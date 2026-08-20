Ailecek soluğu Ordu’da aldılar! Atakan Özyurt oğluyla fındık sezonunu açtı!

Uzun zamandır ürettiği içerikler ve sempatik halleriyle sosyal medyanın sevilen isimleri arasında yer alan Atakan Özyurt, 12 Şubat 2022 tarihinde Selen Kaldırım'la dünyaevine girmişti. Eğlenceli anlarını sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşan Özyurt çifti kısa sürede büyük bir takipçi kitlesi elde etmişti. Komik halleriyle takipçilerini kırıp geçiren ikili geçtiğimiz mayıs ayında bebek beklediklerini haberini 'Hamileyiz!' diyerek duyurmuştu. '17.45 HAYAT DURDU' Özyurt çifti, sosyal medya hesaplarından '17:45, hayat durdu, biz anne baba olduk' notuyla oğulları Aren Ata'yı kucaklarına aldıklarını duyurmuşlardı. 'KAFALAR' EKİBİNDE BÜYÜK HEYECAN! Kafalar grubunun popüler ismi Atakan Özyurt ve eşi Selen Kaldırım, geçen günlerde takipçilerine büyük bir sürpriz yapmıştı. Samimi halleriyle beğenilen çift ikinci kez anne-baba olacaklarını sosyal medya üzerinden resmen duyurmuştu. 'BİZ YİNE HAMİLEYİZ' Selen Kaldırım, hamilelik haberini kişisel hesabından paylaştığı bir fotoğrafla vermişti. 'Aren Ata abi oluyor. Biz yine hamileyiz!' ifadelerini kullanan Kaldırım'ın bu paylaşımı, kısa sürede on binlerce beğeni ve tebrik yorumu almıştı. Mutlu aile hayatlarıyla dikkat çeken Atakan Özyurt ve Selen Kaldırım, oğullarıyla birlikte Ordu'ya gitti. Çift, burada fındık sezonunu açarak geleneksel hasat telaşına ortak oldu. Özyurt ve Kaldırım, oğullarıyla birlikte fındık bahçesinde keyifli anlar yaşadı. Ailenin neşeli görüntüleri sosyal medyada da ilgi gördü.