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Ailesi yalnız bırakmadı! David ve Victoria Beckham'ın oğlu Romeo Beckham'ın ilk oyunculuk heyecanı...
Ailesi yalnız bırakmadı! David ve Victoria Beckham'ın oğlu Romeo Beckham'ın ilk oyunculuk heyecanı...
David ve Victoria Beckham'ın 24 yaşındaki oğulları Romeo Beckham, kariyer rotasını modellikten oyunculuğa yöneltmişti. İlk oyunculuk heyecanını yaşayan Romeo Beckham, ailesinden aldığı tam destek ile dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 19.11.2026 16:46
Güncelleme Tarihi: 19.11.2026 16:49