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Afra Saraçoğlu’ndan tatil pozu! Beğeni yağdı!

ATV'nin 'A.B.İ.' dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'yla başrol oynayan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, dizinin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Afra Saraçoğlu, bugün tatilde çekildiği pozuyla gündem oldu. İşte o poz!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 04.08.2026 19:07 Güncelleme Tarihi: 04.08.2026 19:30
Afra Saraçoğlu’ndan tatil pozu! Beğeni yağdı!

Son olarak atv'nin reyting rekorları kıran dizisi 'A.B.İ.'de Çağla karakterine can veren oyuncu Afra Saraçoğlu herm kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

Afra Saraçoğlu’ndan tatil pozu! Beğeni yağdı!

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz aylarda Poyraz Yosmaoğlu ile yaşadığı ilişkiyle özel hayatında yeni bir sayfa açmıştı.

Afra Saraçoğlu’ndan tatil pozu! Beğeni yağdı!

Son dönemde aşk hayatıyla gündemde olan Saraçoğlu, bu kez sevgilisiyle birlikte görüntülenmesiyle dikkat çekmişti.

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Afra Saraçoğlu’ndan tatil pozu! Beğeni yağdı!

Geceyi birlikte geçiren çift, dönüş sırasında magazin kameralarına yakalanmıştı. Saraçoğlu'nu evine bırakan Yosmaoğlu araç başında görüntülenirken, flaşların patlaması ikiliyi hazırlıksız yakalamıştı.

Afra Saraçoğlu’ndan tatil pozu! Beğeni yağdı!

"DAHA SONRA KONUŞALIM"

Kameraları fark eden ünlü oyuncunun kısa süreli şaşkınlık yaşadığı ve yüzünü kapatmaya çalıştığı anlar objektiflere yansımıştı. Eliyle yüzünü kapatan Saraçoğlu, basın mensuplarına "Arkadaşlar, Daha sonra konuşalım" ifadelerini kullanmıştı.

Afra Saraçoğlu’ndan tatil pozu! Beğeni yağdı!

SEZON YORGUNLUĞUNU ATIYOR

Dizinin sezona girmesini fırsat bilen Afra Saraçoğlu, tatile çıkarak sezonun yorgunluğunu atıyor.

Afra Saraçoğlu’ndan tatil pozu! Beğeni yağdı!

SON PAYLAŞIMLA İLGİ TOPLADI

Ünlü oyuncu, çıktığı tatilden yaptığı paylaşımla bugün dikkatleri üzerine çekti.

Afra Saraçoğlu’ndan tatil pozu! Beğeni yağdı!

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Afra Saraçoğlu'na sosyal medya üzerinden beğeni ve yorum yağdı.

Afra Saraçoğlu’ndan tatil pozu! Beğeni yağdı!

İşte Afra Saraçoğlu'nun tatilden o pozu!

Afra Saraçoğlu’ndan tatil pozu! Beğeni yağdı!

Öte yandan sosyal medya hesabı Instagram'da 10 milyonu aşkın takipçisi bulunan güzel oyuncu annesiyle paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

Afra Saraçoğlu’ndan tatil pozu! Beğeni yağdı!

Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Saraçoğlu'nu herkes tanıyor. Peki yıldız oyuncunun babasını gördünüz mü?

Afra Saraçoğlu’ndan tatil pozu! Beğeni yağdı!

BABASININ KOPYASI ÇIKTI

İşte Afra Saraçoğlu'nun babası Uğur Saraçoğlu...

Saraçoğlu, babası Uğur Saraçoğlu'nun kopyası çıktı. Baba- kızın şaşırtıcı benzerlikleri dikkat çekti.

Afra Saraçoğlu’ndan tatil pozu! Beğeni yağdı!

Sadece Afra Saraçoğlu değil... Magazin dünyasında babalarına olan benzerlikleri ve onlara olan derin bağlarıyla tanınan pek çok isim var.

Afra Saraçoğlu’ndan tatil pozu! Beğeni yağdı!

Bu isimlerin başında ise, her paylaşımıyla yürekleri burkan Pınar Altuğ geliyor. İşte Altuğ'un babasına olan o dinmeyen özlemi...

Ekranların sevilen isimlerinden Pınar Altuğ, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatındaki duygusal paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Afra Saraçoğlu’ndan tatil pozu! Beğeni yağdı!

Uzun yıllardır izleyiciyle güçlü bir bağ kuran ünlü oyuncu, özellikle babasına duyduğu özlemle zaman zaman takipçilerini duygulandırıyor.

Afra Saraçoğlu’ndan tatil pozu! Beğeni yağdı!

Pınar Altuğ, henüz 17 yaşındayken, hayatında çok önemli bir yere sahip olan babası Niyazi Üçer Altuğ'u geçirdiği bir trafik kazasında kaybetmişti.

Afra Saraçoğlu’ndan tatil pozu! Beğeni yağdı!

Altuğ'un genç yaşta yaşadığı bu büyük kayıp, güzel oyuncunun hayatında derin izler bıraktı.

Afra Saraçoğlu’ndan tatil pozu! Beğeni yağdı!

Baba hasretini her fırsatta dile getiren Pınar Altuğ, son olarak 35 yıl önce kaybettiği babasını nostaljik bir kareyle andı.

Afra Saraçoğlu’ndan tatil pozu! Beğeni yağdı!

"ÇOK ÖZLÜYORUM SENİ"

51 yaşındaki ünlü oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa "Çok özlüyorum seni" notunu düştü. Altuğ'un bu duygusal paylaşımı, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Afra Saraçoğlu’ndan tatil pozu! Beğeni yağdı!

Peki diğer ünlü isimlerin babalarını daha önce görmüş müydünüz?

Afra Saraçoğlu’ndan tatil pozu! Beğeni yağdı!

ASLI ENVER

Afra Saraçoğlu’ndan tatil pozu! Beğeni yağdı!

ASLI ENVER VE BABASI

Afra Saraçoğlu’ndan tatil pozu! Beğeni yağdı!

YASMİN ERBİL

Afra Saraçoğlu’ndan tatil pozu! Beğeni yağdı!

YASMİN ERBİL VE BABASI MEHMET ALİ ERBİL

Afra Saraçoğlu’ndan tatil pozu! Beğeni yağdı!

SERENAY SARIKAYA