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Ailecek soluğu Ordu'da aldılar! Atakan Özyurt oğluyla fındık sezonunu açtı!

Fenomen Atakan Özyurt, eşi Selen Kaldırım ve oğullarıyla birlikte fındık sezonunu açmak için Ordu'ya gitti. Aile, bahçede fındık toplayarak keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.

Giriş Tarihi: 20.08.2026 09:54 Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 10:04
Ailecek soluğu Ordu’da aldılar! Atakan Özyurt oğluyla fındık sezonunu açtı!

Uzun zamandır ürettiği içerikler ve sempatik halleriyle sosyal medyanın sevilen isimleri arasında yer alan Atakan Özyurt, 12 Şubat 2022 tarihinde Selen Kaldırım'la dünyaevine girmişti.

Ailecek soluğu Ordu’da aldılar! Atakan Özyurt oğluyla fındık sezonunu açtı!

Eğlenceli anlarını sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşan Özyurt çifti kısa sürede büyük bir takipçi kitlesi elde etmişti.

Ailecek soluğu Ordu’da aldılar! Atakan Özyurt oğluyla fındık sezonunu açtı!

Komik halleriyle takipçilerini kırıp geçiren ikili geçtiğimiz mayıs ayında bebek beklediklerini haberini "Hamileyiz!" diyerek duyurmuştu.

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Ailecek soluğu Ordu’da aldılar! Atakan Özyurt oğluyla fındık sezonunu açtı!

"17.45 HAYAT DURDU"

Özyurt çifti, sosyal medya hesaplarından '17:45, hayat durdu, biz anne baba olduk' notuyla oğulları Aren Ata'yı kucaklarına aldıklarını duyurmuşlardı.

Ailecek soluğu Ordu’da aldılar! Atakan Özyurt oğluyla fındık sezonunu açtı!

'KAFALAR' EKİBİNDE BÜYÜK HEYECAN!

Kafalar grubunun popüler ismi Atakan Özyurt ve eşi Selen Kaldırım, geçen günlerde takipçilerine büyük bir sürpriz yapmıştı.

Ailecek soluğu Ordu’da aldılar! Atakan Özyurt oğluyla fındık sezonunu açtı!

Samimi halleriyle beğenilen çift ikinci kez anne-baba olacaklarını sosyal medya üzerinden resmen duyurmuştu.

Ailecek soluğu Ordu’da aldılar! Atakan Özyurt oğluyla fındık sezonunu açtı!

"BİZ YİNE HAMİLEYİZ"

Selen Kaldırım, hamilelik haberini kişisel hesabından paylaştığı bir fotoğrafla vermişti. "Aren Ata abi oluyor. Biz yine hamileyiz!" ifadelerini kullanan Kaldırım'ın bu paylaşımı, kısa sürede on binlerce beğeni ve tebrik yorumu almıştı.

Ailecek soluğu Ordu’da aldılar! Atakan Özyurt oğluyla fındık sezonunu açtı!

Mutlu aile hayatlarıyla dikkat çeken Atakan Özyurt ve Selen Kaldırım, oğullarıyla birlikte Ordu'ya gitti.

Ailecek soluğu Ordu’da aldılar! Atakan Özyurt oğluyla fındık sezonunu açtı!

Çift, burada fındık sezonunu açarak geleneksel hasat telaşına ortak oldu.

Ailecek soluğu Ordu’da aldılar! Atakan Özyurt oğluyla fındık sezonunu açtı!

Özyurt ve Kaldırım, oğullarıyla birlikte fındık bahçesinde keyifli anlar yaşadı.

Ailecek soluğu Ordu’da aldılar! Atakan Özyurt oğluyla fındık sezonunu açtı!

Ailenin neşeli görüntüleri sosyal medyada da ilgi gördü.

Ailecek soluğu Ordu’da aldılar! Atakan Özyurt oğluyla fındık sezonunu açtı!
Haber Girişi Pınar Efe - Editör