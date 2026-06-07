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'Afrodit' olarak tanınmıştı! Yeşilçam yıldızı Banu Alkan'ın yıllarca saklı kalan gerçek adı ortaya çıktı...

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Banu Alkan, yıllardır kullandığı sahne adıyla tanınıyor. Güzelliği ve renkli kişiliğiyle adından söz ettiren sanatçının nüfustaki gerçek adı ise pek çok kişi tarafından bilinmiyor. İşte merak edilen o isim...

Giriş Tarihi: 07.06.2026 16:14 Güncelleme Tarihi: 07.06.2026 19:55
’Afrodit’ olarak tanınmıştı! Yeşilçam yıldızı Banu Alkan’ın yıllarca saklı kalan gerçek adı ortaya çıktı...

Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızları arasında gösterilen Banu Alkan, hem oyunculuğu hem de dikkat çeken güzelliğiyle bir döneme damga vurdu.

’Afrodit’ olarak tanınmıştı! Yeşilçam yıldızı Banu Alkan’ın yıllarca saklı kalan gerçek adı ortaya çıktı...

Kariyeri boyunca rol aldığı filmlerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan sanatçı, özellikle "Taksi Şoförü" ve "Ağla Gözlerim" gibi yapımlarla adını sinema tarihine yazdırdı.

’Afrodit’ olarak tanınmıştı! Yeşilçam yıldızı Banu Alkan’ın yıllarca saklı kalan gerçek adı ortaya çıktı...

Sarı saçları, kendine özgü tarzı ve ekranlara yansıyan enerjisiyle dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Alkan, yıllar boyunca magazin dünyasının da vazgeçilmez figürleri arasında yer aldı.

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’Afrodit’ olarak tanınmıştı! Yeşilçam yıldızı Banu Alkan’ın yıllarca saklı kalan gerçek adı ortaya çıktı...

Güzelliği nedeniyle kendisine, Yunan mitolojisindeki aşk ve güzellik tanrıçasına gönderme yapılarak "Afrodit" lakabı verildi.

’Afrodit’ olarak tanınmıştı! Yeşilçam yıldızı Banu Alkan’ın yıllarca saklı kalan gerçek adı ortaya çıktı...

Ancak ünlü oyuncuyla ilgili yıllardır pek çok kişinin bilmediği bir detay yeniden gündeme geldi. Herkes onu Banu Alkan adıyla tanısa da bu isim aslında sanatçının sahne adıydı.

’Afrodit’ olarak tanınmıştı! Yeşilçam yıldızı Banu Alkan’ın yıllarca saklı kalan gerçek adı ortaya çıktı...

Uzun yıllardır kullandığı bu isimle hafızalara kazınan Yeşilçam yıldızının gerçek adının Liz Remka Rebronja olduğu ortaya çıktı.

’Afrodit’ olarak tanınmıştı! Yeşilçam yıldızı Banu Alkan’ın yıllarca saklı kalan gerçek adı ortaya çıktı...

Bu bilgi, sanatçının hayranları arasında şaşkınlık yaratırken magazin gündeminde de dikkat çeken konular arasına girdi.

’Afrodit’ olarak tanınmıştı! Yeşilçam yıldızı Banu Alkan’ın yıllarca saklı kalan gerçek adı ortaya çıktı...

GERÇEK ADI BAMBAŞKA OLAN BİR DİĞER İSİM: MUAZZEZ ERSOY

Nostalji kraliçesi olarak da bilinen Muazzez Ersoy, Türk müziğinin sevilen isimleri arasında yer alıyor. Hem sesi hem de duruşuyla sevenlerinin takdirini toplayan usta sanatçı hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

’Afrodit’ olarak tanınmıştı! Yeşilçam yıldızı Banu Alkan’ın yıllarca saklı kalan gerçek adı ortaya çıktı...

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve sahnedeki asaletiyle dikkat çeken Ersoy, her şarkısında dinleyicilere adeta duygusal bir yolculuk yaşatıyor. Türk sanat müziğine kattığı değer ve unutulmaz yorumları sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan sanatçı, nostaljiye olan tutkusunu her performansında gözler önüne seriyor.

’Afrodit’ olarak tanınmıştı! Yeşilçam yıldızı Banu Alkan’ın yıllarca saklı kalan gerçek adı ortaya çıktı...

Sahnedeki güçlü varlığının yanı sıra mütevazı kişiliğiyle de gönüllerde taht kuran Muazzez Ersoy, kariyerinin her döneminde adından övgüyle söz ettirmeyi başardı. Sanatına duyduğu saygı, seçtiği eserlerdeki titizlik ve yıllar içinde değişmeyen kalitesiyle, Türk müziğinin en özel isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

’Afrodit’ olarak tanınmıştı! Yeşilçam yıldızı Banu Alkan’ın yıllarca saklı kalan gerçek adı ortaya çıktı...

Usta sanatçı, son dönemde gerçek adıyla da merak konusu oldu.

’Afrodit’ olarak tanınmıştı! Yeşilçam yıldızı Banu Alkan’ın yıllarca saklı kalan gerçek adı ortaya çıktı...

Sahne ismini geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Türk müziğinin güçlü sesi Muazzez Abacı'dan ve soyadını ise yine Türk müziğine adını altın harflerle yazdıran Bülent Ersoy'dan alan Muazzez Ersoy, gerçek adı bakın ne çıktı.

’Afrodit’ olarak tanınmıştı! Yeşilçam yıldızı Banu Alkan’ın yıllarca saklı kalan gerçek adı ortaya çıktı...

Muazzez Ersoy'un gerçek adının Hatice Yıldız Levent olduğunu duyan hayranları büyük şaşkınlık yaşadı.

’Afrodit’ olarak tanınmıştı! Yeşilçam yıldızı Banu Alkan’ın yıllarca saklı kalan gerçek adı ortaya çıktı...

ASENA'NIN GERÇEK ADI DA ÇOK BAŞKAYMIŞ!

Dans kariyerine genç yaşta başlayan Asena, 2000'li yıllarda oryantal dansı popüler kültürle buluşturan isimlerden biri oldu. Televizyon programları, yarışmalar ve gösterilerle adını geniş kitlelere duyurdu. Sahne tarzı ve özgün koreografileriyle dönemin ikonlarından biri haline geldi.

’Afrodit’ olarak tanınmıştı! Yeşilçam yıldızı Banu Alkan’ın yıllarca saklı kalan gerçek adı ortaya çıktı...

Ününü 'İbo Show'la yakalayan Asena, 2017 yılında Hasan Dere ile evlenerek Almanya'ya yerleşmiş ve kariyerine ara vermişti.

’Afrodit’ olarak tanınmıştı! Yeşilçam yıldızı Banu Alkan’ın yıllarca saklı kalan gerçek adı ortaya çıktı...

Ardından 8 yıl evliliğini sonlandırma kararı alan ünlü dansçı, tekrar sahnelere döndü.

’Afrodit’ olarak tanınmıştı! Yeşilçam yıldızı Banu Alkan’ın yıllarca saklı kalan gerçek adı ortaya çıktı...

Ünlü isim kariyerine kaldığı yerden devam ederken hakkında ortaya çıkan bu haber hayranlarını şaşırttı. Meğer Asena olarak tanıdığımız ünlü oryantalin gerçek adı çok başkaymış.

’Afrodit’ olarak tanınmıştı! Yeşilçam yıldızı Banu Alkan’ın yıllarca saklı kalan gerçek adı ortaya çıktı...

Hepimizin 'Asena' olarak tanıdığı ünlü oryantalin gerçek adı ise Onur Çakmak.

’Afrodit’ olarak tanınmıştı! Yeşilçam yıldızı Banu Alkan’ın yıllarca saklı kalan gerçek adı ortaya çıktı...

PEKİ SİBEL CAN'IN GERÇEK İSMİNİ BİLİYOR MUYDUNUZ?

Uzun yıllardır hayranlıkla dinlediğimiz ve Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Sibel Can hakkında çoğumuzun bilmediği bir gerçek ortaya çıktı!

’Afrodit’ olarak tanınmıştı! Yeşilçam yıldızı Banu Alkan’ın yıllarca saklı kalan gerçek adı ortaya çıktı...

Hem güzelliği hem de başarılı kariyeriyle adından söz ettiren ünlü şarkıcının asıl adı, düşündüğünüzden farklıymış…

’Afrodit’ olarak tanınmıştı! Yeşilçam yıldızı Banu Alkan’ın yıllarca saklı kalan gerçek adı ortaya çıktı...

Ünlü sanatçının adı, yıllardır bildiğimiz gibi "Sibel Can" değilmiş! Nüfus kayıtlarında bambaşka bir isme sahip olan sanatçı, aslen Yugoslav göçmeni bir ailenin kızı ve gerçek adı Sibel Cangüre.

’Afrodit’ olarak tanınmıştı! Yeşilçam yıldızı Banu Alkan’ın yıllarca saklı kalan gerçek adı ortaya çıktı...

Sahne hayatına adım attığı ilk yıllarda babasının soyadı olan "Cangüre"yi kullanan sanatçı, zamanla bu soyadı kısaltarak "Can" ismini tercih etti. Bu değişiklik, hem sahnede daha akılda kalıcı bir isim sağlamış hem de kariyerinde yeni bir dönemin kapılarını aralamış oldu.

’Afrodit’ olarak tanınmıştı! Yeşilçam yıldızı Banu Alkan’ın yıllarca saklı kalan gerçek adı ortaya çıktı...

GERÇEK İSMİYLE ŞAŞIRTAN BİR DİĞER ÜNLÜ: ZARA

Şarkıcı, yıllar içinde hem sesi hem de imajıyla adından sıkça söz ettirdi. Ancak son dönemdeki değişimi hayranlarını adeta şaşkına çevirdi. Özellikle verdiği kilolar sayesinde bambaşka bir görünüme kavuşan sanatçının, gündemdeki değişimiyle ilgili yeni bir gerçek ortaya çıktı.

’Afrodit’ olarak tanınmıştı! Yeşilçam yıldızı Banu Alkan’ın yıllarca saklı kalan gerçek adı ortaya çıktı...

Zara, sosyal medyada paylaştığı son fotoğraflarında hem fit görüntüsü hem de tarzıyla beğeni topladı. Sanatçının sağlıklı yaşam ve spor rutinine bağlı olarak gerçekleştirdiği kilo kaybı, onun bambaşka bir imaj kazanmasına yardımcı oldu.

’Afrodit’ olarak tanınmıştı! Yeşilçam yıldızı Banu Alkan’ın yıllarca saklı kalan gerçek adı ortaya çıktı...

Hayranları, Zara'nın hem müzik kariyerindeki başarısını hem de yaşam tarzındaki değişimi takdirle karşılıyor. Ünlü isim, verdiği kiloların yanı sıra enerjik ve pozitif duruşuyla da dikkat çekiyor.