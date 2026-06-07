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'Afrodit' olarak tanınmıştı! Yeşilçam yıldızı Banu Alkan'ın yıllarca saklı kalan gerçek adı ortaya çıktı...
'Afrodit' olarak tanınmıştı! Yeşilçam yıldızı Banu Alkan'ın yıllarca saklı kalan gerçek adı ortaya çıktı...
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Banu Alkan, yıllardır kullandığı sahne adıyla tanınıyor. Güzelliği ve renkli kişiliğiyle adından söz ettiren sanatçının nüfustaki gerçek adı ise pek çok kişi tarafından bilinmiyor. İşte merak edilen o isim...
Giriş Tarihi: 07.06.2026 16:14
Güncelleme Tarihi: 07.06.2026 19:55