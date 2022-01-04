Video Yaşam Banu Alkan'ın sosyal medyada olay olan videosunun perde arkası ortaya çıktı!
Banu Alkan'ın sosyal medyada olay olan videosunun perde arkası ortaya çıktı!

Banu Alkan'ın sosyal medyada olay olan videosunun perde arkası ortaya çıktı!

04.01.2022 | 13:19

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bolu’nun tatil merkezleri 1 milyon 206 bin 238 kişiyi ağırladı | Video 01:55
Bolu’nun tatil merkezleri 1 milyon 206 bin 238 kişiyi ağırladı | Video 04.01.2022 | 13:45
Bartın’da iki katlı ev alevlere teslim oldu | Video 01:06
Bartın’da iki katlı ev alevlere teslim oldu | Video 04.01.2022 | 13:44
Tomruk yüklü kamyonun altında kalan şoför hayatını kaybetti | Video 05:48
Tomruk yüklü kamyonun altında kalan şoför hayatını kaybetti | Video 04.01.2022 | 13:29
Twitch üzerinden dolandırıcılık şebekesine operasyon: 40 gözaltı | Video 00:58
Twitch üzerinden dolandırıcılık şebekesine operasyon: 40 gözaltı | Video 04.01.2022 | 13:29
Dolandırıcılar, twitch fenomenleri üzerinden 1 milyon dolarlık vurgun yapmışlar | Video 00:58
Dolandırıcılar, twitch fenomenleri üzerinden 1 milyon dolarlık vurgun yapmışlar | Video 04.01.2022 | 13:27
Adana’da şüpheli ölüm! Baba ve iki çocuğu evde ölü bulundu | Video 02:45
Adana'da şüpheli ölüm! Baba ve iki çocuğu evde ölü bulundu | Video 04.01.2022 | 13:25
Donan göletten kartpostallık görüntüler | Video 02:26
Donan göletten kartpostallık görüntüler | Video 04.01.2022 | 13:22
Kayseri’de hırsızın rahatlığı pes dedirtti | Video 01:59
Kayseri'de hırsızın rahatlığı pes dedirtti | Video 04.01.2022 | 13:29
İstanbul Gaziosmanpaşa’da pazaryeri kavgası; polisten pazarcılara gazlı müdahale 04:29
İstanbul Gaziosmanpaşa'da pazaryeri kavgası; polisten pazarcılara gazlı müdahale 04.01.2022 | 13:32
Banu Alkan’ın sosyal medyada olay olan videosunun perde arkası ortaya çıktı! 00:40
Banu Alkan'ın sosyal medyada olay olan videosunun perde arkası ortaya çıktı! 04.01.2022 | 13:19
Yavuz Donat | Demirel bana dedi ki... 08:04
Yavuz Donat | Demirel bana dedi ki... 04.01.2022 | 13:12
Direksiyonda saklanan uyuşturucu narkotik köpeği Atlas’tan kaçmadı 01:34
Direksiyonda saklanan uyuşturucu narkotik köpeği Atlas’tan kaçmadı 04.01.2022 | 12:47
Oto hırsızı tutuklandı 00:25
Oto hırsızı tutuklandı 04.01.2022 | 12:42
Yıllardır ev sahibi olma hayaliyle yanıp tutuşuyordu, hem evden hem de tüm birikiminden oldu | Video 04:46
Yıllardır ev sahibi olma hayaliyle yanıp tutuşuyordu, hem evden hem de tüm birikiminden oldu | Video 04.01.2022 | 12:04
10 köpeğin saldırısına uğrayan küçük Enes, 9 cerrahi operasyon geçirdi, 6-7 tane daha geçirmesi planlanıyor | Video 07:04
10 köpeğin saldırısına uğrayan küçük Enes, 9 cerrahi operasyon geçirdi, 6-7 tane daha geçirmesi planlanıyor | Video 04.01.2022 | 11:59
Kış mevsimin vazgeçilmezi salebe talep arttı | Video 03:41
Kış mevsimin vazgeçilmezi salebe talep arttı | Video 04.01.2022 | 11:59
Kadıköy’de rehine krizi! Kocasını bıçakladı kızını rehin aldı | Video 01:36
Kadıköy'de rehine krizi! Kocasını bıçakladı kızını rehin aldı | Video 04.01.2022 | 11:59
Beyaz örtüyle kaplanan ‘aşklar ve imparatorlar şehri’ görenleri cezbetti | Video 02:03
Beyaz örtüyle kaplanan ‘aşklar ve imparatorlar şehri' görenleri cezbetti | Video 04.01.2022 | 11:51
Mehmet Barlas | Karmaşık ekonomi 02:29
Mehmet Barlas | Karmaşık ekonomi 04.01.2022 | 11:46
Donan göletten kartpostallık görüntüler | Video 02:26
Donan göletten kartpostallık görüntüler | Video 04.01.2022 | 11:22

Banu Alkan'ın sosyal medyada tartışma konusu olan ve kendi kendine konuştuğu iddia edilen videonun perde arkası ortaya çıktı! Banu Alkan'ın sosyal medyada olay olan videosunda kendi kendine konuşmadığı otel lobisindekilere 'İyi yıllar' dileğinde bulunduğu ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA