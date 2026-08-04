Afra Saraçoğlu’ndan tatil pozu! Beğeni yağdı!

Son olarak atv'nin reyting rekorları kıran dizisi 'A.B.İ.'de Çağla karakterine can veren oyuncu Afra Saraçoğlu herm kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz aylarda Poyraz Yosmaoğlu ile yaşadığı ilişkiyle özel hayatında yeni bir sayfa açmıştı. Son dönemde aşk hayatıyla gündemde olan Saraçoğlu, bu kez sevgilisiyle birlikte görüntülenmesiyle dikkat çekmişti. Geceyi birlikte geçiren çift, dönüş sırasında magazin kameralarına yakalanmıştı. Saraçoğlu'nu evine bırakan Yosmaoğlu araç başında görüntülenirken, flaşların patlaması ikiliyi hazırlıksız yakalamıştı. 'DAHA SONRA KONUŞALIM' Kameraları fark eden ünlü oyuncunun kısa süreli şaşkınlık yaşadığı ve yüzünü kapatmaya çalıştığı anlar objektiflere yansımıştı. Eliyle yüzünü kapatan Saraçoğlu, basın mensuplarına 'Arkadaşlar, Daha sonra konuşalım' ifadelerini kullanmıştı. SEZON YORGUNLUĞUNU ATIYOR Dizinin sezona girmesini fırsat bilen Afra Saraçoğlu, tatile çıkarak sezonun yorgunluğunu atıyor. SON PAYLAŞIMLA İLGİ TOPLADI Ünlü oyuncu, çıktığı tatilden yaptığı paylaşımla bugün dikkatleri üzerine çekti. BEĞENİ VE YORUM YAĞDI Afra Saraçoğlu'na sosyal medya üzerinden beğeni ve yorum yağdı. İşte Afra Saraçoğlu'nun tatilden o pozu! Öte yandan sosyal medya hesabı Instagram'da 10 milyonu aşkın takipçisi bulunan güzel oyuncu annesiyle paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Saraçoğlu'nu herkes tanıyor. Peki yıldız oyuncunun babasını gördünüz mü? BABASININ KOPYASI ÇIKTI İşte Afra Saraçoğlu'nun babası Uğur Saraçoğlu... Saraçoğlu, babası Uğur Saraçoğlu'nun kopyası çıktı. Baba- kızın şaşırtıcı benzerlikleri dikkat çekti. Sadece Afra Saraçoğlu değil... Magazin dünyasında babalarına olan benzerlikleri ve onlara olan derin bağlarıyla tanınan pek çok isim var. Bu isimlerin başında ise, her paylaşımıyla yürekleri burkan Pınar Altuğ geliyor. İşte Altuğ'un babasına olan o dinmeyen özlemi... Ekranların sevilen isimlerinden Pınar Altuğ, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatındaki duygusal paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Uzun yıllardır izleyiciyle güçlü bir bağ kuran ünlü oyuncu, özellikle babasına duyduğu özlemle zaman zaman takipçilerini duygulandırıyor. Pınar Altuğ, henüz 17 yaşındayken, hayatında çok önemli bir yere sahip olan babası Niyazi Üçer Altuğ'u geçirdiği bir trafik kazasında kaybetmişti. Altuğ'un genç yaşta yaşadığı bu büyük kayıp, güzel oyuncunun hayatında derin izler bıraktı. Baba hasretini her fırsatta dile getiren Pınar Altuğ, son olarak 35 yıl önce kaybettiği babasını nostaljik bir kareyle andı. 'ÇOK ÖZLÜYORUM SENİ' 51 yaşındaki ünlü oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa 'Çok özlüyorum seni' notunu düştü. Altuğ'un bu duygusal paylaşımı, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Peki diğer ünlü isimlerin babalarını daha önce görmüş müydünüz? ASLI ENVER ASLI ENVER VE BABASI YASMİN ERBİL YASMİN ERBİL VE BABASI MEHMET ALİ ERBİL SERENAY SARIKAYA SERENAY SARIKAYA VE BABASI PINAR DENİZ PINAR DENİZ VE BABASI CEYDA DÜVENCİ CEYDA DÜVENCİ VE BABASI İSMAİL DÜVENCİ YALÇIN DÜMER YALÇIN DÜMER VE BABASI EKREM DÜMER DENİZ HAMZAOĞLU DENİZ HAMZAOĞLU VE BABASI HAYATİ HAMZAOĞLU MAHMUT TUNCER VE KIZI GİZEM DEMET AKALIN DEMET AKALIN VE BABASI ALİ AKALIN SEREN SERENGİL SEREN SERENGİLN VE BABASI ÖZTÜRK SERENGİL BURAK ÖZÇİVİT BURAK ÖZÇİVİT VE BABASI BÜLENT ÖZÇİVİT ESR EROL ESRA EROL VE BABASI SEYFİ GÖÇMEN IRMAK ÜNAL IRMAK ÜNAL VE BABASI CİHAN ÜNAL KIVANÇ TATLITUĞ KIVANÇ TATLITUĞ VE BABASI ERDEM TATLITUĞ FAHRİYE EVCEN FAHRİYE EVCEN VE BABASI RAMAZAN EVCEN BERGÜZAR KOREL BERGÜZAR KOREL VE BABASI TANJU KOREL ÖZGE ULUSOY ÖZGE ULUSOY VE BABASI HAYDAR ULUSOY ASLIŞAH ALKOÇLAR- NESLİŞAH ALKOÇLAR ASLIŞAH ALKOÇLAR- NESLİŞAH ALKOÇLAR VE BABASI ENDER ALKOÇLAR ALİ SUNAL ALİ SUNAL VE BABASI KEMAL SUNAL MURAT BOZ MURAT BOZ VE BABASI CAFER BOZ YONCA CEVHER YENEL YONCA CEVHER YENEL VE BABASI MAHMUT CEVHER ITIR ESEN ITIR ESEN VE BABASI HAYRİ ESEN YAPRAK ÖZDEMİROĞLU YAPRAK ÖZDEMİROĞLU VE BABASI ATİLLA ÖZDEMİROĞLU GÜLŞAH SOYDAN GÜLŞAH SOYDAN VE BABASI SELİM SOYDAN ALİZE GÖRDÜM ALİZE GÖRDÜM VE BABASI ALTAN GÖRDÜM FADİK SEVİN ATASOY FADİK SEVİN ATASOY VE BABASI SÖNMEZ ATASOY MURAT ARKIN MURAT ARKIN VE BABASI CÜNEYT ARKIN