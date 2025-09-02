Trend
Galeri
Trend Magazin
Aile Şerefi’nin Hasan’ıydı, Yeşilçam’ın yakışıklı yıldızıydı... Efsane oyuncunun kızı da ünlü çıktı! Meğer Selvi Boylum Al yazmalım filminin yıldızıymış...
Aile Şerefi’nin Hasan’ıydı, Yeşilçam’ın yakışıklı yıldızıydı... Efsane oyuncunun kızı da ünlü çıktı! Meğer Selvi Boylum Al yazmalım filminin yıldızıymış...
Yeşilçam'ın en karizmatik oyuncularından biri olan Mahmut Cevher hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı. Usta oyuncunun kızı da çok ünlüymüş. Hem de Selvi Boylum Al Yazmalım filminde rol almış.
Giriş Tarihi: 02.09.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 15:38