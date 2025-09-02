Trend Galeri Trend Magazin Aile Şerefi’nin Hasan’ıydı, Yeşilçam’ın yakışıklı yıldızıydı... Efsane oyuncunun kızı da ünlü çıktı! Meğer Selvi Boylum Al yazmalım filminin yıldızıymış...

Aile Şerefi’nin Hasan’ıydı, Yeşilçam’ın yakışıklı yıldızıydı... Efsane oyuncunun kızı da ünlü çıktı! Meğer Selvi Boylum Al yazmalım filminin yıldızıymış...

Yeşilçam'ın en karizmatik oyuncularından biri olan Mahmut Cevher hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı. Usta oyuncunun kızı da çok ünlüymüş. Hem de Selvi Boylum Al Yazmalım filminde rol almış.

Giriş Tarihi: 02.09.2025 15:37 Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 15:38
Aile Şerefi’nin Hasan’ıydı, Yeşilçam’ın yakışıklı yıldızıydı... Efsane oyuncunun kızı da ünlü çıktı! Meğer Selvi Boylum Al yazmalım filminin yıldızıymış...

Aile Şerefi'nde Hasan karakterine can veren karizmatik aktör Mahmut Cevher, efsane oyunculuğuyla hafızalarda iz bırakmıştı.

Aile Şerefi’nin Hasan’ıydı, Yeşilçam’ın yakışıklı yıldızıydı... Efsane oyuncunun kızı da ünlü çıktı! Meğer Selvi Boylum Al yazmalım filminin yıldızıymış...

Mahmut Cevher, 1949 yılında Bursa'nın Gemlik ilçesinde doğdu. Sanat hayatına 1976 yılında Ses Dergisi'nce düzenlenen yarışmada birinci seçildikten sonra, aynı yıl Orhan Aksoy yönetmenliğinde çevrilen Aile Şerefi adlı filmde bir rol üstlenerek başladı.

Aile Şerefi’nin Hasan’ıydı, Yeşilçam’ın yakışıklı yıldızıydı... Efsane oyuncunun kızı da ünlü çıktı! Meğer Selvi Boylum Al yazmalım filminin yıldızıymış...

Mahmut Cevher, 1983 yılında yazdğı bir de senaryo (Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe) denemesi olan sanatçı, kendisi gibi oyuncu olan Yonca Cevher Yenel'in babası olan Mahmut Cevher, 70'li yıllardan günümüze kadar birçok film ve dizi de roller aldı.

Aile Şerefi’nin Hasan’ıydı, Yeşilçam’ın yakışıklı yıldızıydı... Efsane oyuncunun kızı da ünlü çıktı! Meğer Selvi Boylum Al yazmalım filminin yıldızıymış...

Peki 76 yaşındaki sevilen oyuncunun kendisinden de ünlü kızının kim olduğunu biliyor musunuz?

Aile Şerefi’nin Hasan’ıydı, Yeşilçam’ın yakışıklı yıldızıydı... Efsane oyuncunun kızı da ünlü çıktı! Meğer Selvi Boylum Al yazmalım filminin yıldızıymış...

İlk kez öğrenenler ve baba-kızın benzerliğini görenler, şaşkınlığını gizleyemedi.

Aile Şerefi’nin Hasan’ıydı, Yeşilçam’ın yakışıklı yıldızıydı... Efsane oyuncunun kızı da ünlü çıktı! Meğer Selvi Boylum Al yazmalım filminin yıldızıymış...

MAHMUT CEVHER - YONCA CEVHER YENEL

Aile Şerefi’nin Hasan’ıydı, Yeşilçam’ın yakışıklı yıldızıydı... Efsane oyuncunun kızı da ünlü çıktı! Meğer Selvi Boylum Al yazmalım filminin yıldızıymış...

İşte sizler için derlediğimiz akraba ünlüler...

Aile Şerefi’nin Hasan’ıydı, Yeşilçam’ın yakışıklı yıldızıydı... Efsane oyuncunun kızı da ünlü çıktı! Meğer Selvi Boylum Al yazmalım filminin yıldızıymış...

Engin Verel - Bahar Erdeniz Verel - Can Verel

Aile Şerefi’nin Hasan’ıydı, Yeşilçam’ın yakışıklı yıldızıydı... Efsane oyuncunun kızı da ünlü çıktı! Meğer Selvi Boylum Al yazmalım filminin yıldızıymış...

Bilal İnci - Elif İnci

Aile Şerefi’nin Hasan’ıydı, Yeşilçam’ın yakışıklı yıldızıydı... Efsane oyuncunun kızı da ünlü çıktı! Meğer Selvi Boylum Al yazmalım filminin yıldızıymış...

Sıtkı Akçatepe- Leman Akçatepe-Halit Akçatepe

Aile Şerefi’nin Hasan’ıydı, Yeşilçam’ın yakışıklı yıldızıydı... Efsane oyuncunun kızı da ünlü çıktı! Meğer Selvi Boylum Al yazmalım filminin yıldızıymış...

Ali Şen-Şener Şen

Aile Şerefi’nin Hasan’ıydı, Yeşilçam’ın yakışıklı yıldızıydı... Efsane oyuncunun kızı da ünlü çıktı! Meğer Selvi Boylum Al yazmalım filminin yıldızıymış...

Şener Şen-İnci Şen

Aile Şerefi’nin Hasan’ıydı, Yeşilçam’ın yakışıklı yıldızıydı... Efsane oyuncunun kızı da ünlü çıktı! Meğer Selvi Boylum Al yazmalım filminin yıldızıymış...

Macit Flordun-Tardu Flordun

Aile Şerefi’nin Hasan’ıydı, Yeşilçam’ın yakışıklı yıldızıydı... Efsane oyuncunun kızı da ünlü çıktı! Meğer Selvi Boylum Al yazmalım filminin yıldızıymış...

Mine Mutlu-Çağkan Çulha -Büşra Çulha

Aile Şerefi’nin Hasan’ıydı, Yeşilçam’ın yakışıklı yıldızıydı... Efsane oyuncunun kızı da ünlü çıktı! Meğer Selvi Boylum Al yazmalım filminin yıldızıymış...

Halit Kut- Burak Kut

Aile Şerefi’nin Hasan’ıydı, Yeşilçam’ın yakışıklı yıldızıydı... Efsane oyuncunun kızı da ünlü çıktı! Meğer Selvi Boylum Al yazmalım filminin yıldızıymış...

Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci

Aile Şerefi’nin Hasan’ıydı, Yeşilçam’ın yakışıklı yıldızıydı... Efsane oyuncunun kızı da ünlü çıktı! Meğer Selvi Boylum Al yazmalım filminin yıldızıymış...

Dinçer Çekmez - Metin Çekmez

Aile Şerefi’nin Hasan’ıydı, Yeşilçam’ın yakışıklı yıldızıydı... Efsane oyuncunun kızı da ünlü çıktı! Meğer Selvi Boylum Al yazmalım filminin yıldızıymış...

Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil

Aile Şerefi’nin Hasan’ıydı, Yeşilçam’ın yakışıklı yıldızıydı... Efsane oyuncunun kızı da ünlü çıktı! Meğer Selvi Boylum Al yazmalım filminin yıldızıymış...

Ayten Erman - Ayşen Gruda - Ayben Erman

Aile Şerefi’nin Hasan’ıydı, Yeşilçam’ın yakışıklı yıldızıydı... Efsane oyuncunun kızı da ünlü çıktı! Meğer Selvi Boylum Al yazmalım filminin yıldızıymış...

Metin Özülkü - Cansu Taşkın

Aile Şerefi’nin Hasan’ıydı, Yeşilçam’ın yakışıklı yıldızıydı... Efsane oyuncunun kızı da ünlü çıktı! Meğer Selvi Boylum Al yazmalım filminin yıldızıymış...

Kadir İnanır - Levent İnanır - Soner Arıca

Aile Şerefi’nin Hasan’ıydı, Yeşilçam’ın yakışıklı yıldızıydı... Efsane oyuncunun kızı da ünlü çıktı! Meğer Selvi Boylum Al yazmalım filminin yıldızıymış...

Aliye Uzunatağan -Ayşecan Tatari

Aile Şerefi’nin Hasan’ıydı, Yeşilçam’ın yakışıklı yıldızıydı... Efsane oyuncunun kızı da ünlü çıktı! Meğer Selvi Boylum Al yazmalım filminin yıldızıymış...
Aile Şerefi’nin Hasan’ıydı, Yeşilçam’ın yakışıklı yıldızıydı... Efsane oyuncunun kızı da ünlü çıktı! Meğer Selvi Boylum Al yazmalım filminin yıldızıymış...

Ahmet Uğurlu - Mustafa Uğurlu

Aile Şerefi’nin Hasan’ıydı, Yeşilçam’ın yakışıklı yıldızıydı... Efsane oyuncunun kızı da ünlü çıktı! Meğer Selvi Boylum Al yazmalım filminin yıldızıymış...

Tanju Gürsu - Temel Gürsu