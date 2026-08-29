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Aile Şerefi’nin Oktay’ı yıllar sonra ortaya çıktı! Eriş Akman’ın yıllar sonraki hali şaşkına çevirdi
Aile Şerefi’nin Oktay’ı yıllar sonra ortaya çıktı! Eriş Akman’ın yıllar sonraki hali şaşkına çevirdi
Bir dönemin unutulmaz yapımlarından Aile Şerefi filminde Münir Özkul ile birlikte rol alan Eriş Akman, canlandırdığı Oktay karakteriyle hafızalarda yer etmişti. Yıllar sonra yeniden gündeme gelen usta oyuncunun son hali ise görenleri şaşırttı. Akman'ın geçirdiği değişim dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 29.08.2026 07:20
Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 07:21