Ailesi, sevenleri ve ünlü isimler bir aradaydı! Edip Akbayram vefatının birinci yılında anıldı!

Türk müziğine damga vuran isimler arasında yer alan ünlü şarkıcı Edip Akbayram, vefatının birinci yılında mezarı başında anıldı. Birçok ünlü ismin katıldığı anma töreninde ailesi ve dostlarının yaptığı konuşmalar damga vurdu.

Giriş Tarihi: 02.03.2026 20:15 Güncelleme Tarihi: 02.03.2026 20:17
Ünlü sanatçı Edip Akbayram, 9 Ocak 2025'te hastaneye kaldırıldı. Zatürre tedavisi sonrası geçirdiği iç kanama nedeniyle 53 gün yoğun bakımda tedavi gören sanatçı, tedavi yanıt vermeyince 2 Mart 2025'te çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Sanatçının cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilmişti.

Edip Akbayram, bugün vefatının birinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Ailesi, sevenleri ve ünlü isimler de bu anma törenine katıldı.

75 yaşında hayata gözlerini yuman Akbayram için düzenlenen anma törenine; kızı Türkü Akbayram ve eşi Ayten Akbayram'ın yanı sıra Aykut Kocaman, Kubat, Onur Akın, Fırat Tanış ve Ender Balkır gibi çok sayıda sanatçı katıldı.

Aykut Kocaman'ın anma töreninde yaptığı konuşma adeta güne damga vurdu. Kocaman konuşmasında, "Büyük bir sanatçı olduğunu gıptayla izliyorduk. Ne kadar iyi bir insan olduğunu ise onu tanıdıktan sonra fark ettim. Onunla aynı sofrada oturmuş olmaktan büyük şeref duyuyorum. Ruhu şad olsun." İfadelerini kullandı.

İşte sizler için derlediğimi 2025 yılında hayata gözlerini yuman o ünlü isimler...

FERDİ TAYFUR

Arabesk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti.

BEDİA ENER

Yaprak Dökümü dizisiyle tanınan Bedia Ener de 14 Ocak'ta hayata veda etti.

DENİZ ARMAN

Ünlü spiker Deniz Arman 24 Ocak'ta hayatını kaybetti.

SEZAİ ALTEKİN

Usta oyuncu Sezai Altekin, 31 Ocak'ta hayatını kaybetti.

KAHTALI MIÇE

Türk Halk Müziği sanatçısı Kahtalı Mıçe 15 Şubat 2025 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

EMİN GÜMÜŞKAYA

Çocuklar Duymasın'ın "Seyyar Tayyar"ı usta oyuncu Emin Gümüşkaya, 18 Şubat 2025'te hayatını kaybetti.

EDİP AKBAYRAM

Ünlü şarkıcı Edip Akbayram, 2 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetti.

ŞİNASİ YURTSEVER

Yabancı Damat dizisiyle hafızalara kazınan oyuncu Şinasi Yurtsever, 3 Mart tarihinde mide kanserine yenik düştü.

TANYELİ

Pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede 17 Mart'ta hayatını kaybetti.

OSMAN SINAV

Kurtlar Vadisi, Acı Hayat, Deli Yürek ve Ekmek Teknesi gibi yapımların yönetmeni Osman Sınav, 20 Mart 2025 tarihinde 69 yaşında hayatını kaybetti.

FİLİZ AKIN

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Filiz Akın, 21 Mart'ta yaşama veda etti.

VOLKAN KONAK

KKTC'de konser verdiği sırada rahatsızlanan Volkan Konak, 31 Mart'ta 58 yaşında hayatını kaybetti.

AHMET LEVENDOĞLU

"Kırık Hayatlar", "Yaz Yağmuru", "Küçük Kadınlar" ve "Kara Ekmek" gibi yapımlarda rol alan Ahmet Levendoğlu, 6 Nisan'da yaşamını yitirdi.

LEYLA OKAY

"Dostlarımız", "Ferhunde Hanımlar" ve "Bizim Evin Halleri" isimli dizilerde rol alan oyuncu Leyla Okay, 22 Nisan'da kansere yenik düştü.

İLHAN ŞEŞEN

Ünlü şarkıcı ve oyuncu İlhan Şeşen, 26 Mayıs'ta vefat etti.

ŞİMAL

Şarkıcı Şimal Gülen, uzun süredir mücadele ettiği kansere 30 Mayıs'ta yenik düşerek genç yaşta aramızdan ayrıldı.

GÜL TUT

Arabesk'in sevilen şarkıcılarından Güllü (Gül Tut), Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6'ncı katından düşerek 26 Eylül'de hayatını kaybetti.

ARİF ERKİN GÜZELBEYOĞLU

'Yabancı Damat' dizisindeki 'Memik Dede' rolüyle gönüllerde taht kuran usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu 90 yaşında 16 Ekim'de hayatını kaybetti.