Televizyon ekranlarının tanınan simalarından Ahu Yağtu, yer aldığı projelerdeki performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 'Kardeşlerim' dizisinde canlandırdığı Suzan karakteriyle geniş bir hayran kitlesi kazanan oyuncu, geçtiğimiz günlerde kariyerinin ilk yıllarına uzanan nostaljik bir kareyle gündeme geldi. Ahu Yağtu'nun televizyon dünyasındaki bu popülerliğe henüz ulaşmadığı, podyumlarda yeni yeni boy gösterdiği 90'lı yıllara ait bir gençlik fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı olan karede, sağ tarafta yer alan kısa saçlı genç kızın Ahu Yağtu olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyememişti. Dönemin modası olan ince kaşları ve küt kesim saçlarıyla objektife poz veren oyuncunun, aradan geçen yıllara rağmen karakteristik yüz hatlarını ve bakışlarındaki o doğal ifadeyi korumuş olması dikkatli gözlerden kaçmamıştı. Kariyerine model olarak adım atıp ardından televizyon dünyasında kendine yer edinen ismin bu nostaljik fotoğrafı, takipçilerini geçmişe götürmüştü. YENİ PAYLAŞIMLARIYLA İLGİ TOPLADI Daha önce nostaljik paylaşımıyla ilgi çeken Ahu Yağtu, doğum gününe özel paylaşımlarla ilgi odağı oldu. SEVGİLİSİYLE MISIR TATİLİNE ÇIKTI Ünlü oyuncu Yağtu, sevgilisi Bora Cengiz'le birlikte yeni yaşını Mısır tatilinde kutladı. HAVUZ POZLARI Oyuncu, havuza girdiği anları takipçileriyle paylaştı. PASTASIYLA POZ VERMEYİ DE İHMAL ETMEDİ Ahu Yağtu, tatilde doğum günü pastasıyla da poz verdi. BİRLİKTE AT BİNDİLER Ahu Yağtu, 48'inci yaş gününü sevgilisi Bora Cengiz ile birlikte kutladı. Ünlü çift, at da bindi. YEŞİLÇAM GÜZELİ DE GEÇMİŞE GÖTÜRMÜŞTÜ... Türk sinemasının altın çağında güzelliği ve sergilediği performanslarla adını tarihe altın harflerle yazdıran efsane oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sinema perdesinden uzak kalsa da hayranlarının radarından hiç çıkmıyor. Tarık Akan ile başrolü paylaştığı 'Ah Nerede' filminin hırçın Zehra'sı, 'Gırgıriye' serisinin neşeli Güllü'sü olarak milyonların kalbinde taht kuran usta sanatçı, zamansız güzelliğiyle yıllara meydan okumaya devam ediyor. Beyaz perdedeki ikonik duruşuyla hafızalara kazınan Gülşen Bubikoğlu, şimdilerde zaman zaman hayranlarıyla buluştuğu dijital dünyada adından söz ettiriyor. Yaşına rağmen koruduğu zarafeti, kendine has stili ve doğal güzelliğiyle her dönem parmakla gösterilen efsane isim, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Sosyal medyadaki güçlü etkileşimiyle genç kuşakların da hayranlığını kazanan efsane güzel Gülşen Bubikoğlu, son olarak hesabından yaptığı sürpriz bir paylaşımla gündeme oturmuştu. Takipçilerini adeta zaman tüneline sokan usta oyuncu, geçmiş yıllara ait bir fotoğrafını 'nostalji' notuyla yayınlamıştı. Şu an 71 yaşında olan usta sanatçının hem o dönemki güzelliğini gözler önüne seren hem de bugünkü asaletine selam gönderen bu karesi, kısa sürede binlerce beğeni alarak sosyal medyada adeta nostalji rüzgarları estirmişti. NOSTALJİ RÜZGARI ESTİREN BİR DİĞER İSİM MAVİ BONCUK OLMUŞTU... Sosyal medya hesaplarında paylaşılan nostaljik fotoğraflar, takipçileri zaman zaman geçmişe götürmeye devam ediyor. Bu isimlerden biri olan usta sanatçı Emel Sayın, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla adeta nostalji rüzgarları estirmişti. Özel arşivinden çıkan çok özel bir kareyi gün yüzüne çıkaran ünlü sanatçı, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Emel Sayın, Türk sinemasının bir diğer dev ismi Şener Şen ile gençlik yıllarında çekilmiş siyah beyaz bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşmıştı. İki usta oyuncunun kariyerlerinin ilk dönemlerine ait bu tarihi kare, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Sayın fotoğrafın altına 'Kavak Yelleri' notunu düşmüştü. GENÇLİK KARESİYLE GÜNDEME GELEN DİĞER İSİM EBRU GÜNDEŞ OLMUŞTU... Güçlü sesi, dillerden düşmeyen şarkıları ve yıllara meydan okuyan sahne performansıyla Türkiye'nin en büyük sanatçılarından biri olan Ebru Gündeş, magazin gündeminden düşmüyor. Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlar ve yüzündeki belirgin değişimlerle adından sıkça söz ettiren ünlü sanatçı, bu kez bambaşka bir paylaşımla sosyal medyanın merkezine oturmuştu. Gündeş'in yıllar içindeki değişim hızı ve estetik dokunuşları hayranları tarafından mercek altına alınmışken, geçmişin tozlu raflarından çıkan bir fotoğraf karesi ezberleri tamamen bozmuştu. 90'lı yılların podyum dalgasına damga vuran, eski manken Buket Saygı, nostaljik bir sürprize imza attı. Saygı, şimdilerde herkesin dilinde olan Ebru Gündeş ile tam 24 yıl önce çekilmiş, magazin arşivlerinde daha önce hiç rastlanmamış ikonik bir karesini paylaşmıştı. 'NE ÇİRKİNMİŞİZ EBRU ÖZÜR!' Eski manken, Ebru Gündeş'le paylaştığı kareye, '24 sene önce ne çirkinmişiz, Ebru özür!' notunu düştü. Zaman zaman estetik müdahaleleriyle eleştirilen veya övülen Ebru Gündeş'in, 24 yıl önceki bu saf halini gören hayranları şaşkınlığını gizleyememişti. SERDAR ORTAÇ'TAN FERDİ TAYFUR NOSTALJİSİ... Türk pop müziğinin 90'lı yıllardan bu yana en üretken ve popüler isimlerinden biri olan Serdar Ortaç, uzun süredir yaşadığı sağlık sorunları ve buna bağlı olarak gelişen zorlu süreçlerle sık sık magazin gündeminde kendisine yer buluyor. Yaşadığı MS hastalığı ve hareket kısıtlılığı sebebiyle zor günler geçiren ünlü sanatçı, bu süreçte hayranlarıyla olan bağını koparmamak adına sosyal medya hesaplarını oldukça aktif kullanıyor. Zaman zaman gerçekleştirdiği samimi canlı yayınlar ve sitemkar açıklamalarıyla dikkat çeken Ortaç, bu defa takipçilerini hüzünlü ve bir o kadar da kıymetli bir geçmişe götürmüştü. Serdar Ortaç, 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden ve tüm Türkiye'yi yasa boğan arabesk müziğin efsane ismi, usta sanatçı Ferdi Tayfur ile yıllar önce çekilen bir fotoğrafını gün yüzüne çıkarmıştı. Tam anlamıyla bir zaman tüneli niteliği taşıyan ve tam 31 yıl öncesine, uzanan o tarihi karede, Serdar Ortaç'ın henüz kariyerinin ilk yıllarındaki gençlik hali dikkat çekti. Müzik dünyasının iki farklı kutbunu ve iki dev ismini bir araya getiren bu özel paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girmişti. Beste Açar da annesi Nur Açar ile babası Kayahan'ın yıllar önce çekilen nikah fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı... Beste Açar paylaşımına şu notu düşmüştü: '1968 den... 8 Mart 1973, Ankara Orduevi.Babamın en yokluk zamanlarında ona daha büyük 'Kayahan' efsanesi doğmadan yanında olan, yırtık ayakkabılarını sökük elbiselerini, sahne kostümlerini sabahlara kadar dikerek onu 'senin harika bir sesin var,çok büyük bir sanatçı olacaksın' diye yüreklendirerek sahnelere gönderen cefakar annem. Boşandıklarında hala 39 yaşında, çok güzel bir kadınken tüm hayatını sadece babamla anılarına , bana ve torunlarına adamış güzel annem. Doğduğumdan beri bir an bile beni bırakmayan canım annem seni çok seviyorum... O en güzel en temiz, çıkarsız duyguların sahibi, onca haksızlığa tek bir kez sesini çıkartmayıp sadece Allah'a havale eden susan... 'BİR AŞK HİKAYESİ'Nİ SANA YAZDI Babam daha yeni tanınmaya başladığında, evde öyle son dönemlerindeki gibi bir sürü çalışan yok, elleri ile geceler boyu herkese yemek sofraları kuran ve bugün onlardan bile vefasızlık görse de görmezden gelen melek annem... Sen benim üzülmemem için hep 'boşver kızım , hasta olacaksın bu kötü insanlar yüzünden' desen de ben bu sahtekarların, kaçsa da uçsa da peşini bırakmayacağım... Siz gerçektiniz ve bunu babam da bildiği için zaten ayrılığınızdan yıllar yıllar sonra o muhteşem 'Bir Aşk Hikayesi'ni sana yazdı.. İyi ki benim annemsin. ' 'ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR'IN YILDIZI DA GEÇMİŞE GÖTÜRMÜŞTÜ... 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ile şöhreti yakalayan ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile 2018 yılında dünyaevine girmişti. İbrahim Büyükak ve psikolog eşi Nurdan Büyükak, oğulları Aslan Oktay'ın doğumuyla ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Sosyal medyada zaman zaman aile hayatından samimi kareler paylaşan Büyükak, bu kez takipçilerini nostaljik bir yolculuğa çıkarmıştı. Ünlü oyuncu, eşiyle 2000 yılında çekilen bir fotoğrafı paylaşarak gönderisine 'Önce ve sonra… 2000 yılından bu yana' notunu düşmüştü. Nurdan Beşen Büyükak ise eşinin bu duygusal paylaşımına kayıtsız kalmayarak 'Ağlarım' yorumu yapmıştı. Çiftin yıllara yayılan aşk hikayesi, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görerek beğeni ve yorum yağmuruna tutulmuştu. '20 YAŞINDAYIM' Şimdilerde 65 yaşında olan ünlü şarkıcı, yıllar öncesine ait nostaljik bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerini geçmişe götürmüştü. Paylaşımın sahibi, bugün 65 yaşında olan ve müzik kariyerinde neredeyse yarım asrı geride bırakan Hakan Peker çıkmıştı. Ünlü sanatçı, enişteleri ve dayısıyla birlikte yer aldığı kareyi '20 yaşındayım' notuyla yayınlamıştı. MİNE TUGAY'DAN GEÇMİŞ YOLCULUK Gülbeyaz'dan 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi'ne, 'Öyle Bir Geçer Zaman ki'den fenomen dizi 'Medcezir'e kadar pek çok başarılı yapımda canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan güzel oyuncu Mine Tugay, bu kez kendi geçmişine bir yolculuk yapmıştı. Bugün 47 yaşında olan ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle her daim adından söz ettiren Mine Tugay, Instagram hesabından 'Anılar' notuyla bir fotoğrafını paylaşmıştı. Ünlü oyuncunun tozlu raflardan çıkarıp takipçilerinin beğenisine sunduğu o gençlik karesi, kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başarmıştı. Sosyal medya kullanıcılarından gelen,'Gülüşün hiç değişmemiş' ve 'Zaman senin için durmuş' yorumları, Mine Tugay'ın o meşhur gülüşünün yıllar geçse de aynı kaldığını bir kez daha kanıtlamıştı. ZAMANDA YOLCULUĞA ÇIKAN DİĞER İSİM: GUPSE ÖZAY! Oyuncu Barış Arduç'la mutlu bir evlilik sürdüren ve kızı Jan Asya ile keyifli bir aile hayatı olan Gupse Özay, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, takipçilerini yıllar öncesine götürerek lise dönemine ait bir fotoğrafını paylaştı. 'HEY GİDİ KÜÇÜK GUPSE' Ünlü oyuncu doğallığıyla dikkat çeken karesine, 'Hey gidi.. Küçük Gupse. 2002 mezunları grubunu açıp bizi 4 gündür ortaokul ve lise fotoğraflarıyla nostaljiye boğan dostlara selam' notunu düştü. Gupse Özay kısa sürede binlerce beğeni gelirken, sosyal medyada 'Doğal güzellik' yorumları yağdı. HANDE KATİPOĞLU 2010-2012 yılları arasında atv ekranlarının vazgeçilmez fenomen dizisi olan 'Yahşi Cazibe', konusuyla izleyicileri ekrana kilitlemişti. Hakan Yılmaz, Aslıhan Gürbüz, Gökçe Özyol ve Hande Katipoğlu'nun başrol olduğu dizi, final yapmasının ardından ise hala kalplerdeki yerini korumaya devam ediyor. Deli dolu ve eğlenceli karakteri ile zaman zaman izleyiciyi kızdıran kimi zaman da sevdiren Hande Katipoğlu, gönüllerde farklı bir yer edinmişti. 43 yaşındaki güzel oyuncu şimdilerde ise sosyal medya hesabı üzerinden aktiflik göstererek takipçileriyle iletişim kuruyor. Hande Katipoğlu son olarak 17 yaşındaki halini sevenlerinin beğenisine sundu. Katipoğlu, 'Pazar nostaljisi' notunu düştüğü paylaşımına Coşkun Sabah'ın 'Ağlamak İstiyorum' şarkısını koydu. MEHMET YALÇINKAYA Ekranların sevilen şefi Mehmet Yalçınkaya, sosyal medya hesabından gençlik fotoğrafını takipçileri ile paylaştı. Paylaşımıyla takipçilerini adeta maziye götüren ünlü şefin gençliğini görenler, gözlerine inanamadı. TIPA TIP AYNI Yalçınkaya, yıllar içindeki değişimini gösteren karelere şu notu düştü: 'Yıllar ne çabuk geçiyor. Öyle bir zaman geçer ki...' 'YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILLARIM... ' Öte yandan, geçen aylarda da şimdilerin ünlü yönetmeni Hamdi Alkan da takipçilerini geçmişe götürdü. Alkan, 'Yıldız Teknik Üniversitesi yıllarım... (1988-89) Elektrik Mühendisliği son sınıftayım' notuyla bu paylaşımı yaptı. 'İLK ARABAM ÇEKMECE 1989' Ünlü popçu Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından ilk otomobilinin fotoğrafını paylaştı. Bu nostaljik pozuyla maziye götüren Ortaç, paylaşımına 'İlk arabam çekmece 1989' notunu düşmüştü. DİDEM UZEL Yıllar önce objektif karşısında çekilen fotoğrafını yayınlayan Didem Uzel, geçmişi yad etti. Uzel, paylaşımında 'Bir 'tbt' de 1998 yılından neden olmasın ki? 27 yaş da ne güzelmiş' ifadelerine yer verdi. Pınar Altuğ Pınar Altuğ Arzum Onan Arzum Onan 'SENE 98 Mİ, 99 MU FALAN FİLAN' Sarı permalı saçları, siyah kemik gözlükleri, kırmızı balıkçı kazağı ve pötikare ceketi ile objektife poz veren bu oyuncuyu tanıdınız mı? Fotoğraftaki kişi Rıza Kocaoğlu'nun ta kendisi. Kocaoğlu fotoğrafını 'Saç :)) sene 98 mi, 99 mu falan filan )' notu ile Instagram'da paylaştı. 'DALDIM GİTTİM O GÜNLERE' Merhum sanatçı Metin Arolat, paylaştığı bu nostaljik fotoğrafa, 'Vay... Üniversite yılları. Bu fotoyu bugün yolladı Ayşe. Daldım gittim o günlere. Ayşe Toroğlu Üner ve ben. Bütün 9 Eylül ve İnciraltı öğrenci yurdu arkadaşlarıma selam olsun. Çok özlendiniz hepiniz ve o günlerimiz' notunu düşmüştü. '42 YIL… İLK GÜNDEN BİLE DAHA MUTLU…' Usta oyuncu Tamer Levent, 1982 yılında Senan Levent ile nikah masasına oturmuştu. Çift, geçtiğimiz 24 Nisan'da evlilik yıl dönümlerini kutladı. Senan Levent, Instagram sayfasında '42 yıl… İlk günden bile daha mutlu…' mesajını paylaştı. Tamer Levent ise eşine 'Seynoşum......İlk tanıştığımız günden bu güne her şey tek tek gözümün önünden geçer hep....' sözleriyle karşılık verdi. Ünlü çiftin nikah gününe ait fotoğraf da '42 yıl... Nice mutlu yıllarınız olsun' notuyla sosyal medyada paylaşıldı. '54. EVLİLİK YIL DÖNÜMÜMÜZ' Şarkıcı Fedon Kalyoncu, 1970 yılında evlendiği eşi Eda Kalyoncu ile evlilik yıl dönümü Instagram hesabından paylaştığı nikah fotoğrafıyla kutladı. Fedon Kalyoncu bu siyah beyaz karenin altına şu notu düştü: 'Eşimle 54.evlilik yıl dönümümüz, birlikte sağlıklı daha nice senelere' Hülya Avşar Hülya Avşar Teoman Murat Boz Kimi anne - babasının izinden gidip ünlü oldu, kimi ise hiç tanınmayan bir ailenin ferdiydi... Gün geldi çocuklar büyüdü... Şimdi her biri kariyerlerinde emin adımlarla ilerliyor... İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan o isimler... Tamer Karadağlı Serenay Sarıkaya Serenay Sarıkaya Demet Şener Bige Önal Afra Saraçoğlu Zafer Algöz Merve Boluğur Merve Boluğur Mert Yazıcıoğlu Aslı Enver Hülya Avşar Meryem Uzerli Aslı Tandoğan Çağatay Ulusoy Kaan Yıldırım Beril Pozam Şebnem Bozoklu Ozan Akbaba Yasemin Kay Allen Yasemin Kay Allen Yasmin Erbil Dilan Çiçek Deniz Nusret Gökçe Özge Borak Kenan İmirzalıoğlu Uraz Kaygılaroğlu Dolunay Soysert Bergüzar Korel Birce Akalay Ata Demirer