Ahmet Çakar ve Fırat Aydınus’tan “Altı Üstü İstanbul” yorumu: “Altı üstü penaltı”

Yeni diziyi yakından takip ettiğini belirten Fırat Aydınus, pozisyondaki kontrolsüz müdahaleye dikkat çekerek kararını "Altı Üstü penaltı!" sözleriyle açıkladı. Ahmet Çakar da Aydınus'a destek vererek pozisyonun tartışmasız bir penaltı olduğunu söyledi.

Ahmet Çakar'dan 'Altı Üstü İstanbul' yorumu | Video