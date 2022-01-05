Afrodit Banu Alkan son videosu ile sosyal medyayı çalkaladı! Perde arkası ortaya çıktı

Afrodit lakaplı usta oyuncu Banu Alkan, sosyal medyanın diline düşmüştü. Türk sinemasının efsane isimlerinden Banu Alkan, sosyal medya hesabını da aktif şekilde kullanmaya başladı. Sosyal medya hesabından yılbaşı paylaşımı yapan Alkan'ın boşluğa öpücük yollaması sosyal medyada gündem olmuştu. Yeşilçam'ın yıldızı Banu Alkan paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Banu Alkan kendi kendine konuştuğu yeni yıl videosunun perde arkası ortaya çıktı.
Yeni yıla girerken kendi kendine konuştuğu videosu ile sosyal medyada gündem olan Alkan, videonun perde arkasını programda anlattı.
Büyük starların katıldığı bir yapım şirketinin yeni yıl yemeğinde olduğunu söyleyen Alkan, videoda lobiden geçerken yeni yılını kutlayan insanlara cevap verdiğini söyledi…
Yeni yıla girerken kendi kendine konuştuğu videosu ile sosyal medyada gündem olan Banu Alkan, videonun perde arkasını 'Teve2 Magazin Masası' canlı yayınında anlattı.
Banu Alkan'ın sosyal medyada olay olan videosunun perde arkası ortaya çıktı!
"BİRÇOK KİŞİYLE KONUŞUYORUM"
Büyük starların katıldığı bir yapım şirketinin yeni yıl yemeğinde olduğunu belirten 63 yaşındaki oyuncu, söz konusu videoda lobiden geçerken yeni yılını kutlayan insanlara cevap verdiğini söyledi.
Banu Alkan, "Sosyal medyada 'Banu Hanım kiminle konuşuyor, hayalet mi?' diye yorumlar yapıldı.