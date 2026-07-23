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Ahu Yağtu, 48’inci yaş gününü sevgilisi Bora Cengiz ile birlikte kutladı

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, yeni yaşını tatilde kutladı. Ahu Yağtu, sevgilisi Bora Cengiz ile birlikte çıktığı Mısır tatilinden fotoğraflar paylaştı. İşte oyuncudan dikkat çeken doğum günü paylaşımları!

Giriş Tarihi: 23.07.2026 19:22 Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 19:35
Ahu Yağtu, 48’inci yaş gününü sevgilisi Bora Cengiz ile birlikte kutladı

Televizyon ekranlarının tanınan simalarından Ahu Yağtu, yer aldığı projelerdeki performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. "Kardeşlerim" dizisinde canlandırdığı Suzan karakteriyle geniş bir hayran kitlesi kazanan oyuncu, geçtiğimiz günlerde kariyerinin ilk yıllarına uzanan nostaljik bir kareyle gündeme geldi.

Ahu Yağtu, 48’inci yaş gününü sevgilisi Bora Cengiz ile birlikte kutladı

Ahu Yağtu'nun televizyon dünyasındaki bu popülerliğe henüz ulaşmadığı, podyumlarda yeni yeni boy gösterdiği 90'lı yıllara ait bir gençlik fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

Ahu Yağtu, 48’inci yaş gününü sevgilisi Bora Cengiz ile birlikte kutladı

Kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı olan karede, sağ tarafta yer alan kısa saçlı genç kızın Ahu Yağtu olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyememişti. Dönemin modası olan ince kaşları ve küt kesim saçlarıyla objektife poz veren oyuncunun, aradan geçen yıllara rağmen karakteristik yüz hatlarını ve bakışlarındaki o doğal ifadeyi korumuş olması dikkatli gözlerden kaçmamıştı.

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Ahu Yağtu, 48’inci yaş gününü sevgilisi Bora Cengiz ile birlikte kutladı

Kariyerine model olarak adım atıp ardından televizyon dünyasında kendine yer edinen ismin bu nostaljik fotoğrafı, takipçilerini geçmişe götürmüştü.

Ahu Yağtu, 48’inci yaş gününü sevgilisi Bora Cengiz ile birlikte kutladı

YENİ PAYLAŞIMLARIYLA İLGİ TOPLADI

Daha önce nostaljik paylaşımıyla ilgi çeken Ahu Yağtu, doğum gününe özel paylaşımlarla ilgi odağı oldu.

Ahu Yağtu, 48’inci yaş gününü sevgilisi Bora Cengiz ile birlikte kutladı

SEVGİLİSİYLE MISIR TATİLİNE ÇIKTI

Ünlü oyuncu Yağtu, sevgilisi Bora Cengiz'le birlikte yeni yaşını Mısır tatilinde kutladı.

Ahu Yağtu, 48’inci yaş gününü sevgilisi Bora Cengiz ile birlikte kutladı

HAVUZ POZLARI

Oyuncu, havuza girdiği anları takipçileriyle paylaştı.

Ahu Yağtu, 48’inci yaş gününü sevgilisi Bora Cengiz ile birlikte kutladı

PASTASIYLA POZ VERMEYİ DE İHMAL ETMEDİ

Ahu Yağtu, tatilde doğum günü pastasıyla da poz verdi.

Ahu Yağtu, 48’inci yaş gününü sevgilisi Bora Cengiz ile birlikte kutladı

BİRLİKTE AT BİNDİLER

Ahu Yağtu, 48'inci yaş gününü sevgilisi Bora Cengiz ile birlikte kutladı. Ünlü çift, at da bindi.

Ahu Yağtu, 48’inci yaş gününü sevgilisi Bora Cengiz ile birlikte kutladı

YEŞİLÇAM GÜZELİ DE GEÇMİŞE GÖTÜRMÜŞTÜ...

Türk sinemasının altın çağında güzelliği ve sergilediği performanslarla adını tarihe altın harflerle yazdıran efsane oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sinema perdesinden uzak kalsa da hayranlarının radarından hiç çıkmıyor. Tarık Akan ile başrolü paylaştığı "Ah Nerede" filminin hırçın Zehra'sı, "Gırgıriye" serisinin neşeli Güllü'sü olarak milyonların kalbinde taht kuran usta sanatçı, zamansız güzelliğiyle yıllara meydan okumaya devam ediyor.

Ahu Yağtu, 48’inci yaş gününü sevgilisi Bora Cengiz ile birlikte kutladı

Beyaz perdedeki ikonik duruşuyla hafızalara kazınan Gülşen Bubikoğlu, şimdilerde zaman zaman hayranlarıyla buluştuğu dijital dünyada adından söz ettiriyor.

Ahu Yağtu, 48’inci yaş gününü sevgilisi Bora Cengiz ile birlikte kutladı

Yaşına rağmen koruduğu zarafeti, kendine has stili ve doğal güzelliğiyle her dönem parmakla gösterilen efsane isim, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Ahu Yağtu, 48’inci yaş gününü sevgilisi Bora Cengiz ile birlikte kutladı

Sosyal medyadaki güçlü etkileşimiyle genç kuşakların da hayranlığını kazanan efsane güzel Gülşen Bubikoğlu, son olarak hesabından yaptığı sürpriz bir paylaşımla gündeme oturmuştu.

Ahu Yağtu, 48’inci yaş gününü sevgilisi Bora Cengiz ile birlikte kutladı

Takipçilerini adeta zaman tüneline sokan usta oyuncu, geçmiş yıllara ait bir fotoğrafını "nostalji" notuyla yayınlamıştı. Şu an 71 yaşında olan usta sanatçının hem o dönemki güzelliğini gözler önüne seren hem de bugünkü asaletine selam gönderen bu karesi, kısa sürede binlerce beğeni alarak sosyal medyada adeta nostalji rüzgarları estirmişti.

Ahu Yağtu, 48’inci yaş gününü sevgilisi Bora Cengiz ile birlikte kutladı

NOSTALJİ RÜZGARI ESTİREN BİR DİĞER İSİM MAVİ BONCUK OLMUŞTU...

Sosyal medya hesaplarında paylaşılan nostaljik fotoğraflar, takipçileri zaman zaman geçmişe götürmeye devam ediyor. Bu isimlerden biri olan usta sanatçı Emel Sayın, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla adeta nostalji rüzgarları estirmişti.

Ahu Yağtu, 48’inci yaş gününü sevgilisi Bora Cengiz ile birlikte kutladı

Özel arşivinden çıkan çok özel bir kareyi gün yüzüne çıkaran ünlü sanatçı, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Ahu Yağtu, 48’inci yaş gününü sevgilisi Bora Cengiz ile birlikte kutladı

Emel Sayın, Türk sinemasının bir diğer dev ismi Şener Şen ile gençlik yıllarında çekilmiş siyah beyaz bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşmıştı.

Ahu Yağtu, 48’inci yaş gününü sevgilisi Bora Cengiz ile birlikte kutladı

İki usta oyuncunun kariyerlerinin ilk dönemlerine ait bu tarihi kare, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Sayın fotoğrafın altına "Kavak Yelleri" notunu düşmüştü.

Ahu Yağtu, 48’inci yaş gününü sevgilisi Bora Cengiz ile birlikte kutladı

GENÇLİK KARESİYLE GÜNDEME GELEN DİĞER İSİM EBRU GÜNDEŞ OLMUŞTU...

Güçlü sesi, dillerden düşmeyen şarkıları ve yıllara meydan okuyan sahne performansıyla Türkiye'nin en büyük sanatçılarından biri olan Ebru Gündeş, magazin gündeminden düşmüyor.

Ahu Yağtu, 48’inci yaş gününü sevgilisi Bora Cengiz ile birlikte kutladı

Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlar ve yüzündeki belirgin değişimlerle adından sıkça söz ettiren ünlü sanatçı, bu kez bambaşka bir paylaşımla sosyal medyanın merkezine oturmuştu.

Ahu Yağtu, 48’inci yaş gününü sevgilisi Bora Cengiz ile birlikte kutladı

Gündeş'in yıllar içindeki değişim hızı ve estetik dokunuşları hayranları tarafından mercek altına alınmışken, geçmişin tozlu raflarından çıkan bir fotoğraf karesi ezberleri tamamen bozmuştu.

Ahu Yağtu, 48’inci yaş gününü sevgilisi Bora Cengiz ile birlikte kutladı

90'lı yılların podyum dalgasına damga vuran, eski manken Buket Saygı, nostaljik bir sürprize imza attı. Saygı, şimdilerde herkesin dilinde olan Ebru Gündeş ile tam 24 yıl önce çekilmiş, magazin arşivlerinde daha önce hiç rastlanmamış ikonik bir karesini paylaşmıştı.

Ahu Yağtu, 48’inci yaş gününü sevgilisi Bora Cengiz ile birlikte kutladı

"NE ÇİRKİNMİŞİZ EBRU ÖZÜR!"

Eski manken, Ebru Gündeş'le paylaştığı kareye, "24 sene önce ne çirkinmişiz, Ebru özür!" notunu düştü. Zaman zaman estetik müdahaleleriyle eleştirilen veya övülen Ebru Gündeş'in, 24 yıl önceki bu saf halini gören hayranları şaşkınlığını gizleyememişti.

Ahu Yağtu, 48’inci yaş gününü sevgilisi Bora Cengiz ile birlikte kutladı

SERDAR ORTAÇ'TAN FERDİ TAYFUR NOSTALJİSİ...

Türk pop müziğinin 90'lı yıllardan bu yana en üretken ve popüler isimlerinden biri olan Serdar Ortaç, uzun süredir yaşadığı sağlık sorunları ve buna bağlı olarak gelişen zorlu süreçlerle sık sık magazin gündeminde kendisine yer buluyor.

Ahu Yağtu, 48’inci yaş gününü sevgilisi Bora Cengiz ile birlikte kutladı

Yaşadığı MS hastalığı ve hareket kısıtlılığı sebebiyle zor günler geçiren ünlü sanatçı, bu süreçte hayranlarıyla olan bağını koparmamak adına sosyal medya hesaplarını oldukça aktif kullanıyor.