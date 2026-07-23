Adile Naşit ve Münir Özkul’un oğlu büyüdü! Neşeli Günler’in Tuncay’ı yıllar sonra ortaya çıktı: “Bakışları hiç değişmemiş”

Adile Naşit ve Münir Özkul'un başrollerini paylaştığı Yeşilçam klasiği Neşeli Günler'in masum bakışlarıyla hafızalara kazınan minik Tuncay'ını hatırlamayan yoktur. Filmin unutulmaz finalinde söylediği "Siz benim babamsınız" repliğiyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Necati Aslan, aradan geçen yılların ardından yeniden gündeme geldi. Çocuk yaşta şöhreti yakaladıktan sonra gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih eden Aslan'ın yıllar sonraki görüntüsü, "Bakışları hiç değişmemiş" yorumlarını beraberinde getirdi.