Ailecek soluğu Ordu’da aldılar! Atakan Özyurt oğluyla fındık sezonunu açtı!

"BİZ YİNE HAMİLEYİZ"

Selen Kaldırım, hamilelik haberini kişisel hesabından paylaştığı bir fotoğrafla vermişti. "Aren Ata abi oluyor. Biz yine hamileyiz!" ifadelerini kullanan Kaldırım'ın bu paylaşımı, kısa sürede on binlerce beğeni ve tebrik yorumu almıştı.