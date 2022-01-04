Banu Alkan'ın sosyal medyada olay olan videosunun perde arkası ortaya çıktı!

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Banu Alkan'ın sosyal medyada tartışma konusu olan ve kendi kendine konuştuğu iddia edilen videonun perde arkası ortaya çıktı! Banu Alkan'ın sosyal medyada olay olan videosunda kendi kendine konuşmadığı otel lobisindekilere 'İyi yıllar' dileğinde bulunduğu ortaya çıktı.