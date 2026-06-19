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Ahmet Çakar ve Fırat Aydınus’tan “Altı Üstü İstanbul” yorumu: “Altı üstü penaltı”

atv ekranlarında yayın hayatına başlayan ve kısa sürede izleyicinin beğenisini kazanan NTC Medya imzalı "Altı Üstü İstanbul", bu kez nefes kesen futbol sahneleriyle gündeme geldi. Dizide iki arkadaş grubunun kıyasıya mücadele ettiği maçta yaşanan tartışmalı pozisyon, Türk futbolunun efsane hakemleri Ahmet Çakar ve Fırat Aydınus tarafından Libero TV'de mercek altına alındı.

Giriş Tarihi: 19.06.2026 11:13 Güncelleme Tarihi: 19.06.2026 11:30
Ahmet Çakar ve Fırat Aydınus’tan Altı Üstü İstanbul yorumu: Altı üstü penaltı

Pozisyonu adeta gerçek bir derbi maçı inceler gibi saniye saniye değerlendiren ikili, VAR odasındaymışçasına yorumlarda bulundu.

Ahmet Çakar ve Fırat Aydınus’tan Altı Üstü İstanbul yorumu: Altı üstü penaltı

Yeni diziyi yakından takip ettiğini belirten Fırat Aydınus, pozisyondaki kontrolsüz müdahaleye dikkat çekerek kararını "Altı Üstü penaltı!" sözleriyle açıkladı. Ahmet Çakar da Aydınus'a destek vererek pozisyonun tartışmasız bir penaltı olduğunu söyledi.

Ahmet Çakar'dan 'Altı Üstü İstanbul' yorumu | Video

Ahmet Çakar ve Fırat Aydınus’tan Altı Üstü İstanbul yorumu: Altı üstü penaltı

Sınıf çatışmalarını, dostluğu ve futbol tutkusunu ekrana taşıyan "Altı Üstü İstanbul", sürükleyici hikâyesinin yanı sıra gerçekçiliğiyle öne çıkan futbol sahneleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Fırat Aydınus'tan 'Altı Üstü İstanbul' yorumu | Video

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Haber Girişi Pınar Efe - Editör