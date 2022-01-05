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Afrodit Banu Alkan son videosu ile sosyal medyayı çalkaladı! Perde arkası ortaya çıktı

Afrodit lakaplı usta oyuncu Banu Alkan, sosyal medyanın diline düşmüştü. Türk sinemasının efsane isimlerinden Banu Alkan, sosyal medya hesabını da aktif şekilde kullanmaya başladı. Sosyal medya hesabından yılbaşı paylaşımı yapan Alkan'ın boşluğa öpücük yollaması sosyal medyada gündem olmuştu. Yeşilçam'ın yıldızı Banu Alkan paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Banu Alkan kendi kendine konuştuğu yeni yıl videosunun perde arkası ortaya çıktı.