlarda da rol aldı.

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Adile Naşit ve Münir Özkul’un oğlu büyüdü! Neşeli Günler’in Tuncay’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Bakışları hiç değişmemiş

Ancak yıllar ilerledikçe ekranlardan uzaklaşan Necati Aslan, şimdilerde hayatını daha sakin ve gözlerden uzak bir şekilde sürdürüyor.

Adile Naşit ve Münir Özkul’un oğlu büyüdü! Neşeli Günler’in Tuncay’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Bakışları hiç değişmemiş

Aradan geçen onca yılın ardından Necati Aslan, sosyal medyada paylaşılan güncel fotoğraflarıyla yeniden odak noktası oldu.

Adile Naşit ve Münir Özkul’un oğlu büyüdü! Neşeli Günler’in Tuncay’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Bakışları hiç değişmemiş

Çocuk yaşta yakaladığı şöhretin ardından gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Aslan'ın son halini görenler, "Bakışları hiç değişmemiş" demekten kendini alamadı.

Adile Naşit ve Münir Özkul’un oğlu büyüdü! Neşeli Günler’in Tuncay’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Bakışları hiç değişmemiş

Şimdilerde olgun bir yaşta olan ve saçlarına aklar düşen ünlü ismin son hali, sinemaseverlere hem "Zaman ne çabuk geçiyor" dedirtti hem de Yeşilçam'ın o eski, sıcak günlerine dair tatlı bir nostalji dalgası yaşattı.

Adile Naşit ve Münir Özkul’un oğlu büyüdü! Neşeli Günler’in Tuncay’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Bakışları hiç değişmemiş

TARKAN'IN KÜÇÜKLÜĞÜNÜ CANLANDIRAN OYUNCUNUN KİM OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

Türk sinemasının efsanevi karakterlerinden Tarkan'ın "Gümüş Eyer" filmindeki çocuk halini canlandıran küçük oyuncunun kim olduğunu biliyor muydunuz?

Adile Naşit ve Münir Özkul’un oğlu büyüdü! Neşeli Günler’in Tuncay’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Bakışları hiç değişmemiş

1970 yapımı bu klasik filmde Tarkan'ın çocukluğuna hayat veren isim, aslında Tarkan'ı canlandıran Kartal Tibet'in kendi oğlu Kanat Tibet'ti.

Adile Naşit ve Münir Özkul’un oğlu büyüdü! Neşeli Günler’in Tuncay’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Bakışları hiç değişmemiş

Kanat Tibet, sinema kariyerine henüz çocuk yaşta başlamış olsa da, yıllar içinde kamera önünden uzaklaşıp farklı alanlarda varlık göstermeye devam etti.

Adile Naşit ve Münir Özkul’un oğlu büyüdü! Neşeli Günler’in Tuncay’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Bakışları hiç değişmemiş

1989 yılından bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yaşamını sürdüren Kanat Tibet, burada hem oyunculuk hem de yapımcılık faaliyetlerinde bulundu. 1996–1997 ve 1999–2000 yılları arasında İstanbul'da iki televizyon dizisinin yürütücü yapımcılığını üstlenen Tibet, sektöre olan bağlılığını sürdürdü.

Adile Naşit ve Münir Özkul’un oğlu büyüdü! Neşeli Günler’in Tuncay’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Bakışları hiç değişmemiş

Günümüzde Sacramento'da yaşayan Kanat Tibet, kariyerine devam ediyor. Aynı zamanda oyunculuk sevgisinden hiç vazgeçmeyen Tibet, Kuzey Kaliforniya'daki çeşitli tiyatro oyunlarında destekleyici rollerde sahne aldı.

Adile Naşit ve Münir Özkul’un oğlu büyüdü! Neşeli Günler’in Tuncay’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Bakışları hiç değişmemiş

2000 yılından bu yana birçok tiyatro projesinde yer aldı. Ayrıca çocuklarla çalışarak onlara temel oyunculuk eğitimleri veriyor.

Adile Naşit ve Münir Özkul’un oğlu büyüdü! Neşeli Günler’in Tuncay’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Bakışları hiç değişmemiş

ÇOCUKLUK HALİYLE ŞAŞIRTAN BİR DİĞER ÜNLÜ

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan "Yumurcak" serisi, Türk sinema tarihine damgasını vurmuş yapımların başında geliyor.

Adile Naşit ve Münir Özkul’un oğlu büyüdü! Neşeli Günler’in Tuncay’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Bakışları hiç değişmemiş

Sevimliliği, oyunculuk yeteneği ve neşesiyle milyonların kalbini kazanan Yumurcak, bir dönemin en sevilen çocuk yıldızıydı. Peki, bu minik yıldız kimdi? Meğer Türkiye'nin efsane oyuncularından Filiz Akın'ın oğlu İlker İnanoğluymuş!

Adile Naşit ve Münir Özkul’un oğlu büyüdü! Neşeli Günler’in Tuncay’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Bakışları hiç değişmemiş

İLKER İNANOĞLU'NUN HAYATI VE KARİYERİ
20 Ağustos 1965'te İstanbul'da dünyaya gelen İlker İnanoğlu, Türk sinemasının iki dev ismi Filiz Akın ve Türker İnanoğlu'nun oğludur.

Adile Naşit ve Münir Özkul’un oğlu büyüdü! Neşeli Günler’in Tuncay’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Bakışları hiç değişmemiş

Daha çocuk yaşlarda sinemaya adım atan İnanoğlu, 1969 yapımı "Yumurcak" filmi ile büyük çıkış yaptı. Ardından "Yumurcağın Tatlı Rüyaları", "Küçük Kovboy", "Yumurcak Küçük Şahit" gibi filmlerle bir dönemin fenomen ismi oldu.

Adile Naşit ve Münir Özkul’un oğlu büyüdü! Neşeli Günler’in Tuncay’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Bakışları hiç değişmemiş

Antalya Film Festivali'nde "En İyi Çocuk Oyuncu" ödülünü kazanarak başarısını taçlandırdı.

Adile Naşit ve Münir Özkul’un oğlu büyüdü! Neşeli Günler’in Tuncay’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Bakışları hiç değişmemiş

Eğitimine İsviçre ve ABD'de devam eden İnanoğlu, daha sonra Türkiye'ye dönerek oyunculuk ve yapımcılığa ağırlık verdi.

Adile Naşit ve Münir Özkul’un oğlu büyüdü! Neşeli Günler’in Tuncay’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Bakışları hiç değişmemiş

2000'li yıllarda "Kurşun Asker, Doktorlar, Alev Alev, Hayat Yolunda" gibi dizilerde rol aldı. Ancak onu geniş kitlelere yeniden tanıtan rol, "Arka Sokaklar" dizisinde hayat verdiği Engin Balkan karakteri oldu.

Adile Naşit ve Münir Özkul’un oğlu büyüdü! Neşeli Günler’in Tuncay’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Bakışları hiç değişmemiş

Özel hayatında ise Biricik Suden, Chloe ve Yeşim Salkım ile yaptığı evliliklerle gündeme geldi. Chloe'den dünyaya gelen Berke adında bir oğlu bulunuyor.

Adile Naşit ve Münir Özkul’un oğlu büyüdü! Neşeli Günler’in Tuncay’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Bakışları hiç değişmemiş

PEKİ GÜNÜMÜZÜN DEĞİŞEN ÇOCUK OYUNCUSUNU GÖRDÜNÜZ MÜ?

Ekranların unutulmaz dizilerinden "Yaprak Dökümü", yıllar geçse de izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Finalinin üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen tekrar bölümleri hâlâ büyük bir izleyici kitlesi tarafından izleniyor.

Adile Naşit ve Münir Özkul’un oğlu büyüdü! Neşeli Günler’in Tuncay’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Bakışları hiç değişmemiş

Yaprak Dökümü dizisinin Ayşe'si Şebnem Ceceli büyüdü. Halil Ergün, Güven Hokna, Gökçe Bahadır ve Bennu Yıldırımlar ile rol alan Ayşe karakteri Şebnem Ceceli, güzeller güzeli bir genç kız oldu.

Adile Naşit ve Münir Özkul’un oğlu büyüdü! Neşeli Günler’in Tuncay’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Bakışları hiç değişmemiş

Ceceli, yıllar sonra ortaya çıkan görüntüsüyle sosyal medyada gündem oldu.

Adile Naşit ve Münir Özkul’un oğlu büyüdü! Neşeli Günler’in Tuncay’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Bakışları hiç değişmemiş

Çocuk yaşta ekran karşısına geçen Ceceli şimdilerde 24 yaşında genç bir kız... Paylaşılan son kareleri kısa sürede büyük ilgi görürken, birçok izleyici değişimine şaşkınlığını gizleyemedi.