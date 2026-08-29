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Aile Şerefi’nin Oktay’ı yıllar sonra ortaya çıktı! Eriş Akman’ın yıllar sonraki hali şaşkına çevirdi

Bir dönemin unutulmaz yapımlarından Aile Şerefi filminde Münir Özkul ile birlikte rol alan Eriş Akman, canlandırdığı Oktay karakteriyle hafızalarda yer etmişti. Yıllar sonra yeniden gündeme gelen usta oyuncunun son hali ise görenleri şaşırttı. Akman'ın geçirdiği değişim dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 29.08.2026 07:20 Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 07:21
Aile Şerefi’nin Oktay’ı yıllar sonra ortaya çıktı! Eriş Akman’ın yıllar sonraki hali şaşkına çevirdi

Türk Sineması'nın unutulmazları arasında yer alan Aile Şerefi filminin üzerinden 48 yıl geçti.

Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Ayşen Gruda ve Itır Esen gibi duayen oyuncuların kadrosunda yer aldığı Aile Şerefi filmi, 1976 yılında çekilmişti. Efsane kadrosuyla hafızlarda yer edinen filmin kötü kalpli adamını ise Eriş Akman canlandırıyordu.

Aile Şerefi’nin Oktay’ı yıllar sonra ortaya çıktı! Eriş Akman’ın yıllar sonraki hali şaşkına çevirdi

Filmin esas oyuncularından olan Eriş Akman'ın hayat verdiği ünlü rol, hala 'unutulmaz kötü karakterler' listesinde yer almakta. Akman, Türk sinemasında oyunculuk, yapımcılık ve senaristlik gibi birçok alanda emek vermiş bir isim. Ancak aradan geçen yıllar, usta oyuncuyu neredeyse tanınmaz hale getirdi.

Aile Şerefi’nin Oktay’ı yıllar sonra ortaya çıktı! Eriş Akman’ın yıllar sonraki hali şaşkına çevirdi

Türk sinemasının kült yapımlarından olan 'Aile Şerefi'nde canlandırdığı 'Kötü Çocuk Oktay' karakteriyle hafızalarda yer edinen senarist, yapımcı ve oyuncu Eriş Akman, son haliyle sosyal medyada gündem oldu.

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Aile Şerefi’nin Oktay’ı yıllar sonra ortaya çıktı! Eriş Akman’ın yıllar sonraki hali şaşkına çevirdi

Aile Şerefi'nin şımarık zengin çocuğu Oktay yani Eriş Akman şimdilerde 77 yaşında.

Aile Şerefi’nin Oktay’ı yıllar sonra ortaya çıktı! Eriş Akman’ın yıllar sonraki hali şaşkına çevirdi

İŞTE AİLE ŞEREFİ'NİN OKTAY'I ERİŞ AKMAN'IN SON HALİ...

Aile Şerefi’nin Oktay’ı yıllar sonra ortaya çıktı! Eriş Akman’ın yıllar sonraki hali şaşkına çevirdi

ERİŞ AKMAN KİMDİR?

Türk sinemasında Aile Şerefi adlı filmde canlandırdığı Oktay karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Eriş Akman 1947 yılında Çanakkale İntepe Beldesi'nde dünyaya gelmiştir. Eğitimini Kadıköy Maarif Koleji ve İngiltere'de Londra Mountview Theater School ile tamamlamıştır.

Günümüzde çalışmalarını Tümay Özokur Film Reklam Ajansına bağlı olarak sürdüren Eriş Akman Gazeteci, yönetmen Nisan Akman ile evlendi.

Aile Şerefi’nin Oktay’ı yıllar sonra ortaya çıktı! Eriş Akman’ın yıllar sonraki hali şaşkına çevirdi

Eka Yapımevi'ni kurup reklam filmleri çekti. Eşinin yönettiği filmlerin senaryolarını yazdı. Türkiye'de çekilen bazı yabancı filmlerin yapım sorumluluklarını üstlendi. 1977 de "Aile Şerefi" adlı filmdeki rolü nedeniyle Yerli Film Festivali'nde "Jüri Özel Ödülü" aldı.

Aile Şerefi’nin Oktay’ı yıllar sonra ortaya çıktı! Eriş Akman’ın yıllar sonraki hali şaşkına çevirdi

Bugüne kadar Dünden Sonra Yarından Önce, İki Başlı Dev, Korkusuzlar, Ne De Olsa Çocuk, İstanbul 1979, Slipstream, Sahtekar, Umutsuzlar, Hem Döğüş Hem Seviş, Güllü, Farklı Boyut, Alemde Bir Gece, Adı: İnsan, Beyaz Bisiklet, Çelik Pençe, Mandalina Kabukları, Kutsal Damacana 2: İt Men, Kolpaçino, Ayakta Kal, Tek Türkiye, Kurtlar Vadisi Pusu, Muhteşem Yüzyıl Kösem, gibi projelerde rol almıştır.

Aile Şerefi’nin Oktay’ı yıllar sonra ortaya çıktı! Eriş Akman’ın yıllar sonraki hali şaşkına çevirdi

Aile Şerefi'nde Hasan karakterine can veren karizmatik aktör Mahmut Cevher, efsane oyunculuğuyla hafızalarda iz bırakmıştı.

Aile Şerefi’nin Oktay’ı yıllar sonra ortaya çıktı! Eriş Akman’ın yıllar sonraki hali şaşkına çevirdi

Mahmut Cevher, 1949 yılında Bursa'nın Gemlik ilçesinde doğdu. Sanat hayatına 1976 yılında Ses Dergisi'nce düzenlenen yarışmada birinci seçildikten sonra, aynı yıl Orhan Aksoy yönetmenliğinde çevrilen Aile Şerefi adlı filmde bir rol üstlenerek başladı.

Aile Şerefi’nin Oktay’ı yıllar sonra ortaya çıktı! Eriş Akman’ın yıllar sonraki hali şaşkına çevirdi

Mahmut Cevher, 1983 yılında yazdğı bir de senaryo (Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe) denemesi olan sanatçı, kendisi gibi oyuncu olan Yonca Cevher Yenel'in babası olan Mahmut Cevher, 70'li yıllardan günümüze kadar birçok film ve dizi de roller aldı.

Aile Şerefi’nin Oktay’ı yıllar sonra ortaya çıktı! Eriş Akman’ın yıllar sonraki hali şaşkına çevirdi

Peki 76 yaşındaki sevilen oyuncunun kendisinden de ünlü kızının kim olduğunu biliyor musunuz?

Aile Şerefi’nin Oktay’ı yıllar sonra ortaya çıktı! Eriş Akman’ın yıllar sonraki hali şaşkına çevirdi

İlk kez öğrenenler ve baba-kızın benzerliğini görenler, şaşkınlığını gizleyemedi.

Aile Şerefi’nin Oktay’ı yıllar sonra ortaya çıktı! Eriş Akman’ın yıllar sonraki hali şaşkına çevirdi

MAHMUT CEVHER - YONCA CEVHER YENEL

Aile Şerefi’nin Oktay’ı yıllar sonra ortaya çıktı! Eriş Akman’ın yıllar sonraki hali şaşkına çevirdi

İşte sizler için derlediğimiz akraba ünlüler...

Aile Şerefi’nin Oktay’ı yıllar sonra ortaya çıktı! Eriş Akman’ın yıllar sonraki hali şaşkına çevirdi

Engin Verel - Bahar Erdeniz Verel - Can Verel

Aile Şerefi’nin Oktay’ı yıllar sonra ortaya çıktı! Eriş Akman’ın yıllar sonraki hali şaşkına çevirdi

Bilal İnci - Elif İnci

Aile Şerefi’nin Oktay’ı yıllar sonra ortaya çıktı! Eriş Akman’ın yıllar sonraki hali şaşkına çevirdi

Sıtkı Akçatepe- Leman Akçatepe-Halit Akçatepe

Aile Şerefi’nin Oktay’ı yıllar sonra ortaya çıktı! Eriş Akman’ın yıllar sonraki hali şaşkına çevirdi

Ali Şen-Şener Şen

Aile Şerefi’nin Oktay’ı yıllar sonra ortaya çıktı! Eriş Akman’ın yıllar sonraki hali şaşkına çevirdi

Şener Şen-İnci Şen

Aile Şerefi’nin Oktay’ı yıllar sonra ortaya çıktı! Eriş Akman’ın yıllar sonraki hali şaşkına çevirdi

Macit Flordun-Tardu Flordun

Aile Şerefi’nin Oktay’ı yıllar sonra ortaya çıktı! Eriş Akman’ın yıllar sonraki hali şaşkına çevirdi

Mine Mutlu-Çağkan Çulha -Büşra Çulha

Aile Şerefi’nin Oktay’ı yıllar sonra ortaya çıktı! Eriş Akman’ın yıllar sonraki hali şaşkına çevirdi

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Aile Şerefi’nin Oktay’ı yıllar sonra ortaya çıktı! Eriş Akman’ın yıllar sonraki hali şaşkına çevirdi

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Aile Şerefi’nin Oktay’ı yıllar sonra ortaya çıktı! Eriş Akman’ın yıllar sonraki hali şaşkına çevirdi

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